Colombia: «Fico» Gutiérrez, el hombre de la seguridad

*** Federico Gutiérrez está centrando su campaña en la ley y el orden, y acercándose a Gustavo Petro de cara a las elecciones del 29 de mayo.

Por Matthew Bristow (Bloomberg)

Precedidos por un grupo de tamborileros de carnaval, Federico Gutiérrez y su séquito se adentraron lentamente en un barrio obrero de Bogotá, con el pulso de los tambores ahogando los insultos gritados por grupos de curiosos.

Gutiérrez se presenta como candidato a la presidencia de Colombia, y los distritos más polvorientos de la capital son el corazón de su principal rival, Gustavo Petro. Pero el candidato conocido como «Fico» apuesta por ganarse a los votantes de estas zonas centrándose en un tema que trasciende la clase social: la delincuencia callejera.

«La gente está cansada de que la roben y de que la maten por un celular, una bicicleta o un reloj», dijo Gutiérrez a la multitud en el barrio de Suba, al norte de Bogotá. «Lo más importante es garantizar la seguridad».

Las elecciones del 29 de mayo en Colombia están siendo observadas de cerca después de que su vecino Perú y luego Chile votaran a presidentes de izquierda poco convencionales en los últimos 12 meses, mostrando cómo las desigualdades agravadas por la pandemia están sacudiendo la política latinoamericana.

Colombia, que alberga la tercera población más grande de la región y una de sus economías de más rápido crecimiento, es el próximo indicador del apetito de los votantes por la disrupción. El estatus del país como el aliado más fuerte de Washington en la región también puede depender del resultado.

Petro, de 62 años, ex alcalde de Bogotá, es el favorito de una plataforma que se centra en un cambio radical del modelo económico de Colombia, alejándose del petróleo y el carbón. También quiere que los ricos paguen más impuestos y planea restaurar las relaciones con el gobierno socialista de Venezuela.

Sin embargo, Gutiérrez, un ingeniero civil de 47 años de edad, se está abriendo paso, entre otras cosas, con su promesa de adoptar una línea dura contra los delincuentes de todo tipo, desde las mafias del tráfico de cocaína hasta los hinchas del fútbol. Las encuestas muestran que las elecciones se han reducido a una carrera de dos caballos.

Lo que está en juego es el modelo económico de libre mercado de Colombia, que quedaría «en entredicho» si gana Petro, según Jorge Restrepo, director de CERAC, un grupo de investigación política con sede en Bogotá.

Gutiérrez quiere retocar el modelo, en lugar de reformarlo. El desafío de Gutiérrez, que se presenta por la coalición «Equipo por Colombia» de partidos conservadores y cristianos, es evitar que se le considere el candidato de la continuidad en un momento en que los 50 millones de habitantes están enfadados y exigen un cambio.

Aunque su apoyo está creciendo, no está claro que pueda superar el «enorme» nivel de descontento dirigido a la clase política colombiana en general y al gobierno nacional en particular, según Restrepo. «Él no es el candidato para ser una respuesta a eso», dijo.

El año pasado, el país estalló en semanas de disturbios por el intento del presidente saliente, Iván Duque, de aumentar los impuestos. Su gobierno, ideológicamente afín a Gutiérrez, sigue siendo profundamente impopular. Aunque se prevé que el crecimiento supere a todas las demás economías importantes de la región este año, el aumento de los precios de los alimentos ha agravado el hambre generalizada.

La solución de Gutiérrez es afirmar que, aunque Colombia necesita muchos cambios – aboga por mayores pagos del Estado a las personas mayores que viven en la pobreza, más carreteras pavimentadas en el campo, más gasto en educación infantil – no puede permitirse el «salto al vacío» que representa Petro.

Ex alcalde de Medellín, la segunda ciudad de Colombia y núcleo conservador, Gutiérrez mezcla su mensaje de dureza contra la delincuencia con propuestas más progresistas de generosos cheques de asistencia social y llamamientos a los padres para que no golpeen a sus hijos.

Con la economía como tema número uno para los votantes, Gutiérrez también abordó el martes la inflación, diciendo que el aumento de los precios de los alimentos ha hecho que los productos básicos sean inasequibles para muchos y que las empresas deberían ayudar aumentando los salarios ahora que la economía se está recuperando.

Sin embargo, la delincuencia y la seguridad siguen siendo su principal objetivo: es el primer tema mencionado en su manifiesto. Ciertamente, Colombia es mucho menos violenta que durante las guerras del narcotráfico de los años ochenta y el conflicto civil de los noventa. Pero todavía hay una producción de cocaína casi récord en el campo, que sigue invadido por ejércitos privados ilegales, mientras que los habitantes de las ciudades sufren frecuentes atracos.

Bogotá representa una sexta parte de la población de Colombia y una cuarta parte de su producción económica, lo que la convierte en un campo de batalla electoral clave. También es una ciudad en la que uno de cada seis habitantes es víctima de la delincuencia cada año, según el organismo nacional de estadística. Casi el 80% de los residentes ven la ciudad como «insegura» o «muy insegura», según una encuesta de Invamer realizada el mes pasado.

«Por aquí roban mucho», dijo Alva Marina Velandia, de 58 años, una votante indecisa que vende bocadillos fritos y café en la calle en Suba. «Agarran un teléfono y salen corriendo».

Aunque podría parecer un territorio electoral prometedor para Gutiérrez, la capital ha tendido a respaldar a los candidatos de izquierda en los últimos años, y muchos votantes ven con buenos ojos los llamamientos de Petro a la redistribución de la riqueza y a una economía verde.

Una encuesta realizada la semana pasada mostraba que Gutiérrez había reducido la diferencia en las últimas semanas, pero que Petro seguiría ganando por 52% a 45% en una segunda vuelta en junio.

Petro es más fuerte en Bogotá y la costa del Caribe, entre los votantes más pobres y los jóvenes. Gutiérrez es popular en Medellín y la región cafetera occidental, así como entre los colombianos de más edad que recuerdan la extrema violencia de los años 80 y 90, y acogen con satisfacción sus llamamientos a una línea dura en materia de ley y orden.

El enfoque de Gutiérrez en materia de seguridad ayuda a resaltar la pertenencia de Petro desde aquellos tiempos a la fuerza guerrillera conocida como M-19. Petro se desmovilizó hace más de tres décadas y abrazó la política democrática, pero sigue siendo un potencial lastre para su atractivo, especialmente entre el electorado de mayor edad.

No se puede permitir que Petro «se tome el país, porque se levantó en armas contra el pueblo colombiano», dijo Marta Lucía Varón, de 65 años, una partidaria de Gutiérrez que siguió al candidato mientras caminaba entre las pequeñas tiendas y los vendedores ambulantes de Suba. «No podemos correr riesgos».

Imagen destacada: Nathalia Angarita/Bloomberg.

