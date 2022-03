Entrevista a Ecarri: Su pleito «familiar» con el G4

*** El candidato Antonio Ecarri causa revuelo en la oposición venezolana por su negativa a participar en las primarias presidenciales. Zeta lo entrevistó al respecto.

Por Francisco Poleo

Zeta (Z): Al anunciarse que se presentaría a las elecciones presidenciales del 2024, también dijo que no pasaría por las primarias que plantea la oposición. Luego, dijo que propone una Consulta Popular Nacional para elegir el candidato.

Antonio Ecarri (AE): Nosotros ratificamos, no rectificamos, que no nos vamos a prestar para un juego chiquito, excluyente, de quienes quieren contarse sólo entre ellos mismos y de espaldas al país. Queremos amplitud. El país es inmensamente independiente. El 80% de los venezolanos son independientes y rechazan a toda la clase política venezolana. Es decir, a los líderes de la oposición tradicional y al oficialismo. Hay que crear una opción frente a eso, que es lo que está haciendo el Lápiz. Tenemos que consultar a la mayor cantidad de venezolanos para que no tengamos un candidato presidencial sino al próximo presidente de Venezuela que inicie un proceso de reconstrucción de la República y de sus instituciones.

Nosotros no creemos en primarias excluyentes sino en una consulta popular abierta y nacional, que garantice mecanismos de seguridad para la gente. Es decir, que se evite una nueva Lista Tascón. Hay que garantizar que el pueblo no se meta y termine eligiendo el candidato. Inclusive, plantearse la posibilidad de una doble vuelta electoral. Hablamos de un mecanismo en el que el país confíe. Será un fracaso si es una primaria cerrada, entre los mismos de siempre. Esa participación no va a ir más allá del 5%. Ese candidato haría la cómica, como lo ocurrió en Caracas o en Táchira el 21 de noviembre del 2021. Necesitamos entusiasmar al país que no votó hace unos meses. A nosotros lo que nos faltó para que ganar la alcaldía de Caracas es que votara más gente. No te digo que me hacía falta el señor (Tomás) Guanipa, sino más gente votando. En ese momento, se ganaron 124 alcaldes en toda Venezuela, pero gracias al liderazgo local. A eso es que nosotros tenemos que apuntar.

Así podamos participar todos en esas primarias del G4, lo cierto es que son ellos mismos los que están poniendo las normas. Tiene que haber una comisión amplia, de independientes, con la sociedad civil, que sea la que haga la normativa.

Z: Habla constantemente de la despolarización, de un grupo mayoritario de independientes. Algunas encuestas, ciertamente, dicen eso, pero también dicen que la mayoría del país rechaza a Nicolás Maduro. ¿Qué debe hacer ese grupo que está en contra del régimen para reunificarse?

AE: Tenemos que construir una unidad que no exacerbe aún más los odios en la oposición sino que de resultados al país, que termine con un gran pacto nacional, de Estado, muy por encima de uno de gobierno. Que incluya a todos. A partir del 2024 tiene que iniciarse el gran plan de reconstrucción. Tiene que haber garantía de que, venga el gobierno que venga, esas líneas se van a respetar. Alguna vez tuvimos eso. La Ley de Hidrocarburos de Medina fue respetada por Betancourt, Gallegos, Pérez Jiménez, Larrazábal, y los presidentes de la democracia. Son herramientas y señales claras a la inversión extranjera. La Ley de la Hacienda Pública Nacional de 1918, por ejemplo, es la misma ley que nace con Gómez y quien la modifica es Chávez. Fíjate todos los cambios de gobierno que hubo y se mantuvo, porque son temas de Estado.

Tenemos que reconstruir el respeto y la confianza. Nos tenemos que reconocer. Tiene que haber transparencia. ¿Cuántas veces Rafael Poleo ha pedido explicaciones sobre el caso Monómeros? ¿Se la han dado? No. A mí tampoco. A nadie. Ese respeto y esa confianza hay que reconstruirla. Es lo que nos piden las comunidades. No sólo entre quienes estamos en oposición al gobierno sino con el propio chavismo. Hay un chavismo democrático. Hay muchos dirigentes chavistas que conviven con nosotros y nos respetamos. Hay que entender que se está construyendo, lentamente, unna nueva etapa. El país entendió que la división casi sangrienta, de guerra, hay que superarla. ¿Cómo derrotar al totalitarismo en el 2024? Construyendo la democracia plural, la cual no puede estar secuestrada por nadie. Tenemos que construir unas normas que generen esa pluralidad. Yo soy fanático de Torcuato Fernández Miranda, guionista de la transición española. Tenemos que ir, como decía él, de la ley a ley. No podemos pasar por otro salto, otro atajo, otro exabrupto. Hay temas demasiado delicados, humnitarios, en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo de forma urgente. Por eso, cuando te digo de la ley a ley, es con mucho cuidado, paciencia y valentía. Yo soy muy de Uslar, pero también muy de Betancourt, y de ese gobierno tenemos que tomar como ejemplo la valentía que se tuvo para librar batallas contra todos los enemigos de la democracia. Mantenerse en ese centro le costó a Betancourt sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que viene para los venezolanos si recuperamos la democracia plural en el 2024. Nuestra tarea es recuperar los centro-independientes, volviendo a ese espíritu de construcción de país.

