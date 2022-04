Las consecuencias de los crímenes de guerra

*** Hay que nombrar a los oficiales rusos, empezando por el Estado Mayor, ahora que cometen crímenes de guerra, considera este editorial de The Wall Street Journal.

Por The Wall Street Journal

Las escenas de asesinatos y fosas comunes de Bucha y otros pueblos y ciudades de Ucrania están conmocionando al mundo, y esperamos que permanezcan en la memoria durante más tiempo que un vídeo de TikTok. Los crímenes de guerra expuestos a primera vista deberían subrayar la determinación de Occidente de que no pueden quedar impunes.

El presidente Biden añadió su indignación el lunes repitiendo su acusación de que Vladimir Putin es «un criminal de guerra» que debería ser juzgado. Pidió una investigación, que ya está en marcha en el Departamento de Estado de Estados Unidos y en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Pero ahora que Biden y otros líderes están denunciando los crímenes, tienen que hacer algo o el mundo verá que tal brutalidad conduce a una indignación momentánea pero nada más.

Las escenas se extienden lo suficiente como para sugerir algo más que los actos de unos pocos soldados renegados o de un escuadrón o compañía de delincuentes. Hay cadáveres esparcidos por las calles, algunos con disparos en la cabeza y con las manos atadas. Las denuncias de violaciones son generalizadas.

Los supervivientes dicen que los funcionarios ucranianos que se negaron a cooperar con los rusos que ocupaban sus ciudades fueron fusilados. Al parecer, los rusos secuestraron a la alcaldesa del pueblo de Motyzhyn el 23 de marzo, junto con su marido y su hijo, y los tres cuerpos fueron descubiertos en un pozo el sábado. En las fosas de Bucha hay decenas de cadáveres de civiles no combatientes, y las fotos aéreas muestran evidencias de antes de la salida rusa de Bucha.

Todas ellas son claras violaciones de las leyes de la guerra, tal y como las entiende la costumbre de hace tiempo. Las investigaciones deben señalar la responsabilidad en la medida de lo posible, dadas las exigencias de la guerra. Eso no significa que sólo se busque si ciertos soldados llevaron a cabo los actos o si oficiales individuales dieron las órdenes.

El merodeo generalizado sugiere una ruptura general del orden militar que es responsabilidad de los oficiales cuyos hombres están bajo su mando. Esto significa que hay que responsabilizar a los funcionarios y oficiales de defensa rusos, desde el Estado Mayor hasta los comandantes de las compañías.

En un famoso caso de la Segunda Guerra Mundial, el general japonés Tomoyuki Yamashita fue juzgado por un tribunal militar estadounidense por crímenes de guerra cometidos por tropas bajo su mando en Filipinas. Su defensa fue que no ordenó a sus tropas que cometieran tales actos y que no era consciente de que se habían cometido. No obstante, el tribunal le consideró responsable de los crímenes de guerra de sus subordinados. Sus peticiones de clemencia fueron rechazadas hasta por el presidente Harry Truman, y Yamashita fue ahorcado.

La investigación de los crímenes de guerra no tiene por qué comenzar con el Sr. Putin, y sería mejor que no lo hiciera. La guerra continúa, y el impacto podría ser más significativo en la moral rusa si los oficiales rusos saben que tendrán que rendir cuentas. Empiecen por la cima con Sergei Shoigu, el general del ejército que ha sido ministro de defensa durante una década. A continuación, descienda por los rangos de oficiales que han servido en Ucrania, empezando por los que comandaron las tropas en las regiones donde se cometieron los crímenes de guerra.

Las acusaciones deben nombrar a los individuos y los crímenes específicos que se produjeron en las zonas bajo su mando. Los nombres y los cargos, una vez anunciados, seguramente serán conocidos por las fuerzas rusas. Tal vez concentre las mentes sobre la guerra sucia que se les ha pedido que procesen y el problema en el que les ha metido el Sr. Putin.

También es posible que los europeos lleven a cabo esta acusación mejor que los Estados Unidos. Son los más amenazados por la guerra, y el Sr. Putin estaría encantado de convertir esto en una lucha ruso-estadounidense. Lo que importa es que se investiguen los crímenes de guerra en Ucrania y que, independientemente de la dificultad de su enjuiciamiento, al menos se haga un esfuerzo diligente y decidido por hacer justicia para que el mundo pueda ver que el tipo de guerra del Sr. Putin no se puede tolerar.

