Jorge Ramos a AMLO: Ni matones ni torturadores deben ir de fiesta a la Cumbre

0 SHARES Share Tweet

*** Jorge Ramos, periodista mexicano, cargó contra López Obrador por no ir a la Cumbre de las Américas si no invitan a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Por Ángela Betancourt

El periodista Jorge Ramos le respondió al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador luego este dijo que no asistirá a la Cumbre de las Américas en caso de que no se invitara a países como Nicaragua, Venezuela y Cuba.

“El presidente López Obrador tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Peor lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. AMLO ya escogió su lado”, indicó Ramos.

Por su parte el mandatario azteca le respondió que “pues no es que no quiera, es que en qué quedamos. ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos, o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos, o no? ¿Va a ser nada más el discurso?”.

A su vez, por medio de un video, el presentador de Noticiero Univisión agradeció la respuesta del mandatario y aseguró que el debate es sumamente importante.

Sin embargo dijo que México “de ninguna manera puede aliarse, defender, o seguir el ejemplo de brutales dictadoras como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Ramos también mencionó que no es lo que él diga, sino lo que “dicen numerosos reportes sobre violaciones a los derechos humanos de amnistía Internacional y de otras organizaciones”.

“Mientras estamos hablando hay cientos de prisioneros políticos en cárceles cubanas, venezolanas y nicaragüenses. Efectivamente, los mexicanos debemos de tomar partido. Pero nuestro lado debe ser el de la democracia, la justicia, las libertades y el respeto a los Derechos humanos. Señor presidente, seguimos sin estar de acuerdo. Creo que los matones no deben ir a la fiesta”, enfatizó.

AMLO dijo la mañana de este miércoles que respeta la opinión de Ramos, pero no la comparte y dijo que lo que no se puede celebrar una Cumbre de las Américas sin todos los países de las Américas.

Foto destacada cortesía El País.