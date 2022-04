Biden echa mano de reserva petrolera para bajar la gasolina

*** El presidente norteamericano Joe Biden ordenó liberar un millón de barriles diarios de las reservas estratégicas de petróleo.

Por Pete Romero

El presidente norteamericano Joe Biden ordenó liberar un millón de barriles diarios de las reservas estratégicas de petróleo con el fin de controlar el fuerte aumento de los precios de la energía a raíz de las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania. La medida tendrá una duración de seis meses.

El anuncio formal de esta decisión se hará cuando se revelen los planes de su gobierno para combatir el aumento de precios de la gasolina.

La Casa Blanca informó que Biden también solicitará al Congreso que imponga sanciones financieras a empresas de petróleo y gas que arriendan tierras públicas pero no producen. Asimismo invocará la Ley de Producción para la Defensa para alentar la extracción de minerales que son cruciales para las baterías de los vehículos eléctricos.

El gobierno de EEUU catalogó la liberación del petróleo como un puente hasta que aumente la producción de las empresas nacionales. Se calcula que la producción aumentará en promedio 1 millón de barriles diarios este año y 700.000 barriles adicionales diarios para el 2023.

La medida tomada por el mandatario indica que el petróleo sigue siendo un punto vulnerable crucial de Estados Unidos interna y externamente. Los altos precios golpearon el nivel de aprobación de Biden entre los norteamericanos.

La liberación de las reservas, que busca incrementar la oferta, no es la primera vez que Biden la ejecuta pues ya la ordenado dos veces con resultados no muy convincentes que no han afectado significativamente los mercados.

Fotocomposición cortesía Newsweek.