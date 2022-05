Roe vs. Wade: EEUU anularía legalidad del aborto

*** Un borrador con la decisión fue filtrado, por lo que se supo que la mayoría de la Corte Suprema anularía el caso Roe vs. Wade que legalizó el aborto.

Por Pete Romero

El caso Roe vs. Wade, que otorgaba derecho constitucional federal al aborto, pudiera quedar anulado según un borrador de la opinión mayoritaria de la Corte Suprema de EEUU. El aborto se ha considerado legal en Estados Unidos desde 1973 a raíz del fallo de Roe vs. Wade que dice que la mujer tiene derecho a practicar un aborto.

El mencionado borrador, el cual fue escrito por el juez Samuel Alito, se distribuyó a principios de febrero y aún no ha recibido aprobación, por lo que los votos pudieran cambiar antes de que se emita la opinión definitiva.

En el escrito de opinión, Alito escribe que el fallo del caso Roe vs. Wade «debe ser anulado». “La Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, escribió Alito.

Posterior a considerarse legal, no se legisló después de esta decisión histórica de 1973 porque se consideró una ley. Sin embargo, el acceso al tratamiento depende de las leyes determinadas por cada estado y la mayoría de los estados han establecido límites gestacionales que varían de 20 a 24 semanas.

El caso es llamado Roe vs. Wade pues fue presentado por Norma McCorvey en 1971, conocida en documentos judiciales como Jane Roe; una mujer residente en Texas que no quería continuar con su tercer embarazo, pero, según la ley de Texas, no podía abortar legalmente.

En ese entonces, McCorvey demandó a Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas (entre 1951 y 1987), quien hizo cumplir una ley de Texas que prohibía el aborto, excepto para salvar la vida de una mujer. Esta ley había sido declarada inconstitucional en un caso anterior en un tribunal de distrito federal.

En 1971, la Corte Suprema aceptó escuchar el caso presentado por Roe contra Wade, quien aplicaba la ley de aborto de Texas, la cual había sido declarada inconstitucional en un caso anterior en un tribunal de distrito federal. Pero Wade ignoró la resolución judicial y ambas partes apelaron.

Posteriormente, el caso es discutido ante la Corte Suprema de Estados Unidos el 13 de diciembre de 1971 y, casi un año después, el caso se discutió nuevamente el 11 de octubre de 1972.

Finalmente, el 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de EE.UU. afirma la legalidad del derecho de una mujer a tener un aborto bajo la Decimocuarta Enmienda a la Constitución.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de Roe en una decisión 7-2.

El Tribunal sostuvo que el derecho de una mujer al aborto se incluía en el derecho a la privacidad (reconocido en Griswold v. Connecticut) protegido por la Decimocuarta Enmienda. La decisión otorgó a la mujer el derecho de abortar durante la totalidad del embarazo y definió diferentes niveles de interés estatal para regular el aborto en el segundo y tercer trimestre.

Los jueces participantes y su votación fue:

Mayoría: Harry A. Blackmun (para La Corte), William J. Brennan, Lewis F. Powell Jr., Thurgood Marshall.

Participantes: Warren Burger, William Orville Douglas, Potter Stewart.

Disidentes: William H. Rehnquist, Byron White.

La resolución federal afectó las leyes de 46 estados de EE.UU. en los que el aborto se consideró legal. A partir de entonces, las mujeres tienen pueden elegir entre el embarazo y el aborto.