Feijóo viene con todo para que el PP recupere el poder

Por Casimiro Buenosvinos

Luego de ser proclamado como nuevo presidente del Partido Popular tras conseguir un 98,35% de los votos emitidos, Alberto Núñez Feijóo dijo que este “solo es el principio”, porque “lo importante de verdad ahora es seguir juntos” para que los españoles les elijan “para gobernar su futuro”. Feijóo consiguió 2.619 votos de los 2.633 votos válidos.

“Yo no vengo a insultar a Sánchez, vengo a ganarle”, dijo Feijóo durante su intervención, añadiendo que “lo bueno de la democracia no es poder elegir al Gobierno, sino poder cambiar al Gobierno. No se trata de esperar al turno para gobernar, que llegará; se trata de mostrar que no hay que resignarse. Salimos a ganar, no a esperar a que los partidos del Gobierno pierdan. Esa es la meta”.

El todavía presidente de la Xunta de Galicia y quien fue único candidato a la elección interna del PP, sustituye a Pablo Casado, quien renunció al liderazgo de la formación tras la grave crisis interna desatada por su enfrentamiento con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El nuevo presidente del PP dejó bien en claro que su proyecto es de “entendimiento interno”, porque a su juicio “si no te apoyan en casa, no lo van a hacer fuera” añadiendo que el PP no es “un partido anclado al pasado”, sino “el partido del futuro”.

La nueva cúpula del Partido Popular será la siguiente:

Cuca Gamarra . Será la secretaria general del PP, sustituyendo a Teodoro García Egea. Gamarra tendría la intención de “seguir por ahora” ocupando el cargo de portavoz en el Congreso.

. Será la secretaria general del PP, sustituyendo a Teodoro García Egea. Gamarra tendría la intención de “seguir por ahora” ocupando el cargo de portavoz en el Congreso. Elías Bendodo: El hombre fuerte del presidente andaluz, Juanma Moreno, será el coordinador general del PP. Con Bendodo, Feijóo recupera el cargo de coordinador general del partido, que en la jerarquía de poder se sitúa por debajo de la Secretaría General.

El hombre fuerte del presidente andaluz, Juanma Moreno, será el coordinador general del PP. Con Bendodo, Feijóo recupera el cargo de coordinador general del partido, que en la jerarquía de poder se sitúa por debajo de la Secretaría General. José Antonio Monago: El ex presidente extremeño se encargará de presidir el Comité de Garantías. Este puesto lo ocupaba Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, presentó su dimisión el 22 de febrero, días después de que estallara la crisis interna del PP. Con el nombramiento de Monago, el recién estrenado presidente del PP busca, en sus palabras, tener cerca a “a alguien que pueda apagar un incendio”.

El ex presidente extremeño se encargará de presidir el Comité de Garantías. Este puesto lo ocupaba Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, presentó su dimisión el 22 de febrero, días después de que estallara la crisis interna del PP. Con el nombramiento de Monago, el recién estrenado presidente del PP busca, en sus palabras, tener cerca a “a alguien que pueda apagar un incendio”. Diego Calvo: El presidente provincial de A Coruña y vicepresidente primero del Parlamento gallego estará al frente del Comité Electoral “por muchas razones”, pero principalmente porque tiene experiencia y ha estado en la oposición. Calvo sustituirá en ese cargo a la valenciana Belén Hoyo, que presentó su dimisión en plena crisis interna del PP.

Entre los nombramientos destaca también el del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien fue propuesto por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.