Guanipa: Es cuento que Venezuela se arregló

*** Guanipa opinó que la campaña «Venezuela se arregló» es falsa, mientras recorría Coro, la capital de Falcón, en donde la gente sufre por la intermitencia de los servicios públicos.

Por Ángela Betancourt

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa realizó el pasado fin de semana una visita a diversos municipios del estado Falcón, con el fin de ratificar que “los venezolanos no nos hemos rendido, no nos hemos comido el cuento de que Venezuela se arregló, y vamos a seguir combatiendo hasta liberar a nuestro país”.

El líder nacional de Primero Justicia se refirió a los diversos problemas que padecen en esta región, haciendo énfasis en los servicios públicos, problemática que calificó de “crisis inhumana”. “El agua no llega a las casas, el suministro eléctrico brilla por su ausencia y nuestra gente pasa horas para poder echar gasolina. Nuestro pueblo de Coro supera desafíos titánicos para tener agua potable, hace kilométricas colas para poder echar gasolina y pasa horas soportando bajones y apagones”.

Dirigiéndose a las comunidades, Guanipa preguntó ¿Cómo alimenta una madre a sus hijos si no tiene agua? ¿Cómo vive una familia si pasa la mayoría del día sin luz? ¿Cómo hacen los hipertensos? ¿O los que están en tratamiento de diálisis? ¿Cómo sale nuestro pueblo a trabajar -los que tienen trabajo- sin gasolina?”

Indicó que el único responsable de la realidad que le toca enfrentar a esta región y a Venezuela es Maduro, quien usurpa el poder y los tiene padeciendo calamidades que afectan la calidad de vida de los venezolanos, ya que se han encargado de mentir y de robar al país, en vez de resolver los problemas que afectan al pueblo.

“Maduro prometió construir el acueducto Bolivariano para llevar agua al embalse de Maticora a Paraguaná. Esta inversión debería haber atendido el problema del agua a más de 600 mil habitantes del estado Falcón, pero se robaron todo, no construyeron ningún acueducto y hoy la crisis del agua sólo se ha profundizado. Hoy nuestro pueblo se ve en la necesidad de conseguir camiones cisternas carísimos e impagables para la mayoría del pueblo falconiano para medio resolver la grave crisis del agua”.

Respecto al tema eléctrico subrayó que “Maduro prometió construir la Planta Josefa Camejo por más de 500 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Se volvieron a robar todo, no cumplieron con nada y tienen al pueblo pasando roncha, viendo como se le dañan todos los corotos por los bajones y pasando horas sin luz por los apagones”.

Aseguró, además que la crisis de los servicios públicos en Falcón, y en toda Venezuela, se resuelve con tres cosas: inversión, honestidad y cambio. “Necesitamos inversión y recursos para que el Acueducto Bolivariano sea una realidad y no una promesa; necesitamos inversión para recuperar el sistema eléctrico nacional y que no haya más bajones y apagones; necesitamos inversión y recursos para que la Refinería de Amuay sea una de las refinerías más grandes del mundo y no lo que es hoy, un cementerio de chatarra. Y no vamos a tener esta inversión mientras sigan en Miraflores los tipos que se robaron toda la bonanza petrolera y destruyeron al país en el proceso”.

“Hoy, nuestra lucha es para que los trabajadores de Coro y de toda Venezuela volvamos a vivir con dignidad. Nuestra lucha es para que podamos mantener a nuestras familias, el salario alcance y el trabajo nos dignifique. Para salir de la pobreza no se necesitan ni cajas ni bonos, se necesitan trabajos masivos, de calidad y bien remunerados. Esa es nuestra lucha. Maduro es garantía de miseria y de pobreza, nosotros somos garantía de un país que pondrá a los trabajadores en el centro de nuestra agenda, respetará la propiedad privada, no expropiará e invertirá para que el aparato productivo crezca y para que vivamos mejor. Nuestra lucha es para que los trabajadores de Coro vuelvan a vivir de su sueldo con dignidad”, dijo puntualizando diciendo que “para arreglar a Venezuela, hay que sacar a Maduro”.