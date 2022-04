El objetivo de la desinformación de Putin no es el que crees

*** La desinformación está diseñada para sembrar apatía y confusión. Así es como funciona en el caso de Putin, según dos expertos de la Universidad de Cambridge.

Por Rory Finnin y Jon Roozenbeek

Publicado originalmente en POLITICO

El 1 de septiembre de 1939, el New York Times publicó un titular que decía: «El ejército alemán ataca Polonia, las ciudades son bombardeadas y el puerto está bloqueado». Lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial había comenzado.

Sin embargo, semanas más tarde, los titulares principales desaparecieron. El 27 de octubre, en una delgada columna bajo la cabecera del Times, el presidente Franklin Delano Roosevelt desestimó cualquier «conversación» sobre la entrada de Estados Unidos en la guerra en Europa como «falsa». «‘Los niños de madres estadounidenses’ no irán al extranjero, dice [Roosevelt], reafirmando su neutralidad», decía el artículo.

Hoy rara vez recordamos las primeras afirmaciones de Roosevelt sobre la «neutralidad» o sus pronunciamientos categóricos sobre lo que el ejército estadounidense no haría cuando se enfrentara a una guerra de agresión y conquista en Europa. (Dadas sus propias declaraciones recientes sobre lo que el ejército estadounidense no hará en Ucrania, el presidente Joe Biden parece haber olvidado parte de esta historia). También hemos olvidado que, cuando los nazis empezaban a construir Auschwitz, nuestros titulares decían: «1940 nace en un jolgorio salvaje; se ve un buen año para la nación». Evitamos la trágica verdad de que dejamos de prestar atención incluso mientras morían millones de personas.

En 2022 el reto de mantener nuestra atención es especialmente desalentador. Vivimos en una economía de la atención hiperactiva de una escala e intensidad sin precedentes. Y mientras nos desplazamos por nuestros canales de noticias, el Kremlin está esperando a que sucumbamos a la «fatiga de Ucrania».

De hecho, están apostando por ello. Durante años, el presidente ruso Vladimir Putin y sus propagandistas se han burlado de Occidente como débil, decadente y egoísta. El masivo apoyo mundial a Ucrania debe parecerles poco más que una efímera señal de virtud. Desde su punto de vista, especialmente a medida que aumentan los precios de la gasolina y los alimentos, buscaremos la primera excusa para volver a caer en una posición conocida: la indiferencia simpática.

Una próxima avalancha de desinformación rusa tratará de ofrecernos esas excusas. El coro de engaños de Putin nos inundará con mensajes diseñados para sembrar la suficiente confusión y duda como para que algunos empiecen a reinterpretar el significado de la invasión que lanzó el 24 de febrero para acabar con un vecino diverso, amante de la libertad y democrático. Contarán con la complicidad de grupos occidentales situados en los extremos del espectro político, apoyados desde hace tiempo por el dinero del Kremlin.

En los próximos meses, pues, la causa de la paz y la seguridad dependerá en parte de nuestra capacidad para mantener la claridad moral e intelectual en medio de la espesa niebla de una guerra de información.

La cortina de humo rusa ya ha comenzado en serio. El 10 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores de Putin, Sergey Lavrov, declaró que «no hemos atacado a Ucrania». Tales afirmaciones, evidentemente falsas, están destinadas en primer lugar a un público nacional ruso al que se le están contando mentiras sobre una «operación militar especial» en Ucrania, pero el público secundario somos nosotros. Aunque sólo sea por un momento, se nos invita a no creer en nuestros propios ojos y a interrogarnos sobre lo evidente. Cuanto más audaz sea la mentira – «desnazificar» un país sin un partido de extrema derecha en el parlamento, un país con un presidente judío y un reciente primer ministro judío- más tiempo perderemos tratando de desmentirla.

Para ayudar a mantener nuestra atención y navegar por las próximas olas de distracciones y distorsiones, debemos anticipar las tácticas de desinformación del Kremlin y vacunarnos contra ellas. He aquí tres.

Tu quoque. El tu quoque («tú también») o la falacia de la hipocresía es un pilar ruso. La desinformación del Kremlin trata de desviar la atención de los crímenes de Putin señalando los de los «socios» occidentales -la colegialidad fingida es habitual- y poniendo en duda discretamente la base del propio concepto de crimen. Convierte las violaciones de las normas en una oportunidad para insinuar que esas normas son irrelevantes. Cada vez que Putin cita con indignación las intervenciones de Estados Unidos en Yugoslavia, Irak o Libia, no está afirmando la necesidad de un orden global basado en normas; lo está socavando.

