Acuerdos multimillonarios de Hunter Biden con China

*** Un reporte de The Washington Post confirma detalles claves y ofrece nueva documentación sobre las interacciones de la familia Biden con ejecutivos de China.

Por Matt Viser, Tom Hamburger y Craig Timberg

The Washington Post

El acuerdo se gestó durante años, y fue la culminación de la creación de contactos, la organización de cenas y los vuelos de ida y vuelta a China. Pero el 2 de agosto de 2017 se estamparon rápidamente las firmas, una de Hunter Biden y otra de un ejecutivo chino llamado Gongwen Dong.

En pocos días, se creó una nueva cuenta en el Cathay Bank. En una semana, millones de dólares comenzaron a cambiar de manos.

En un año, todo comenzaría a derrumbarse.

Aunque muchos aspectos del acuerdo financiero de Hunter Biden con CEFC China Energy ya se habían comunicado anteriormente y se incluyeron en un informe del Senado dirigido por los republicanos en 2020, una revisión del Washington Post confirmó muchos de los detalles clave y encontró documentos adicionales que muestran las interacciones de la familia Biden con los ejecutivos chinos.

En el transcurso de 14 meses, el conglomerado energético chino y sus ejecutivos pagaron 4,8 millones de dólares a entidades controladas por Hunter Biden y su tío, según los registros gubernamentales, los documentos judiciales y los extractos bancarios recientemente revelados, así como los correos electrónicos contenidos en una copia del disco duro de un computador portátil que supuestamente perteneció a Hunter Biden.

El Post no encontró pruebas de que Joe Biden se beneficiara personalmente o conociera detalles de las transacciones con CEFC, que tuvieron lugar después de que dejara la vicepresidencia y antes de que anunciara sus intenciones de presentarse a la Casa Blanca en 2020.

Pero los nuevos documentos -que incluyen una copia firmada de un anticipo legal de un millón de dólares, correos electrónicos relacionados con las transferencias bancarias y 3,8 millones de dólares en honorarios de consultoría que se confirman en nuevos registros bancarios y acuerdos firmados por Hunter Biden- ilustran las formas en que su familia se benefició de las relaciones construidas durante las décadas de servicio público de Joe Biden.

Hunter Biden firmó un acuerdo por un millón de dólares de anticipo para representar a Patrick Ho, un funcionario del CEFC que más tarde sería acusado en Estados Unidos en relación con una trama multimillonaria de sobornos a dirigentes de Chad y Uganda. Correos electrónicos verificados, y nuevos registros bancarios, muestran que el dinero se transfirió a una cuenta vinculada a Hunter Biden. (Cortesía de la oficina del senador Charles Grassley).

El trabajo de Hunter Biden en el extranjero ha sido objeto de gran escrutinio. Ha estado bajo investigación federal como parte de una investigación sobre sus impuestos, con testigos llamados ante un gran jurado tan recientemente como el mes pasado. Los fiscales federales habían intentado determinar si no había contabilizado los ingresos procedentes de acuerdos relacionados con China, según informó anteriormente The Post, aunque no está claro si esto sigue siendo objeto de investigación. Los republicanos, por su parte, han señalado los negocios de la familia Biden en China, junto con la anterior pertenencia de Hunter Biden al consejo de administración de la empresa energética ucraniana Burisma, como posibles conflictos de intereses.

El acuerdo CEFC se convirtió en una de las empresas extranjeras más lucrativas, aunque de corta duración, que se sabe que Hunter Biden ha llevado a cabo. La reseña del Post se basa en parte en un análisis de una copia que se dice que es del disco duro de un ordenador portátil que Hunter Biden supuestamente dejó en un taller de reparación de Delaware y que nunca llegó a recoger. El portátil fue entregado al FBI en diciembre de 2019, según los documentos revisados por el Post, y una copia del disco fue obtenida por Rudy Giuliani y otros asesores del entonces presidente Donald Trump unos meses antes de las elecciones de 2020.

Después de que el New York Post comenzara a publicar informes sobre el contenido del portátil en octubre de 2020, The Washington Post pidió repetidamente a Giuliani y al estratega republicano Stephen K. Bannon una copia de los datos para revisarlos antes de las elecciones, pero las peticiones fueron rechazadas o ignoradas.