Z: ¿El Lápiz podría reintegrarse a la Plataforma Unitaria?

AE: La Plataforma Unitaria la rompió el G4, y ahora se rompen entre ellos mismos. Capriles no le atiende el teléfono a Guanipa, y así sucesivamente. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos para cualquier debate y conversación que sea en torno a los grandes temas nacionales, no en torno a los temas chiquiticos, partidistas. Tienen problemas en la transparencia y en la rendición de cuentas. Hacen lo que les da la gana. El Lápiz era parte de la Plataforma Unitaria. Éramos 27 partidos. Sin embargo, el año pasado, promovidos por el G4 se reunieron nueve tipos en Bogotá para que desapareciéramos todos los demás. Se armó una rebelión. No le hablaron claro al país. Sabían que iban a las elecciones regionales pero no quisieron decir nada sino a última hora. Andaban como reinas de Carnaval girando por todo el país, pero sin querer contarse, que era lo que queríamos en organizaciones como Lápiz y Puente. Por eso tuvimos que presentar una plataforma independiente. Ahora, ese mismo grupito, que son como los Borbones, que ni aprenden ni olvidan, quieren montar una cosa para ellos, para contarse entre ellos, y decir que sólo ellos son la Unidad. No, el país se los dijo el 21N. Esa tarjeta viene de sacar 7 millones de votos y luego se derrumbó en un pedazo que votó por la MUD, otro por los indepedientes y otro por la Alianza Democrática. Es una realidad electoral.

Z: ¿Pero el Lápiz sigue siendo parte de esa familia opositora así mantenga diferencias con la Plataforma Unitaria?

AE: Somos los centro-independientes. Estamos buscando a la gran mayoría nacional. Hay una foto completamente nueva en el país, muy distinta a la del 2015 o 2018. Queremos crear una gran plataforma donde todos puedan participar con supervisión de la comunidad internacional, de las universidades. De hecho, esa medición puede ser hasta con el propio sistema del CNE, siempre y cuando haya supervisión internacional. El Lápiz está cerca del venezolano, del emprendedor, del que está en la Misión Gómez, del que si no trabaja no come. Estamos con esa inmensa mayoría nacional que hoy está emprendiendo, lo cual no quiere decir que sea próspera pero sí que está liberándose del gobierno y del Estado.

Z: ¿Qué condiciones electorales hay que exigir para el 2024?

AE: El escenario ideal es que se fusionen presidenciales y parlamentarias. Tiene que dejar de ser un todo o nada. En ese orden de ideas, tenemos que acabar con la sobre representación parlamentaria. Si usted tiene el 51% de los votos no se puede llevar el 70% del parlamento. Eso le ha hecho un gran daño al país. También tiene que haber más presencia de la comunidad internacional. Debemos seguir al pie de la letra el informe presentado por la Unión Europea tras las elecciones regionales.

Z: ¿Y en cuanto al CNE?

AE: El CNE que tenemos es el menos parcializado de los últimos 22 años, aunque no sea perfecto. Te lo puedo decir porque fui candidato el 21N. Por supuesto, hay mucha gente que todavía no confía y hay muchas cosas que clarificar, pero la presencia de los rectores Márquez y Picón garantizan mecanismos que antes no teníamos. Inclusive, tengo que reconocer que los rectores chavistas dieron muchas concesiones. Es serio reconocerlo. Ahora, que esas concesiones las vayan a dar para las presidenciales es otra historia. Por eso es vital la presencia de la comunidad internacional.

Z: También hay tarjetas de partidos que han sido otorgadas por el TSJ a autoridades ilegítimas.

AE: Lo correcto es que esas tarjetas retornen a sus legítimas autoridades. Lo correcto también es que sea la militancia de los partidos quienes escojan a sus autoridades. Creo que debe haber una relegitimación en todos los partidos opositores para asegurar que no haya tutelaje gubernamental.

Z: ¿Qué mensaje le envías a la Plataforma Unitaria?

AE: Cordura, seriedad y responsabilidad. Sólo esas tres cosas.