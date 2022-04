La visión de Elon Musk para Twitter: Menos democracia, más libertad

*** La posible compra hostil de Twitter por parte de Elon Musk ha reavivado el debate en torno a la forma en la que se debe regir una red social.

Por Matt Pearce

Hay una crítica común a las grandes tecnológicas que dice así: En el siglo XXI, las plataformas de los medios sociales son la nueva plaza pública, y es muy importante quién establece las reglas. En lugar de permitir la verdadera libertad de expresión, las élites de Silicon Valley que no rinden cuentas, como Mark Zuckerberg, deciden lo que se puede decir y lo que no.

Twitter, como cualquier otro editor privado, controla lo que se publica en su plataforma. Pero el popular servicio de microblogging se gobierna de forma más pluralista que muchas otras empresas tecnológicas. Cuando Twitter presentó su solicitud para convertirse en una empresa que cotiza en bolsa en 2013, la compañía destacó porque no creó una segunda clase de acciones sobrecargadas que permitiera a sus fundadores, incluido su fundador Jack Dorsey, mantener el poder sobre la empresa como hizo Zuckerberg en Facebook.

Esa decisión de permitir un campo de juego más tradicionalmente democrático y activista para los inversores de Twitter se convirtió en una decisión fatídica esta semana, ya que permitió que el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, adquiriera una participación minoritaria y luego lanzara una oferta buscando la propiedad exclusiva. Si supera las defensas de la «píldora venenosa» de Twitter contra una adquisición hostil, Musk controlaría una de las plataformas de información más populares e importantes del mundo.

Detrás de la táctica de Musk, por muy seria que sea -y muchos se preguntan si lo es-, hay una yuxtaposición filosófica de dos teorías sobre cómo gestionar y promover la libertad de expresión como empresa de medios sociales en 2022. Es una guerra entre lo público y lo privado, lo controlado y lo caótico, la multitud de inversores ESG y el rey filósofo-troll.

A lo largo de los años, como muchas empresas que cotizan en bolsa, la estructura de inversores más socializada de Twitter ha permitido la supervisión y el activismo de los inversores insatisfechos. Como parte del movimiento más amplio en muchas industrias para tener en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobernanza, algunos accionistas han impulsado resoluciones que instan a la empresa, entre otras cuestiones, a asumir una mayor responsabilidad por el contenido de sus servicios.

Algunos defensores de la responsabilidad corporativa han reconocido que este tipo de iniciativas han contribuido a impulsar los continuos avances de la industria en materia de moderación de contenidos que tienen en cuenta cómo las plataformas de las redes sociales pueden utilizarse para interferir en las elecciones de otros países o incluso para contribuir al genocidio.

«Mira las transcripciones de las reuniones anuales, en las que los inversores ponen rutinariamente cosas sobre la mesa que piden a empresas como Twitter que pongan un experto en derechos humanos en su consejo», dijo Jan Rydzak, gerente en Ranking Digital Rights, un programa de derechos humanos operado por la New America Foundation. «El hecho de que las personas que poseen acciones de la compañía estén presionando cada vez más para que las empresas publiquen este tipo de material y demuestren que su compromiso con los derechos humanos tiene dientes, es un gran impulsor del progreso que hemos visto».

El argumento de Musk es que bajo este método de responsabilidad corporativa, Twitter ha perdido el rumbo y se ha vuelto censurador; que la compañía necesita entregar el poder a un dictador benévolo -él mismo- para devolver la libertad a más usuarios.

«He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione», dijo Musk en una presentación ante la SEC. «Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa privada».

Los expertos en gobierno corporativo han seguido de cerca la oferta. Las compras no son en absoluto inusuales: la privatización de una empresa suele estar motivada por la idea de que los cambios importantes, aunque posiblemente incómodos, pueden hacer que una empresa sea más valiosa desde el punto de vista financiero a largo plazo.

«Este no es el primer inversor activista que se dirige a Twitter» y cuestiona su rendimiento en los últimos años, dijo Dorothy Lund, profesora asociada de la Facultad de Derecho Gould de la USC, especializada en gobierno corporativo. Observando que algunos usuarios populares apenas publican en el servicio, Musk se ha preguntado «¿se está muriendo Twitter?» y ha insinuado en su declaración ante la SEC que podría vender sus acciones si la empresa no le cede el control: «Sencillamente no es una buena inversión sin los cambios que hay que hacer».

