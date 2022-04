Guerra de cartas: Envían otra a Biden pidiendo más sanciones

*** La nueva carta la firman entre otros Ledezma, María Corina y Miguel Henrique Otero. Rechazan suavizar sanciones impuestas al madurismo.

Por Ángela Betancourt

Un grupo de opositores envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para solicitar que las sanciones internacionales contra Nicolás Maduro y varios integrantes de su administración se intensifiquen.

La comunicación fue difundida este lunes 18 de abril y en un aparte de la misma se lee “este grupo rechaza que se relajen las sanciones internacionales impuestas al Gobierno y jerarcas venezolanos, pues son un “mecanismo pertinente” en respuesta a otra carta enviada la pasada semana por un grupo de venezolanos pidiendo una revisión a las sanciones económicas.

Los firmantes aluden en su escrito a una eventual reanudación del comercio petrolero entre Venezuela y EEUU, debido a la crisis energética causada por la guerra de Ucrania.

Los 68 firmantes, encabezados por el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, se muestran preocupados sobre los riesgos de que instituciones de EEUU terminen apañando a un régimen “criminal”.

El régimen venezolano, argumentan, está en connivencia con el eje ruso, cubano, iraní y coludido con “cárteles de drogas y grupos narcoguerrilleros”. Venezuela ya no es un Estado de derecho, aseguran, sino un “narcoestado”.

Entre los firmantes, además de Ledezma, figuran la ex diputada María Corina Machado, el dueño de El Nacional, Miguel Henrique Otero; el ex canciller Humberto Calderón; varios ex ministros, como Carlos Blanco y Virginia Olivo, y el presidente de la Asociación Salvavidas para Venezuela, William Cárdenas.

Consideran los firmantes que la pobreza y la migración masiva de venezolanos no se debe a esas sanciones, sino a los “robos” de los dineros destinados a mejorar el sistema eléctrico, los hospitales, acueductos, las vías de comunicación, las escuelas y universidades. “El robo ha sido descomunal, se asegura que supera los 600.000 millones de dólares”, según los firmantes.