Plataforma Unitaria amolda reglamento para primarias

La Plataforma Unitaria informó que ya trabajan en el diseño del reglamento para las elecciones primarias, indicando que ya se han afinado algunos aspectos técnicos.

Al respecto, Juan Carlos Caldera, dirigente de Primero Justicia (PJ), anunció que se conformaron dos comisiones, una para el reglamento de primarias y otra para el reglamento de la Plataforma Unitaria, instancia que reemplazó a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Ambos reglamentos han avanzado bastante y en el caso del reglamento de primarias está en la instancia política la definición de varios puntos para poder seguir avanzando”, indicó el dirigente.

Añadió Caldera que “ya habrá momentos para el debate de nombres. Igual, pienso que lo políticamente correcto es crear un polo de ese proceso, que la gente diga este es el candidato de la oposición y los que no participen en esas primarias, la gente claramente los vea como de Maduro, cosa que no ocurrió el 21 de noviembre. Creo que es lo que debemos aprender de eso y construir a algo incluyente, fuerte, vistoso. Que los que, de verdad, tengan una agenda de aspiración presidencial legítima, sientan que deban participar en ese proceso”, enfatizó Caldera.

Por su parte Angelo Palmieri, Secretario de Organización de Un Nuevo Tiempo (UNT) dijo que en el trabajo del reglamento para primarias participa toda la Plataforma Unitaria. Añadió que se avanza en aspectos técnicos electorales, funcionamiento de mesas, y se sigue dando la discusión política en la que se pondera el mecanismo de las primarias.

“En ese debate se busca definir cuál es la mejor opción, pero también eso no puede limitarse a la definición de una persona”, dijo.

“Estamos pensando en algo más estratégico, más amplio, unas propuestas, más que una candidatura que descanse en una u otra persona, sino un pacto de gobernabilidad mucho más amplio que integre a toda Venezuela, sobre esa base se está discutiendo. Las primarias son un mecanismo, siempre lo han sido, para nosotros poder escoger quiénes son nuestros representantes”, enfatizó Palmeri.

Por su parte, Lustay Franco, dirigente de Acción Democrática y representante del partido en la comisión que trabaja en el reglamento, dijo que el partido está fielmente entregado a la concentración de una coalición democrática verdadera para 2024 y eso va a pasar por la legitimación de los espacios y de los liderazgos, con la convicción “de que tiene ser un proceso lo suficientemente abierto y amplio para que las tendencias políticas participen y estén acordes de que vayamos con una candidatura única para 2024”.

Franco dice que, en AD, creen que deben incluirse otros partidos. Pone sobre la mesa como referente la experiencia de lo ocurrido en Barinas en enero de este año, donde el candidato opositor Sergio Garrido propinó al chavismo su segunda derrota en dos meses y se quedó con la Gobernación.

A su vez el presidente Interino Juan Guaidó aseguró que no le desvela ser presidente electo. Sin embargo, insistió en que debe seguir la lucha para lograr elecciones libres y que la oposición vaya a la contienda con un candidato unitario.

«Las elecciones deben ser lo antes posible. Voy a promover esa elección, no voy a hablar de candidatura, apoyaré salir a la calle a presionar, apoyaré al candidato unitario. No me quita el sueño ser presidente electo, soy presidente encargado”, dijo Guaidó.

Con información de Tal Cual.