En junio de 2021, Jack Maxey, un activista que recibió una copia de Giuliani en 2020, proporcionó una copia a The Post, en un momento en que Maxey estaba trabajando con Stephen K. Bannon y su podcast «War Room».

Los ayudantes de Biden y algunos ex funcionarios de los servicios de inteligencia de Estados Unidos han expresado su preocupación por la posibilidad de que el dispositivo haya sido manipulado por Rusia para interferir en la campaña. En el Capitolio, los demócratas han desestimado informes anteriores sobre el trabajo de Hunter Biden en China por considerar que carecen de credibilidad o que forman parte de una campaña de desinformación rusa. El análisis del Post incluyó el trabajo forense de dos expertos externos que evaluaron la autenticidad de numerosos correos electrónicos relacionados con el asunto del CEFC. Además, el Post descubrió que los documentos financieros de la copia del supuesto ordenador portátil de Hunter Biden coinciden con los documentos y la información encontrada en otros registros, incluidos los documentos bancarios recientemente revelados obtenidos por el senador Charles E. Grassley de Iowa, un republicano de alto rango en los comités de Finanzas y Judicial del Senado.

Los posibles proyectos energéticos que Hunter Biden discutió con CEFC nunca llegaron a materializarse.

Sin embargo, las cuentas vinculadas a Hunter Biden recibieron al menos 3,79 millones de dólares en pagos de CEFC a través de contratos de consultoría, según los registros bancarios y los acuerdos conjuntos revisados por The Post.

Biden recibió un anticipo adicional de un millón de dólares, emitido como parte de un acuerdo para representar a Patrick Ho, un funcionario de CEFC que más tarde sería acusado en Estados Unidos en relación con un esquema multimillonario para sobornar a líderes de Chad y Uganda. Ese acuerdo de retención, en un documento recientemente descubierto, contiene las firmas tanto de Hunter Biden como de Ho, que posteriormente fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión.

Hunter Biden, que es licenciado en Derecho, no fue acusado de infracción en esa trama y parece que no tuvo mucho que ver con la representación de Ho en el caso federal. Ho, a través de su abogado en ese caso, declinó hacer comentarios.

Hunter Biden y su abogado no respondieron a los numerosos mensajes dejados durante la semana pasada. La Casa Blanca se negó a responder de forma oficial, pero se remitió a declaraciones anteriores en las que afirmaba que Joe Biden «nunca ha considerado la posibilidad de participar en negocios con su familia, ni en ningún negocio en el extranjero».

El vicepresidente Joe Biden llega en el Air Force Two a Pekín con su hijo Hunter Biden, a la derecha, y su nieta Finnegan Biden en diciembre de 2013. (Ng Han Guan/AP).

Años de búsqueda de negocios en China

La relación de Hunter Biden con el CEFC se inició en un momento de tensión financiera y agitación para su familia, según los archivos judiciales y las cuentas de Hunter Biden. Los Biden se tambaleaban por la muerte del hermano mayor de Hunter, Beau, en mayo de 2015, y Hunter luchaba contra el consumo de drogas.

«Estaba sumido en la adicción», escribió Hunter en unas memorias publicadas el año pasado.

Durante el proceso de divorcio con su esposa Kathleen, una presentación judicial en el caso describió «deudas pendientes [que] son impactantes y abrumadoras», con la pareja cargando con tarjetas de crédito al máximo, hipotecas dobles en ambas propiedades que poseían y una deuda de impuestos de 313.970 dólares. Tres cheques a su ama de llaves habían rebotado, y debían dinero a proveedores médicos y terapeutas, según una presentación de febrero de 2017 en el Tribunal Superior de Washington.

Un intermediario de CEFC se puso inicialmente en contacto con Hunter Biden en diciembre de 2015 para organizar una reunión entre el hijo del entonces vicepresidente y Ye Jianming, el fundador y presidente de la empresa china, según los correos electrónicos verificados de una supuesta copia del disco duro del portátil revisada por los expertos externos para The Post.

