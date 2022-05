Fico Gutiérrez provoca llenazos en plazas colombianas

0 SHARES Share Tweet

*** Las masivas manifestaciones a favor de «Fico» Gutiérrez, candidato presidencial colombiano, que levanta pasiones en su carrera por derrotar al puntero Petro.

El Tiempo

El candidato a la presidencia de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, ha visto como en cada uno de sus concentraciones de su campaña electoral han llenado las plazas públicas de gente que asiste a escuchar sus propuestas lo que ha causado gran satisfacción por lo ocurrido en el Eje Cafetero, en Cartagena, pasando por Sincelejo donde ha sido aclamado por las multitudes.

Se trata de una demostración que él valora positivamente. «Las plazas llenas», dice. «Nosotros seguimos en lo nuestro: Propuestas y amor por Colombia», asegura.



Las muy masivas manifestaciones a favor de Gutiérrez no son sólo una muy buena noticia para él sino para la democracia colombiana. Se trata de una conversación estrecha entre el aspirante y sus posibles electores como era en tiempos pasados.



De hecho, los analistas creían difícil que este fenómeno se reanudara no solo por los efectos de la pandemia sino por el auge de las redes sociales.



En un principio, los aspirantes volcaron sus esfuerzos en equipos digitales para enviar sus mensajes.

Con el levantamiento de las restricciones por el covid, los ciudadanos se han animado a salir. Y si bien las herramientas de las nuevas tecnologías siguen siendo claves, a aspirantes como Gutiérrez les interesa mucho el contacto con los ciudadanos. Eso explica, por ejemplo, que el lema suyo sea: Fico, el candidato de la gente.



Sin embargo, ¿de dónde están saliendo tantas personas? En los escenarios políticos se considera que ha sido vital el apoyo que logró Gutiérrez de parte del partido Liberal. Se trata de una colectividad que tiene una estructura nacional con la que no contaba el aspirante en momentos en los que competía por la consulta de Equipo por Colombia.



«Yo sé que a mí me conocen pocos, pero poco a poco lo lograré», decía en aquel momento cuando entre sus credenciales solo estaba el hecho de haber sido alcalde de Medellín.



Tras su triunfo el 13 de marzo, varias colectividades se le unieron. “Hoy en pleno, el Partido Conservador la bancada de congresistas actuales y electos, directorio nacional y regional, le brinda su apoyo a Fico Gutiérrez. El acuerdo que se ha hecho es programático y sin ningún tipo de condiciones”, dijo el senador David Barguil, quien fue la tercera votación de la consulta.

Con esta adhesión, el número de simpatizantes que se congregaban para verlo aumentó. Pero fue a partir del encuentro que él tuvo con César Gaviria Trujillo, jefe único del partido Liberal.



El expresidente estuvo con él en Pereira volviendo así a la plaza pública. “Quiero darle las gracias y me llena de emoción. Sé que mi papá también hubiera estado muy feliz, por el ideario liberal que también defendió y el cual promulgó hasta el día de su muerte. Quiero darle las gracias a los amigos del Partido Liberal y a usted señor presidente”, dijo el candidato.



Gaviria, por su parte, le dijo: “no podía hacer otra cosa que apoyar a Fico Gutiérrez y aquí estamos por gusto todos nosotros y por convicción”.



El dirigente liberal, vestido con camisa roja y cachucha con la palabra Fico, tomó los micrófonos y argumentó que en el partido no hay fisuras en el apoyo al candidato.



Entonces, desde la tarima, le respondió al también expresidente Ernesto Samper Pizano:



“Quiero aprovechar esta oportunidad para responder las declaraciones que dio el expresidente Samper; él dijo que Fico es el representante de los victimarios. Esa es una afirmación infame y perversa, solo esta semana la esposa de Gilberto Rodríguez Orejuela contó cuál era la relación con el expresidente Samper, y por eso le digo a él que responda ante la Fiscalía esas acusaciones. Él le hizo mucho daño a nuestro partido, no hemos ventilado nunca eso, pero yo no voy a permitir que maltrate al candidato que hemos elegido por convicción”. En las demás plazas en donde miles de personas se han concentrado a escuchar a Gutiérrez, también se han visto las banderas y pancartas con la letra L, símbolo oficial del partido Liberal.

Con información de El Tiempo.