Amber Heard acusa a Depp de violarla con una botella

*** Además, Heard dijo que en una pelea Depp le rompió el vestido para hacerle una “revisión de cavidades” en busca de droga.

Por Irma Locantore

La novela Depp-Heard está muy lejos de terminar pues ahora la ex esposa del “Capitán Jack Sparrow” dijo que este le rasgó la ropa interior e hizo una “revisión de cavidades” cuando pensó que ella había escondido cocaína.

Al subir al estrado el miércoles, Heard testificó que ella y Depp estaban teniendo una “fiesta en el desierto” con algunos amigos, y “alguien trajo MDMA”.

Ella dijo que una mujer “se inclinó hacia ella” y puso su “cabeza en mi hombro”. Heard dijo que “pensé que eran los efectos de la droga”. Heard dijo que ella también estaba consumiendo drogas en ese momento. Continuó diciendo que Depp se molestó, pero que otros lo tomaron inicialmente como una “broma”.

“Oye, hombre, crees que estás tocando a mi maldita mujer”, dijo Depp, según Heard.

Ella dijo que Depp agarró el brazo de la mujer y le preguntó: “¿Sabes cuántas libras de presión se necesitan para romper una muñeca humana?”.

Heard testificó que ella y Depp caminaron hasta su tráiler para hablar.

Ella dijo que en el tráiler, Depp la acusó de instigar el episodio y de mentir sobre su relación con la mujer, a quien Heard dijo que “realmente no conocía”.

Heard dijo que Depp luego comenzó a “destrozar” el tráiler y “gritarle”.

“Quedó claro que estaba buscando algo”, dijo Heard, y agregó que él le preguntó “¿dónde la escondes?”, pero que ella no sabía a qué se refería.

Ella dijo que él comenzó a “catearme”.

“Me rasga el vestido… me agarra los senos, me toca los muslos, me arranca la ropa interior”, dijo Heard desde el estrado de los testigos.

“Luego procede a hacer una revisión de cavidades”, agregó. “Dijo que estaba buscando sus drogas, su cocaína”.

Heard dijo que ella estaba en contra del consumo de drogas y que insinuar que “lo estaba haciendo… no tenía sentido”.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia luego de la demanda de Depp contra su ex esposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar).

Heard entregó su versión sobre un incidente que habría ocurrido en marzo de 2015 en Australia, donde Depp filmaba la quinta entrega de “Piratas”.

Depp había testificado en el juicio que una “furiosa” Heard fue la agresora en la discusión y le cortó la punta de uno de sus dedos con una botella de vodka.

Sin embargo, Heard dijo que confrontó a Depp por su forma de beber y él la desafió a intentar quitarle una botella. “Me agarré de ella”, dijo.

“La tiré al suelo” y “eso realmente lo enfureció”, añadió y dijo que Depp le arrojó “botellas” y “latas”.

“En algún momento me puso una botella rota en la cara, en el área del cuello, en la línea de la mandíbula y me dijo que me cortaría la cara”, recordó.

Con la voz quebrada, Heard dijo que Depp le arrancó la bata y la agredió sexualmente con una botella.

“Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez”,dijo, mientras amenazaba repetidamente con matarla.

Heard afirmó que logró escapar y a la mañana siguiente descubrió que Depp había usado sangre de su dedo, comida y pintura para escribir mensajes “incoherentes” en todas las superficies de la casa.