Vuk Jeremic, un político serbio que había sido recientemente presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, escribió un correo electrónico al Biden más joven en el que le decía que iba a organizar una pequeña cena privada en Washington con Ye -al que calificaba de «uno de los 10 empresarios chinos más ricos»- y que quería que Hunter asistiera.

«Es joven y dinámico, con las conexiones de más alto nivel en su país», escribió Jeremic en el correo electrónico del 1 de diciembre de 2015.

Hunter Biden no pudo asistir a la cena y Jeremic dijo en un correo electrónico a The Post que, aunque conocía a ambos hombres, «no estuvo involucrado en su presentación mutua» y se enteró por los informes de los medios de comunicación de que los dos habían conectado finalmente.

CEFC, una enorme empresa de petróleo y gas fundada en 2002, contaba con financiación de bancos de desarrollo del gobierno y vínculos con el Partido Comunista Chino y el Ejército Popular de Liberación, según personas que estudiaron la empresa. La biografía oficial de Ye dice que en su día fue vicesecretario de la Asociación China para el Contacto Amistoso Internacional, una organización que un informe del Congreso estadounidense de 2011 calificó de «fachada» del Ejército Popular de Liberación.

Aunque el CEFC era ostensiblemente privado, los expertos en economía china afirman que es poco probable que operara de forma independiente del gobierno.

La embajada china declinó hacer comentarios sobre los vínculos de CEFC con el gobierno chino o la participación de Hunter Biden en la empresa.

Poco después de que Joe Biden dejara la vicepresidencia, Hunter Biden y Ye se reunieron durante una cena en Miami.

Los dos discutieron oportunidades de negocio para CEFC en Estados Unidos, incluyendo una empresa conjunta de 40 millones de dólares para producir gas natural licuado en Luisiana, según un informe del New Yorker de julio de 2019 basado en extensas entrevistas con Hunter Biden.

Ese acuerdo fracasó. Pero Ye Jianming estaba tan satisfecho con su reunión inicial con Hunter Biden que después de la cena envió un diamante de 2,8 quilates a la habitación del hotel de Hunter Biden con una tarjeta de agradecimiento por la conversación, según el New Yorker.

En el proceso de divorcio, la esposa de Hunter reclamaría que el diamante tenía un valor de 80.000 dólares. Hunter Biden dijo al New Yorker que el valor estaba más cerca de los 10.000 dólares, que entregó el diamante a sus socios y que no sabe qué hicieron con él.

En el verano de 2017, Hunter Biden recibió una petición de Ye que presagiaría problemas posteriores para el CEFC. Ye dijo que un importante asociado de CEFC, Patrick Ho, podría estar siendo investigado por las fuerzas del orden de Estados Unidos y pidió ayuda a Hunter Biden. Hunter Biden dijo al New Yorker que aceptó representar a Ho y tratar de averiguar si estaba bajo el escrutinio de las fuerzas del orden.

Hunter Biden firmó en agosto de 2017 un acuerdo con Gongwen Dong, un ejecutivo de un conglomerado energético chino, para realizar inversiones conjuntamente. El acuerdo, incluido con los registros bancarios proporcionados al senador Charles E. Grassley (republicano de Iowa), establecía que Hunter Biden obtendría un anticipo único de 500.000 dólares y luego recibiría un estipendio mensual de 100.000 dólares, y su tío James Biden obtendría 65.000 dólares al mes. (Cortesía de la oficina del senador Charles Grassley).

La ejecución del mayor acuerdo de consultoría entre Hunter Biden y CEFC se produjo rápidamente a principios de agosto de 2017.

El contrato, firmado el 2 de agosto de 2017, establecía que Hunter Biden obtendría un anticipo único de 500.000 dólares y luego recibiría un estipendio mensual de 100.000 dólares, y su tío James Biden obtendría 65.000 dólares al mes.

Se encontró una copia sin firmar del acuerdo en la supuesta copia del disco duro del portátil de Hunter Biden. Una copia firmada se incluyó con los registros bancarios proporcionados a Grassley y revisados por The Post. Según el acuerdo de 26 páginas, acordaron realizar conjuntamente inversiones bajo una empresa llamada Hudson West III LLC.

