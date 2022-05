Putin: Occidente se estaba preparando para invadir Rusia

*** Putin justificó la masacre en Ucrania indicando que Occidente estaba creando «preparándose para la invasión de nuestra tierra».

Por José Piñeiro

El dictador ruso Vladimir Putin le dijo a sus tropas durante el desfile anual del Día de la Victoria que «hoy están defendiendo por lo que lucharon sus abuelos y bisabuelos».

“Nuestro deber es hacer todo lo posible para que el horror de una guerra global no vuelva a ocurrir”, dijo añadiendo que la intervención en Ucrania era necesaria porque Occidente estaba creando «amenazas junto a nuestras fronteras» y «preparándose para la invasión de nuestra tierra».

Añadió que Occidente no quería escuchar las propuestas de diálogo de Rusia. «Los países de la OTAN no quisieron escucharnos», dijo Putin. Y agregó que eso significa que «tenían planes muy diferentes y pudimos verlo».

«Rusia ejerció un rechazo preventivo a la agresión, fue una decisión forzada y soberana», dijo Putin durante el desfile el cual fue calificado por varios analistas como de muy bajo perfil.

El editor diplomático internacional de CNN, Nic Robertson, señaló que hubo “poco” para leer sobre cómo Rusia planea avanzar en Ucrania luego del discurso de Putin.

«Me llamó la atención la forma en que se refirió al menos a la zona de batalla… como el Donbás en lugar de toda Ucrania», dijo. Agregó que el discurso no proporcionó ningún sentido de que Rusia estaba retrocediendo en la lucha.

A su vez un ex oficial del ejército británico calificó el desfile como «Muy discreto”. “Pero hubo una disciplina y precisión que estuvo ausente la última vez. Mirada de determinación de acero en muchas caras. Sugiere que Putin ha consolidado su base de poder en lugar de verse debilitado por los acontecimientos recientes». El desfile no contó con la parte aérea pues el mal tiempo no permitió la salida de los aviones lo cual decepcionó a muchos de los asistentes.

Por su parte el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky grabó un video declarando que «Estamos luchando por la libertad de nuestros hijos y, por lo tanto, venceremos”, dijo Zelensky.

“Nunca olvidaremos lo que hicieron nuestros antepasados en la Segunda Guerra Mundial, que dejó la muerte de más de ocho millones de ucranianos. Muy pronto habrá dos Días de la Victoria en Ucrania. Y alguien no tendrá ninguno”. «Ganamos entonces. Ganaremos ahora. ¡Feliz Victoria sobre el Día del Nazismo!».