Sin embargo, a pesar de haber calificado recientemente la inversión ESG como «la encarnación del diablo», Musk ha centrado su oferta en la propuesta, más bien ESG, de que Twitter tiene un deber con la democracia que va más allá de la simple obtención de fuertes beneficios. Parte de lo que ha hecho que la oferta de Musk resulte fascinante para algunos expertos en gobierno corporativo es que la inmensa riqueza de Musk también le aísla de las consecuencias de que el valor de la compañía caiga en picado si la empresa se vuelve menos popular o menos rentable bajo su supervisión.

«Esta no es una forma de hacer dinero», dijo Musk sobre su apuesta por Twitter en una conferencia TED en Vancouver el jueves. «Mi fuerte sentido intuitivo es que tener una plataforma pública que sea de máxima confianza y ampliamente inclusiva es extremadamente importante».

Algunos señalaron con escepticismo que la compra de Twitter es una forma de asegurar que la propia voz de Musk llegue siempre al público, algo parecido a que un capitán de industria comprara un periódico para controlar las páginas editoriales. Es una pregunta nada desdeñable para un ejecutivo cuyos tuits han suscitado dudas sobre la violación de las leyes federales de seguridad o la violación de las leyes antidifamación por llamar «pedófilo» a uno de sus críticos.

«¿Sabe Elon Musk lo que es bueno para la democracia? No estoy seguro. ¿Cómo sabemos que no está haciendo estos argumentos para beneficiarse a sí mismo?» dijo Lund. «Normalmente no hay compradores que sean tan inmunes a las consecuencias financieras».

La responsabilidad de tener que preocuparse por lo que piensen otros inversores -y el deber de actuar de forma responsable en su nombre, o simplemente de forma responsable en general- puede ser una carga para los gestores en la era de la inversión cada vez más consciente desde el punto de vista social, en la que algunos ejecutivos se han enfrentado a presiones cada vez más complejas más allá de obtener mayores rendimientos.

«Cada vez es más difícil, en muchos aspectos, dirigir una gran empresa que cotiza en bolsa, porque hay muchos factores externos que hay que considerar y pensar y a los que hay que ser sensible, más allá de los accionistas y el precio de las acciones», dijo Tom C.W. Lin, profesor de Derecho de la Universidad de Temple y autor de «The Capitalist and the Activist». «Hay grupos de interés como tus empleados, tus clientes, tus miembros, tus usuarios, el gran público en general para una empresa como Twitter».

Esos grupos de interés incluyen a los accionistas agitados como Musk. «Hay mecanismos de mercado que permiten a los grupos de interés agitar el cambio de una manera que no existiría en una empresa privada y cerrada», dijo Lin. «Como hay un mercado público de acciones, pudo acumular una participación significativa».

Musk ha hecho un gesto para traer a otros inversores a lo largo del viaje, tuiteando esta semana que «se esforzará por mantener tantos accionistas en Twitter privatizado como lo permita la ley.»

Jill Fisch, profesora de derecho de valores en la facultad de derecho de la Universidad de Pensilvania, se mostró escéptica. «El objetivo de privatizar la empresa es que él pueda hacer lo que quiera», dijo Fisch. «Es como las dos caras de la personalidad de Elon Musk. Por un lado, es el populista democrático, ‘soy un hombre del pueblo’. Y luego el otro lado es ‘Soy Elon Musk y tengo estos puntos de vista fuertes y sé lo que es mejor'».

Algunos críticos de los medios de comunicación, como Victor Pickard, profesor de política y economía política de los medios en la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad de Pensilvania, critican la idea de que se concentre tanto poder en las manos de un solo hombre.

«La posible toma hostil de esta infraestructura esencial por parte de una persona, que resulta ser un poderoso multimillonario, es muy preocupante para la sociedad democrática, para la sociedad en general», dijo Pickard, que ha pedido formas más democráticas de propiedad o supervisión de las plataformas de comunicación. «Está claro que su versión de la libertad de expresión es la libertad de expresión de los jefes».

Rydzak compartió esas preocupaciones.

«Hay una enorme ironía en el hecho de que, al hacerlo, él mismo no tendría que rendir cuentas a los accionistas y al público en general», dijo Rydzak. «Todo ese vector de influencia que los inversores responsables tienen sobre una empresa desaparecería por completo».

Pero en lo que respecta a los usuarios cotidianos, Fisch argumentó que el debate sobre el control es académico cuando tienen mucho menos poder que los inversores. La libertad de expresión es un poco difícil cuando no se es dueño de la imprenta.

«Para el usuario de Twitter joe schmo, realmente no importa», dijo Fisch. «Él o ella va a tomar pasivamente cualquier derecho de twittear y cualquier contenido que la compañía proporcione, y quienquiera que esté tomando las decisiones, joe schmo usuario de Twitter no tiene ningún control».

Este artículo apareció originalmente en Los Angeles Times.