El dinero comenzó a fluir casi de inmediato, con la primera transferencia entrante de 5 millones de dólares que llegó el 8 de agosto de 2017, según los documentos encontrados en la copia del ordenador portátil de Hunter Biden y corroborados por extractos bancarios idénticos que la oficina de Grassley obtuvo del Cathay Bank para una cuenta mantenida conjuntamente por Hunter Biden y los ejecutivos de CEFC.

Después de los gastos y los costes de personal, la mayor parte del dinero, unos 4,8 millones de dólares, se dirigió durante un periodo de 14 meses, normalmente en incrementos de 165.000 dólares, a una cuenta vinculada a Hunter Biden, según muestran los documentos. Durante ese periodo, se transfirieron unos 1,4 millones de dólares de la cuenta de Hunter a Lion Hall Group, la empresa de consultoría que dirigía James Biden, según otros registros gubernamentales revisados por The Post.

«No hay comentarios», dijo James Biden cuando se le llamó por teléfono móvil y se le preguntó por el acuerdo con CEFC.

Más señales de alerta

Unas semanas después de que entrara en el negocio con los ejecutivos del CEFC en el otoño de 2017, Hunter Biden solicitó cambios en el espacio de oficina del quinto piso que estaba alquilando en la Casa de Suecia, un edificio aireado en Georgetown que alberga la Embajada de Suecia y otras oficinas.

El 21 de septiembre de 2017, Hunter Biden escribió a un administrador del edificio solicitando una nueva señalización de la oficina para reflejar una nueva empresa familiar y una nueva relación comercial: «La Fundación Biden y Hudson West (CEFC- US)», escribió en los correos electrónicos al administrador de la propiedad.

También solicitó las llaves para sus nuevos compañeros de oficina: su padre, Joe; su madre, Jill; su tío James; y el ejecutivo chino, Gongwen Dong.

Como parte de la solicitud, proporcionó lo que dijo que era el número de teléfono móvil de su padre, diciendo que un representante de la oficina podría utilizarlo para ponerse en contacto con sus nuevos compañeros de oficina.

Hunter Biden se refirió a Ye, el presidente del CEFC, como «mi socio» y describió a Gongwen Dong como el «emisario del presidente Ye del CEFC».

Los intercambios de correos electrónicos en los que se habla del plan de Hunter Biden de abrir una oficina de Biden-CEFC estaban incluidos en la copia de su disco duro y fueron confirmados a través de los registros públicos que el gobierno sueco entregó a The Post. El contenido de los registros fue reportado por primera vez por el periódico sueco Dagens Nyheter.

«¡Estamos muy emocionados y nos sentimos honrados de dar la bienvenida a sus nuevos colegas!», escribió el gerente a Hunter Biden.

Hunter Biden buscó en otoño de 2017 cambios en el espacio de oficina que alquilaba en la Casa de Suecia, un edificio en Georgetown que alberga la embajada sueca y otras oficinas. Según los correos electrónicos incluidos en una supuesta copia de su ordenador portátil, y en correos electrónicos obtenidos del gobierno sueco, Biden solicitó llaves para sus nuevos compañeros de oficina: su padre, Joe; su madre, Jill; su tío James; y el ejecutivo chino, Gongwen Dong. (Obtenido por The Washington Post).

Jeffrey Peck, el miembro de la junta directiva de la Fundación Biden más involucrado en detalles como la instalación de la oficina, dijo que nunca se consideró esa ubicación.

«Recuerdo las discusiones sobre otros posibles espacios y la llamada Casa de Suecia nunca estuvo en ninguna lista», dijo Peck. «Nunca se pensó -como cero pensamiento o consideración- en ese edificio».

Una portavoz de la autoridad sueca que supervisa la propiedad dijo que las cuatro llaves se pusieron a disposición, como se solicitó, pero que Hunter Biden nunca las recogió. El cartel de la puerta no se cambió, dijo.

Alrededor del momento en que Hunter Biden pedía cambios en su espacio de oficina, los intercambios de correo electrónico con el administrador de la propiedad se volvieron tensos, con un recordatorio a Hunter Biden para que dejara de violar las políticas de la oficina al traer a los visitantes por una entrada lateral en lugar de registrarlos en la recepción, donde pasan por los detectores de metales.

