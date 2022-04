Exponen mega guiso de Piqué con la Federación Española

0 SHARES Share Tweet

*** La Real Federación Española de Fútbol pactó con la empresa de Gerard Piqué una comisión millonaria por llevar la Supercopa a Arabia Saudita.

Por Casimiro Buenosvinos

El diario español El Confidencial reveló este lunes que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pactó con Kosmos Holding, empresa que preside Gerard Piqué, el cobro de una comisión millonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

El citado diario publicó unas conversaciones entre el presidente de la RFEF y el jugador del Barcelona FC en torno al cambio de formato de la competición o las negociaciones con los saudíes. Se supo que Rubiales, negoció con las autoridades del país árabe para que Kosmos se llevara 24 millones de euros, es decir, cuatro millones por cada una de las seis ediciones pactadas para disputarse en suelo saudí mientras que la Federación cobraría 40 millones de euros por cada una de las ediciones.

Uno de los audios recoge la felicitación de Rubiales al central culé una vez ya se había alcanzado el acuerdo. «Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Ya son más de las 12 y ya es firme el acuerdo con Arabia Saudita. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites», aseguraba el presidente de la RFEF el 15 de septiembre de 2019.

Siempre según el citado medio, las negociaciones entre Piqué y Rubiales se remontan a 2018, cuando el central propone cambiar el formato de la Supercopa al de una ‘final-four’ para sacar más rendimiento económico de los derechos de televisión, propuesta que recibe el visto bueno de Rubiales. Las conversaciones entre ambos revelan que, antes de que surgiera la idea de mover la competición, se barajó la posibilidad de que el torneo se disputara en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou.

Al respecto, Rubiales asegura a Piqué en uno de estas conversaciones: «Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Liga… creo que legitimidad tenemos».

En otro audio, y ya con la idea de trasladar el torneo a Arabia Saudita, se revela como ambos hablan del reparto de las comisiones. Piqué habla en los siguientes términos, según los citados audios: «A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça… a los otros se les paga 2 y 1… son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos… le decimos que si no, el Madrid no va… y le sacamos un palo más o dos palos más…».

El pasado día 14 la RFEF denunció haber sufrido un ataque informático en el marco de una “acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria” y en la que habrían sustraído documentos, conversaciones y audios privados de su presidente y su secretario general.

Entonces anunció que “a través de su departamento de Integridad y Seguridad, va a denunciar ante la Policía Nacional la sustracción de información de sus cuentas de correo electrónico, así como de conversaciones de texto y audio privadas de ejecutivos del ente federativo”.

También consideró probable que esa información privada “obtenida ilegalmente y con claros propósitos delictivos” haya sido ofrecida a distintos medios de comunicación.

Posteriormente se supo que Rubiales ocultó a los órganos internos de control de la RFEF su pacto con Piqué para conseguir un aumento salarial y llevar la Supercopa a Arabia Saudita. La vicepresidenta de Integridad de la Federación, Ana Muñoz, pidió a Rubiales y su equipo que le aclararan los compromisos que había adquirido el organismo con la empresa del jugador del FC Barcelona, Kosmos Holdings, pero estos negaron que existiera ningún tipo de acuerdo. Rubiales vetó un informe del Comité de Ética de la propia Federación, que se opuso a celebrar la Supercopa en Arabia Saudita por tratarse de una dictadura que pisotea los derechos de las mujeres, castiga la homosexualidad y aplica la pena de muerte. Tanto Muñoz como los tres integrantes del Comité de Ética de la RFEF presentaron su renuncia semanas después.