Cusanno no aspira a la presidencia…por ahora

*** Ricardo Cusanno dijo que “en este momento” no aspira a ser candidato presidencial, pero que en caso de serlo lo haría sin apelar a la antipolítica.

Por Ángela Betancourt

El ex presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, dijo que “en este momento” no aspira a ser candidato presidencial, pero que en caso de serlo lo haría sin apelar a la antipolítica.

El también integrante del Foro Cívico añadió que “El problema no es que un actor que viene de la vida empresaria, sindical o académica pueda tener aspiraciones. Si las tuviese, es 100% legítimo. Pero no es el caso en este momento. Este no es un momento de nombres, es un momento de modelos de desarrollo, de formas de construcción de consensos, de lo que sea más viable no sólo para el país sino para que los actores sientan garantías”, dijo.

Cusanno añadió que en caso de decidirse a ser candidato presidencial, lo hará sin promover la antipolítica.

“Si aspirara, no se debe hacer fuera de los espacios de la política. Yo creo que seguir tributando a la antipolítica sería cuanto menos seguir en el drama que tiene más de 20 años. Yo creo que la política tiene que volver a lo que debe hacer, reforzar sus instituciones, hacer el arte de la política, y ahí cualquier actor civil, académico, político y por qué no hasta un nuevo militar -yo en lo personal esperaría que el mundo militar vuelva a la defensa del territorio nacional-, pero en todo caso, que lo hagan siempre en los estamentos políticos y le den fortaleza a la independencia de poderes y sustentabilidad a la democracia”, indicó.

Agregó que para llegar a las elecciones presidenciales de 2024 antes es necesario lograr un pacto de “coexistencia democrática” que ofrezca garantías para ese proceso.

“La urgencia de que haya unos acuerdos de convivencia, de coexistencia democrática, donde Venezuela se reinserte en el concierto de las naciones, que no sigamos estando aislados, que tengamos acceso a los financiamientos internacionales con la transparencia necesaria para que el manejo de los recursos no sea lo que hemos sufrido y padecido a lo largo de estas dos décadas. Yo creo que es lo que nos merecemos los venezolanos, llegar al proceso electoral con ese acuerdo de convivencia, con esa legitimidad ciudadana, un pacto de no agresión, y que los ganadores respeten a los perdedores, y que se respete a los ganadores”, dijo.