Hunter Biden respondió airadamente, diciendo que una de ellas era una mujer sin hogar de la que podía dar fe, y acusó a los responsables de la oficina de racismo porque esa mujer es negra. Escribió que otra invitada era Lunden Roberts, una mujer a la que describió como «la mentora de baloncesto de mi hija menor».

En un año, Roberts tendría un bebé que Hunter negó que fuera suyo hasta que ella presentó una demanda de paternidad y las pruebas de ADN confirmaron que era suyo. Llegaron a un acuerdo sobre el caso en marzo de 2020 y los documentos judiciales muestran que él está pagando una cantidad no revelada en concepto de manutención.

El abogado de Roberts, Clint Lancaster, dijo que su cliente había trabajado para Biden en el momento del incidente de la Casa de Suecia. Dijo que Roberts fue llamado a declarar durante varias horas ante un gran jurado en Wilmington, Delaware, a mediados de febrero, una indicación de que la investigación federal sobre Hunter Biden sigue activa. Lancaster se negó a comentar la naturaleza de su testimonio. El Departamento de Justicia y la oficina del fiscal de Delaware también declinaron hacer comentarios.

Durante el tiempo en que el CEFC estuvo activo, se transfirieron fondos de Hunter Biden a su tío, según muestran los registros. En total, casi 1,4 millones de dólares pasaron de la empresa de Hunter a otra controlada por James Biden, según un informe de 2020 elaborado por Grassley y su compañero senador republicano Ron Johnson, de Wisconsin. Las transacciones fueron identificadas como posibles actividades delictivas, una designación destinada a señalar el posible blanqueo de dinero, la corrupción política u otros delitos financieros, según un informe de la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro que fue revisado por The Post.

Cuando el banco de James y Sara Biden se puso en contacto con ellos sobre las transacciones, no quisieron proporcionar documentación de apoyo para explicar la actividad y cerraron la cuenta, según los registros revisados por The Post.

James Biden no respondió a una lista detallada de preguntas sobre las transacciones financieras.

Mientras tanto, los ejecutivos de CEFC estaban preocupados por las investigaciones del Departamento de Justicia sobre funcionarios vinculados a la empresa. Como quedaría claro más tarde en los registros judiciales, los investigadores federales habían obtenido una orden de vigilancia de inteligencia extranjera sobre Ho y estaban monitoreando sus comunicaciones.

El 18 de septiembre de 2017, Hunter Biden firmó una carta de compromiso de abogado de dos páginas para representar a Ho, con un anticipo de un millón de dólares. El acuerdo especificaba que Hunter Biden debía proporcionar «asesoramiento en asuntos relacionados con la legislación de Estados Unidos y asesoramiento relativo a la contratación y el análisis legal de cualquier bufete o abogado de Estados Unidos.» Ho firmó el documento cuatro días después, el 22 de septiembre de 2017.

Una copia firmada del acuerdo de dos páginas estaba contenida en la supuesta copia de la unidad de disco portátil de Hunter Biden, almacenada como archivo adjunto a un correo electrónico que no contenía datos suficientes para ser verificados por los expertos externos de The Post. Pero los registros bancarios obtenidos por Grassley muestran que un millón de dólares se depositó finalmente en una cuenta asociada a Hunter Biden, con una nota que describía el pago como «representación» de Ho.

El 18 de noviembre, unas semanas después de que Hunter Biden firmara el acuerdo para representar a Ho, su cliente fue detenido por dos agentes del FBI en el aeropuerto JFK. Le leyeron sus derechos Miranda a las 2 de la tarde; nueve minutos después, llamó a James Biden, según los registros policiales.

James Biden dijo al New York Times en 2018 que supuso que Ho estaba buscando a Hunter Biden, y le pasó la información de contacto de su sobrino.

Casi inmediatamente después de la detención de Ho, según los correos electrónicos verificados, Edward Y. Kim, un abogado de Krieger Kim, fue reclutado para representar a Ho. Kim y Ho declinaron las solicitudes de comentarios.

