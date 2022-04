Rusia se pasea por posibilidad de Tercera Guerra Mundial

0 SHARES Share Tweet

*** Lavrov dijo que no se puede subestimar el riesgo de una Tercera Guerra Mundial, comparando la situación actual con la Crisis de los Misiles.

El canciller ruso, Sergei Lavrov, advirtió este lunes del “riesgo real” de que el conflicto en Ucrania desencadene una Tercera Guerra Mundial.

“El peligro es serio, es real. No se puede subestimar”, dijo Lavrov durante una intervención en la televisión rusa.

Lavrov comparó la situación actual con la de la Crisis de los Misiles de 1962, aunque recordó que “en esa época había reglas, reglas escritas”.

“Las normas de conducta estaban muy claras. Estaba claro en Moscú cómo se estaba comportando Washington y Washington tenía claro cómo se estaba comportando Moscú, (pero) ahora quedan pocas normas”, indicó.

En 1962, “había un canal de comunicación en el que los dirigentes confiaban”. “Ahora no existe ese canal y nadie está intentando crearlo. Hay intentos tímidos que se han hecho en la primera fase, pero no han dado resultado”, refiriéndose al tratado START, “pero al mismo tiempo otros instrumentos de control y no proliferación han quedado prácticamente destruidos”.

Lavrov reprochó a Estados Unidos que “hayan enviado muchas armas a Ucrania a pesar de nuestras advertencias” y que hayan “azuzado su esencia rusófoba”.

Al ser interrogado sobre qué estaba haciendo Moscú para evitar esta Tercera Guerra Mundial, Lavrov dijo que “Rusia ya ha hecho mucho de muchas maneras durante años”.

“Durante la Administración de (Donald) Trump defendimos al más alto nivel que Moscú y Washington reafirmaran la declaración de Gorbachov y Reagan de 1987 de que no puede haber vencedores en una guerra nuclear y que no debe pasar jamás. Pedimos al equipo de Trump que retomara esta declaración tan importante, importante para nuestros pueblos, pero también para el mundo entero”, subrayó Lavrov.

“Desgraciadamente no conseguimos convencer a nuestros colegas de que fuera necesaria esta iniciativa y en junio del año pasado, durante la reunión de Ginebra nuestros presidentes realizaron esa declaración”.

Finalmente recordó que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU han realizado una declaración similar. “Y esa es nuestra postura de principios”.