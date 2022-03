Miami Beach homenajea a Tchaikovsky…y a Ucrania

Por Graciela Requena

🎼Tchaikovsky on the wall-cast of the New World Center on Saturday.

🎺Hablamos de la temporada de conciertos de la Sinfónica que se realizan en la pequeña sala del South Miami Beach, con capacidad para 750 personas, pero que gracias a su pantalla exterior de 7.000 pies cuadrados (650 metros cuadrados) hace posible que 1.000 personas más sigan el concierto que se realiza en vivo bajo techo a través de su proyección en la WallCast del Parque SoundScape, sin costo alguno.

🎻 Todo lo que tenemos que hacer es organizar un grupo y llevar sillas, refrigerios, y vinos -🗣algunos llegan hasta con la cena del famoso restaurante Joe’s bajo el brazo- y una manta para montar un ‘picnic’ bajo un cielo cuajado de estrellas en una noche fresca con brisa que viene del mar. Cheers 🥂!

🎶 La noche del sábado, la intensidad musical de Tchaikovsky se expandió por los jardines donde apenas se podía caminar. Así, el conductor estadounidense Roderick Cox, levantó la batuta con intensidad gestual para ejecutar la Cuarta Sinfonia en fa menor, Op. 36, del genial compositor ruso, mas conocido por el gran público por sus famosos ballets como El Cascanueces, El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, entre otras hermosas composiciones.

🎼 Esta 4 sinfonía es una de las composiciones más importantes en la vida de Tchaikovsky porque su autor la escribió durante una de las etapas más turbulentas en su vida familiar (divorcio) en virtud de que jamás se atrevió a asumir su homosexualidad por temor a las represalias y que representó una profunda respuesta emocional a su obra.

🇺🇦 También Ucrania tuvo un emotivo recordatorio con los sublimes acordes de ‘Ukrainian Melody’, del compositor ucraniano Myroslav Skoryk, que fue muy aplaudida por sus acordes suaves y dulces en contraste con la potencia musical sostenida en las composiciones del ruso.

🎵 La nota graciosa la dio el primer violín 🎻 cuando se le reventó una cuerda a su instrumento. El músico abandonó la sala levantando el violín.

¡Aplausos!