Durante el juicio, los fiscales alegaron que Ho había sobornado a dirigentes de Chad y Uganda con el fin de obtener permisos petroleros para CEFC. También dijeron que Ho había ofrecido a CEFC como recurso para ayudar a Irán a evadir las sanciones petroleras.

La caída

Las cosas se desmoronaron rápidamente. Ho estaba en la cárcel a la espera de juicio. Ye, el jefe de CEFC, había sido detenido en China a mediados de febrero de 2018 y no se había sabido nada de él desde entonces. Los motivos de la detención no estaban claros, aunque Reuters informó de que estaba relacionado con presuntos delitos económicos.

No se pudo contactar con Ye para que hiciera comentarios, y la embajada china declinó hacer comentarios sobre la detención de Ye.

En marzo de 2018, el tío de Hunter Biden buscaba acceder al millón de dólares de retención que se le debía por la representación de Ho. James Biden, el 21 de marzo de 2018, escribió a los funcionarios del CEFC con «instrucciones de transferencia», proporcionando la dirección y los números de ruta de cómo transferir a la cuenta vinculada a Hunter Biden.

«Recibida y me ocuparé de esto lo antes posible», escribió Mervyn Yan, uno de los funcionarios del CEFC, en un correo electrónico verificado.

A las 9:43 de la mañana siguiente, la transferencia se hizo efectiva y se depositó en la cuenta tal y como James Biden había ordenado, y el número de ruta de su correo electrónico coincidía con el número de ruta recibido por el banco, según los registros bancarios.

Hunter Biden comenzó a intercambiar mensajes hostiles con el resto de los ejecutivos, incluidos Dong y Mervyn Yan. Los dos habían cuestionado varios de los gastos de negocios de Hunter Biden, pidiendo recibos para respaldar los cargos. Yan, en un correo electrónico verificado, escribió a Biden que algunos de los gastos por los que solicitaba el reembolso no parecían estar relacionados con el negocio de la empresa energética china, incluyendo, escribió, «casa en Suecia».

Biden amenazó con demandar tanto a Yan como a Dong por negarse a pagar, alegando que no tenían derecho a cuestionar sus gastos, y explicando que la Casa de Suecia era su oficina con sede en Washington.

«Presentaré una demanda en el Tribunal de Cancillería de Delaware -que como saben es mi estado natal y tengo el privilegio de haber trabajado y conocer a todos los jueces del tribunal de cancillería», escribió el 14 de marzo de 2018.

«No puedes demandarnos por no pagar gastos incorrectos», escribió Dong en respuesta, según un correo electrónico verificado.

Dong y Yan no respondieron a las solicitudes de comentarios.

JiaQi Bao, una asistente con la que Hunter Biden había trabajado estrechamente en los negocios de CEFC, escribió en un correo electrónico del 26 de marzo de 2018 que la empresa se estaba disolviendo y que ella perdería su trabajo – pero que Hunter Biden debería «tomar todo el dinero que pueda tomar, siempre y cuando el dinero esté disponible para reclamar.»

«Coge todo lo que puedas, o busca la manera de gastarlos en tu propio beneficio», escribió.

Bao no respondió a numerosos mensajes telefónicos y de correo electrónico.

En los seis meses siguientes, se transfirieron casi 1,4 millones de dólares a la cuenta de Hunter Biden, según los registros bancarios.

Pero los problemas también se avecinaban. Hunter Biden siguió luchando contra problemas de adicción que crearon tensiones en su familia, y su padre empezó a pagar algunas de sus facturas. Los problemas del menor de los Biden se cernían sobre la decisión de su padre de presentarse a la presidencia, una campaña que Joe Biden anunciaría formalmente en abril de 2019.

Las batallas personales de Hunter Biden continuarían. Pero la saga empresarial de CEFC pronto llegaría a su fin.

Yan firmó un documento el 2 de noviembre de 2018 en el que disolvía Hudson West III LLC, la empresa que vinculaba a los Biden con CEFC. Yan lo presentó en una oficina con sede en Dover, Delaware, a menos de una hora en coche de la casa de la familia Biden.

Josh Dawsey, Alice Crites y Devlin Barrett contribuyeron a este informe.