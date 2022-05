Primarias y el retorno a México toman forma

*** Un encuentro en la UCAB sirvió para dar detalles del inminente retorno de la negociación en suelo mexicano y de la organización de las primarias opositoras.

Por Ángela Betancourt

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Benigno Alarcón, dijo que la Universidad Católica Andrés Bello está dispuesta a organizar las elecciones primarias para escoger al candidato presidencial opositor para los comicios correspondientes al año 2024.

“El Centro colaboraría en organizar unas primarias si esa oportunidad se nos da, con el mayor de los gustos. Nosotros hemos estudiado mucho los temas electorales, hemos escrito mucho sobre ese tema y estamos a la orden para lo que se nos pida. Si se nos pide que participemos y ayudemos a organizar, con el mayor gusto lo vamos a hacer“, dijo Alarcón.

Durante un evento organizado el jueves por la Embajada de Francia en Caracas, el académico afirmó que estas primarias no deberían ser organizadas por el CNE ya que, a su juicio, “va a hacer que muchos que no confían en el CNE decidan no participar en las primarias”.

Alarcón planteó que esas primarias deben ser inclusivas y con la participación de todos los que deseen aspirar a la presidencia.

México inminente

Gerardo Blyde, cabeza de la Plataforma Unitaria opositora que negocia de México, se mostró optimista con la reactivación de la mesa durante un encuentro entre dirigentes del Frente Amplio en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

El exalcalde de Baruta recordó que este proceso no es un diálogo porque «una negociación busca acuerdos integrales».

«Este proceso es de venezolanos y tiene sede en México porque normalmente los procesos de negociación en los que una parte ejerce el poder y abusa de él puede desfigurar el proceso con presiones indebidas», expresó en el foro.

Pese a que no dio mayores detalles de cómo van las conversaciones con el régimen de Maduro en cumplimiento al pacto de confidencialidad, Blyde sí se atrevió a adelantar que muy probablemente se retomen las negociaciones.

«Les puedo decir que existe una alta probabilidad de que se reactive el mecanismo de México y que existe una alta probabilidad de que podamos llegar a acuerdos». Afirmó que el objetivo de fondo es «producir es un pacto de convivencia democrática en el cual nos reconozcamos todos».

Sanciones y CPI

Blyde aclaró durante el encuentro que la oposición no tiene control sobre el proceso que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional e instó a buscar la institucionalidad del Poder Judicial para que «que no sea el brazo ejecutor de la represión».

Asimismo se refirió a las sanciones, uno de los puntos que el chavismo ha planteado en la mesa para que sean levantadas.

«Aquí se levantan todas las sanciones mañana y el país sigue siendo un país quebrado lamentablemente».

Transición urgente

El padre José Virtuoso, rector de la UCAB, afirmó que la política está enferma de manera grave en Venezuela y es necesario un proceso de transición.

En el encuentro con el Frente Amplio también estuvieron presentes, además de Blyde, los dirigentes políticos Roberto Enríquez y Ángel Oropeza.

Virtuoso señaló que se ha establecido una forma de gobierno y de Estado que nada tiene que ver con la Constitución.

Sobre el proceso de México, expresó que no hay proceso de negociación o diálogo que pueda ser exitoso, si no hay una sociedad doliente de lo que está pasando. A su parecer, el espíritu de México es de una visión integral. «El proceso de México, no es formateable, no puede haber un diálogo que le quite dinamismo», dijo.

El profesor destacó la necesidad de un proceso de «repolitización» que permita la transformación de Venezuela a través de una unidad social y política cohesionada, «capaz de llegar a consensos».

También subrayó la importancia de cualquier acercamiento entre grupos políticos dentro de las conversaciones de México. A su parecer, si en paralelo ocurren otras formas de acercamiento entre algunos grupos con el gobierno estará bien «siempre y cuando estén articuladas a este proceso, no pueden ser diálogos que disuelvan o contrarresten el mecanismo de México»

El rector, por otra parte, aseguró que Venezuela vive una situación de crisis humanitaria «que no ha variado» y se refirió a los problemas que atraviesa el país con el salario, servicios básicos, educación y salud.