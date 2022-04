Obama pide regular las redes sociales que lo hicieron presidente

*** Obama dijo que una de las mayores causas del debilitamiento de las democracias es el profundo cambio causado por las redes sociales.

Por Pete Romero

El ex presidente norteamericano Barack Obama pidió el jueves regular las redes sociales y acusó a las grandes plataformas de haber amplificado “los peores instintos de la humanidad”.

Durante una charla ante un grupo de estudiantes de la Universidad de Stanford, ubicada en Silicon Valley, Obama dijo que “una de las mayores causas del debilitamiento de las democracias es el profundo cambio en nuestras maneras de comunicarnos e informarnos”, aunque reconoció que “no habría podido ser elegido” sin sitios como MySpace o Facebook, destacando además el trabajo benéfico de sensibilización y de movilización realizado por militantes en el mundo entero, por medio de las redes sociales.

Sin embargo habló sobre el lado oculto del éxito de Facebook o YouTube, cuyo modelo económico -publicidad dirigida a gran escala- reposa sobre la economía de la atención.

“Lastimosamente, son los contenidos incendiarios, polarizantes que atraen la atención y motivan la participación” de los usuarios, dijo Obama quien también tocó el tema de la desinformación y lamentó no haberse dado suficientemente cuenta de “hasta qué punto nos habíamos vuelto receptivos a las mentiras y a las teorías del complot” antes de la elección de Donald Trump, quien le sucedió en el cargo. “Putin no hizo eso. No lo necesitó. Nos lo hicimos a nosotros mismos”, agregó al evocar las campañas de manipulación de electores orquestadas desde Rusia.