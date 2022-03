Por qué Biden no puede ayudar a Europa a librarse del gas ruso

*** «Los gobiernos no hacen tratos», principio tras el que se escuda el gobierno de Biden a la hora de hacer frente a las peticiones de gas por parte de sus socios europeos.

Por Zack Colman y Ben Lefebvre (POLITICO)

La Unión Europea quiere la ayuda de Estados Unidos para acabar con su adicción al gas natural ruso. Pero el presidente Joe Biden se enfrenta a grandes límites en cuanto a lo que puede prometer.

La principal petición de Europa es más gas natural licuado de Estados Unidos, cuya producción de este combustible ha aumentado en los últimos cinco años. Pero los exportadores de gas estadounidenses ya están enviando su GNL al extranjero casi tan rápido como pueden, con poca capacidad nueva que vaya a entrar en funcionamiento durante los próximos dos años. Además, Biden no puede controlar las actividades de las empresas privadas de petróleo y gas, que suelen vender su producto en cualquier lugar del mundo donde puedan obtener el precio más alto.

«Los gobiernos no hacen tratos» cuando se trata de dirigir los recursos de petróleo y gas de Estados Unidos a naciones específicas, dijo Amy Myers Jaffe, directora gerente del Laboratorio de Política Climática de la Escuela Fletcher de la Universidad Tufts. «No hay compañías petroleras de gobierno a gobierno».

Eso significa que Estados Unidos puede no ser capaz de hacer mucho para aliviar inmediatamente la crisis energética de los estados europeos que están tratando de reducir sus importaciones de gas natural de Rusia en dos tercios este año en respuesta a la invasión de Vladimir Putin de Ucrania. Los envíos de gas ruso a Europa alcanzaron los 5,5 billones de pies cúbicos de gas en 2020, lo que supone un aumento de más del 25% con respecto a hace una década.

La crisis energética de los aliados transatlánticos de Estados Unidos sigue obligando a cambiar las políticas de la administración de Biden, que había llegado al cargo prometiendo impulsar una transición para abandonar los combustibles fósiles y avanzar hacia las energías limpias. Tanto los republicanos como los líderes europeos están presionando a la Casa Blanca para que utilice la producción energética de Estados Unidos como forma de ayudar a Alemania y otros países a reducir su dependencia de Moscú.

«Esperemos que superemos [la dependencia europea de Rusia] y produzcamos más energía para abastecerles para el próximo invierno», dijo en una entrevista el senador republicano por Alaska Dan Sullivan.

La ministra francesa de Transición Ecológica, Barbara Pompili, dijo durante un acto celebrado el 10 de marzo que esa semana le había dicho a la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm: «Tienen que aumentar su producción si van a ayudarnos».

«Ella me dijo que intentará hacerlo», añadió Pompili.

Pero Biden tendrá que cuidarse de hacer promesas que su administración no pueda cumplir. La enorme magnitud de las necesidades de gas de Europa en un mercado que ya está escaso de suministro supondrá un enorme obstáculo, al igual que la relativamente escasa influencia del gobierno estadounidense en las cuestiones a corto plazo de los mercados energéticos.

Los analistas energéticos afirman que el plan de la UE de reducir las importaciones rusas en 102.000 millones de metros cúbicos (3,6 billones de pies cúbicos), es decir, dos tercios de sus compras rusas, no es realista, pero que un esfuerzo en tiempos de guerra podría hacer que el bloque encontrara nuevas fuentes para el 50% o el 60% de ese objetivo. Sin embargo, este cambio pondría a prueba el mercado mundial de GNL.

Estados Unidos va camino de convertirse en el principal proveedor de GNL del mundo este año. Pero sus empresas de exportación de GNL están funcionando casi a plena capacidad, con el 80% de sus cargamentos destinados a Europa, dijo Ross Wyeno, el principal analista de GNL de las Américas en S&P Global. Venture Global LNG inició este mes los primeros envíos desde su planta de Calcasieu Pass, en Luisiana, y se pondrá en marcha por completo a principios de 2023, pero por lo demás no se espera que entre en funcionamiento ninguna nueva capacidad hasta 2024.

«No creo que la respuesta sea que Estados Unidos vaya a compensar la totalidad del gas ruso con exportaciones de GNL», dijo Charlie Riedl, director de la asociación comercial Center for Liquefied Natural Gas, en una entrevista. «Eso es algo en lo que me encantaría estar equivocado, pero no creo que vaya a compensar la totalidad del gas ruso».

La repentina demanda europea de más gas podría ayudar a financiar la construcción de nuevas instalaciones de GNL, pero se necesitarían al menos uno o dos años para construirlas después de que los ejecutivos den luz verde al inicio de la construcción, dijo Riedl. Las empresas europeas, que hasta la fecha no han sido grandes inversores en las plantas de GNL de EE.UU., podrían decidir firmar contratos de suministro a relativamente corto plazo, de unos 10 años de duración, añadió.