Retconning. La reconciliación, o «continuidad retroactiva», implica reescribir el pasado para adaptarlo al presente. La desinformación del Kremlin revisa regularmente las realidades de ayer para que coincidan con los acontecimientos de hoy. Al lanzar su invasión no provocada, por ejemplo, Putin declaró que la «desnazificación» y la «desmilitarización» de Ucrania eran sus objetivos clave. Ahora, debido a los dramáticos fracasos rusos en el campo de batalla, el Kremlin saca a relucir al dictador bielorruso Alexander Lukashenko para alegar que «Ucrania habría atacado a Bielorrusia de no haber sido por el ataque preventivo de Rusia».

Las perspectivas de ingreso de Ucrania en la OTAN son el producto de una extensa operación de reconducción del Kremlin. Incluso a raíz de la anexión de Crimea y la invasión del este de Ucrania por parte de Putin en 2014, eran más los ucranianos que estaban en contra de entrar en la OTAN que los que estaban a favor de entrar en la alianza. Hasta diciembre de 2014, Ucrania mantuvo un estatus neutral de «no bloque». Pero las agresiones no provocadas de Rusia y sus apoderados en el este de Ucrania han inclinado la balanza en la otra dirección. Ahora Putin está configurando su agresión chovinista hacia Ucrania como una respuesta a una «invasión» de la OTAN que él mismo provocó. Por desgracia, incluso algunos académicos y analistas estadounidenses muerden el anzuelo.

Proyección predictiva. La proyección predictiva es un vuelo preventivo de falsa bandera. Si quieres entender lo que hará el Kremlin a continuación, presta atención a lo que dice que harán los demás primero. Antes de la invasión de Putin, los funcionarios rusos afirmaban que Ucrania se estaba preparando para burlarse de los 150.000 soldados rusos acumulados en su frontera y atacar su propio territorio oriental soberano bajo la ocupación del Kremlin. Ahora los medios estatales rusos conjuran el espectro de que Ucrania está construyendo una «bomba sucia» y fabricando armas biológicas en laboratorios secretos con conspiradores estadounidenses. Los militares rusos se enredan para alegar que los ucranianos de la ciudad de Dnipro están colocando minas en sus propios hospitales para hacerlos explotar mientras los aviones de Moscú sobrevuelan la zona. Este siniestro señalamiento es una proyección característica de las propias acciones e intenciones del Kremlin.

Estas son solo tres de las tácticas de desinformación que el Kremlin está empleando en su brutal agresión contra Ucrania, pero hay muchas más a su disposición: desde la manipulación de la indignación (por ejemplo, la historia inventada de 2014 sobre un joven del este de Ucrania «crucificado» por los militares ucranianos) hasta la alimentación de la conspiración (es decir, la generación de un exceso de teorías conspirativas inverosímiles para contaminar el espacio informativo, como vimos después del derribo del vuelo MH17 en julio de 2014). Una vez que se conocen estos movimientos probados del libro de jugadas de la desinformación, es más fácil detectarlos en acción.

No se equivoquen. En las próximas semanas y meses, la maquinaria de desinformación de Putin tratará de confundirnos, reconvertirnos y lanzarnos más cortinas de humo, no sólo para enturbiar nuestra claridad moral e intelectual sobre su guerra de agresión en Ucrania, sino también para llevarnos a islas más cómodas de la apatía.

No podemos permitirlo. Las fuerzas armadas y los civiles ucranianos se están sacrificando y muriendo en una guerra del miedo contra la libertad, del autoritarismo contra la democracia. Pero esta guerra nos implica a todos. Más allá de apoyar a Ucrania con una ambiciosa ayuda militar y financiera, una de las cosas más importantes que todos podemos hacer es centrar y mantener nuestra atención y armarnos mentalmente contra el armamento de desinformación de Putin para poder seguir centrándonos en lo que está en juego.

Rory Finnin, profesor asociado de Estudios Ucranianos en la Universidad de Cambridge, es autor de Blood of Others: Stalin’s Crimean Atrocity and the Poetics of Solidarity.

Jon Roozenbeek es becario postdoctoral de la Academia Británica en el departamento de psicología de la Universidad de Cambridge.

Ambos son miembros del Grupo de Trabajo de Desinformación y Alfabetización Mediática de Cambridge.

