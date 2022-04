A su manera: María Corina quiere elecciones internas opositoras

Por Ángela Betancourt

María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela, instó este miércoles en sus redes sociales a elegir una nueva dirección política. Planteó cinco condiciones para lograrlo.

“Para que haya una elección de verdad, primero tenemos que elegir una nueva dirección política”. Pero “no dentro de tres años: hoy”, sostuvo en un video publicado. De igual manera, solicitó definiciones de los líderes políticos: “No puede haber gente que pone un pie de cada lado, o que juega para los dos equipos”.

Las cinco condiciones que propuso Machado son «cero CNE, cero TSJ, ni este chavista de ahora ni el chavista que pretenden poner, cero Plan República, cero maquinitas, voto manual. Tú cuentas y validas tu voto. Todos los venezolanos. Todos podemos votar aquí y los que están alrededor del mundo».

Por otro lado, aclaró que hay algunas cosas para las cuales no pueden contar con ella: “No cuenten con nosotros para lavarle la cara a Maduro y limpiarle sus crímenes ante la Corte Penal Internacional”. Así mismo, “no cuenten con nosotros para simular una normalización que pretende hacerle creer al mundo que Venezuela se está arreglando. No cuenten con nosotros para aceptar un centavo de los testaferros que con plata corrupta, producto del hambre y la sangre de los venezolanos, pretenden darles instrucciones a pseudo opositores. No cuenten con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en 2024”.

Varios sectores considerados de oposición, entre ellos miembros de la sociedad civil, empresarios y sindicalistas, han participado recientemente en reuniones con Maduro en el Palacio de Miraflores para exponer sus exigencias.

La vocera de Vente Venezuela insistió en que la oposición debe “enfrentar a la tiranía” en su propio terreno y no en el que el chavismo “pretende imponernos”, y acusó a Maduro y a sus socios de “simular estabilización” en Venezuela con el fin de “esconder el hambre y el dolor” de sus ciudadanos.

Lo que más le conviene al gobierno es “ver el gentío metiéndose en una feria electoral” y “promoviendo candidatos en un país de fantasía” puntualizó la dirigente opositora.