«Creo que Europa se está convirtiendo en un mercado importante, no sólo para el GNL estadounidense, sino también para otros proveedores», dijo Riedl.

Para complicar los planes de Europa, el clima es el principal impulsor de la demanda de gas, ya que la gente sube o baja sus termostatos. Incluso antes de que los tanques rusos entraran en Ucrania, los inventarios europeos de gas estaban disminuyendo debido a las bajas temperaturas de 2021. Sin embargo, esto se vio compensado por las temperaturas más suaves en Asia, que permitieron a Europa recibir cargamentos de GNL que normalmente se habrían dirigido a Corea del Sur, China o Japón.

«Europa fue rescatada por un invierno cálido en Asia», dijo el director ejecutivo de Freeport LNG, Michael Smith, en una conferencia sobre energía celebrada en Houston la semana pasada.

El funcionario de energía de la UE que habló con POLITICO bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones con la administración Biden admitió que las peticiones del bloque son difíciles de cumplir. Una de las principales preocupaciones es traer suficiente gas natural para reconstruir los niveles de almacenamiento de cara a la temporada de calefacción del próximo invierno, lo que augura dolorosas subidas de precios y una posible escasez si la UE cumple su plan de abandonar la mayor parte de la energía rusa.

Otra persona familiarizada con las conversaciones entre la UE y el gobierno de Biden coincidió en que las peticiones de Europa son vagas. Los funcionarios de la UE han presionado al gobierno de Biden para que aumente la producción y las exportaciones de Estados Unidos, pero el gobierno de Biden sostiene que es poco lo que puede hacer de inmediato, ya que el gobierno no administra el sector del petróleo y el gas.

«El gran problema de Europa es la incapacidad de articular una estrategia realista de seguridad energética a corto plazo dentro de los límites de su programa de descarbonización», dijo Nikos Tsafos, catedrático de energía y geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en un correo electrónico. «El resultado final es que, a pesar de la enorme voluntad política de cambio, todavía no hay una verdadera hoja de ruta para realizar este cambio».

El gobierno de Biden sí dio a Europa y a la industria del petróleo y el gas un posible impulso el miércoles al permitir que dos terminales de exportación de GNL de Cheniere amplíen el número de países a los que puede vender su gas, cumpliendo así con las antiguas peticiones de la industria.

El alejamiento de Europa de Rusia se produce en un momento en el que sus inventarios de gas natural son ya extremadamente bajos, lo que le da menos margen de maniobra si la demanda aumenta. Se espera que los tanques de almacenamiento europeos contengan alrededor de 1 billón de pies cúbicos de gas a mediados de este año, lo que supone un fuerte descenso respecto a los 3 billones de pies cúbicos que había en el mismo momento de 2020, según datos de RBN Energy.

La UE ha estado en estrecho contacto con los principales productores y exportadores de gas natural de Estados Unidos, como Cheniere, Tellurian y Sempra, junto con los grupos de la industria LNG Allies y el American Petroleum Institute, dijo el funcionario de energía de la UE.

Pero la persona añadió que la UE es cautelosa a la hora de apoyar los mensajes de la industria de los combustibles fósiles que ha estado presionando a la administración Biden para que amplíe la producción de gas natural.

Esto se debe a que el gas natural es impopular en la UE debido a la oposición generalizada a la fracturación hidráulica y a la contaminación por metano, un potente gas de efecto invernadero que es objeto de una campaña mundial contra el cambio climático. El funcionario señaló que la UE se encuentra en una situación delicada al presionar por más gas natural estadounidense y al mismo tiempo tratar de mantener sus agresivos objetivos climáticos a corto plazo. La UE se ha comprometido a reducir las emisiones de metano, el principal componente del gas natural, en un 70% respecto a los niveles de 2020 para 2030, y quiere reducir las emisiones de carbono, que se liberan cuando se quema el gas, en un 55% respecto a los niveles de 1990 en esta década.

«Hay que tener mucho cuidado con lo que se oye, con lo que se recibe -las promesas- y distinguir entre lo que la industria pediría de todos modos y lo que pide en el contexto de la situación actual», dijo el funcionario de la UE. «Soy muy consciente de esa división».

Leslie Palti-Guzman, director de la empresa de análisis de GNL Gas Vista, señaló la discrepancia. El gobierno francés intervino en 2020 para anular un posible acuerdo de GNL entre su empresa parcialmente estatal Engie y la empresa estadounidense de GNL NextDecade por temor a que el gas producido en Estados Unidos fuera demasiado sucio. Engie acabó cerrando el acuerdo tras sortear al gobierno.

Pero ahora se espera que Europa triplique sus importaciones de GNL de Estados Unidos, según las previsiones de Gas Vista.

«Europa ve por fin la salvación en el GNL estadounidense, y ya nadie habla de ‘fracturación sucia'», dijo Palit-Guzman.

Josh Siegel contribuyó a este informe.

Publicado originalmente en Politico.