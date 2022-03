Alias «Timochenko» apoya a Petro en presidenciales colombianas

*** El ex guerrillero Rodrigo Londoño, también conocido como «Timochenko», respalda candidatura presidencial en Colombia de Gustavo Petro.

Por Ángela Betancourt

Rodrigo Londoño, ex comandante de las Farc y líder del partido político Comunes, dio a conocer su apoyo al candidato presidencial colombiano Gustavo Petro y a su coalición Pacto Histórico.

“Compañeras/os del Pacto Histórico, legislaremos con ustedes, hombro a hombro, por el país que soñamos. Gustavo Petro, cuente con nosotros para hacer de Colombia una Potencia Mundial de la Vida”, indicó Londoño.

Según el ex guerrillero, “el programa de Petro pone su atención en las violencias padecidas por los sectores históricamente marginados. Da protagonismo a las mujeres, a las comunidades rurales y a la clase trabajadora del país. Su propuesta es gobernar para vindicar sus derechos”.

Indicó que “hay quienes sugieren que me abstenga de opinar sobre el programa de gobierno propuesto por el candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. El silencio y la estigmatización no pueden ser el destino de los firmantes de paz”, consciente de que su apoyo podría perjudicar las opciones de Petro aunque no hay otra candidatura que se acople a las posturas ideológicas de los ex Farc.

El actual senador se refirió a la palabra “democratizar” defendiendo ese concepto y celebró “el compromiso manifiesto de Gustavo Petro de trabajar en favor de una paz completa para Colombia, empezando por la implementación integral del Acuerdo de Paz entre las desaparecidas FARC-EP y el Estado Colombiano”. Durante las elecciones legislativas, Londoño, también conocido como “Timochenko”, había intentado acercarse al Pacto Histórico para apoyarlos pero prefirieron esperar hasta las presidenciales conscientes de que algunos sectores del Pacto creen que restan en vez de sumar.