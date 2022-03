La estalinización de Rusia

*** Cuando Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania, soñaba con restaurar la gloria del imperio ruso. Ha acabado restaurando el terror de Josef Stalin.

Editorial The Economist

Cuando Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania, soñaba con restaurar la gloria del imperio ruso. Ha acabado restaurando el terror de Josef Stalin. No sólo porque ha desencadenado el acto más violento de agresión no provocada en Europa desde 1939, sino también porque, como resultado, se está convirtiendo en un dictador en casa: un Stalin del siglo XXI, que recurre como nunca antes a la mentira, la violencia y la paranoia.

Para entender la magnitud de las mentiras de Putin, considere cómo se planificó la guerra. El presidente de Rusia pensó que Ucrania se derrumbaría rápidamente, por lo que no preparó a su pueblo para la invasión ni a sus soldados para su misión; de hecho, aseguró a las élites que no ocurriría. Tras dos terribles semanas en el campo de batalla, sigue negando que esté librando lo que puede convertirse en la mayor guerra de Europa desde 1945. Para sostener esta mentira global, ha cerrado casi todos los medios de comunicación independientes, ha amenazado a los periodistas con hasta 15 años de cárcel si no repiten las falsedades oficiales y ha hecho que se detenga a miles de manifestantes contra la guerra. Al insistir en que su «operación» militar está desnazificando Ucrania, la televisión estatal está reestalinizando Rusia.

Para comprender el apetito de violencia de Putin, fíjese en cómo se está librando la guerra. Al no haber conseguido una victoria rápida, Rusia intenta sembrar el pánico matando de hambre a las ciudades ucranianas y golpeándolas a ciegas. El 9 de marzo atacó un hospital de maternidad en Mariúpol. Si Putin está cometiendo crímenes de guerra contra los compatriotas eslavos a los que elogia en sus escritos, está dispuesto a infligir una matanza en casa.

Y para calibrar la paranoia de Putin, imagínense cómo termina la guerra. Rusia tiene más poder de fuego que Ucrania. Sigue avanzando, especialmente en el sur. Todavía puede capturar la capital, Kyiv. Sin embargo, aunque la guerra se prolongue durante meses, es difícil ver a Putin como vencedor.

Supongamos que Rusia consigue imponer un nuevo gobierno. Los ucranianos están ahora unidos contra el invasor. El títere de Putin no podría gobernar sin una ocupación, pero Rusia no tiene el dinero ni las tropas para guarnecer ni siquiera la mitad de Ucrania. La doctrina del ejército estadounidense dice que para hacer frente a una insurgencia -en este caso, una respaldada por los nativos- los ocupantes necesitan entre 20 y 25 soldados por cada 1.000 habitantes; Rusia tiene poco más de cuatro.

Si, como el Kremlin ha empezado a señalar, Putin no impondrá un gobierno títere -porque no puede-, entonces tendrá que comprometerse con Ucrania en las conversaciones de paz. Sin embargo, le costará imponer cualquier acuerdo de este tipo. Después de todo, ¿qué hará si la Ucrania de la posguerra reanuda su deriva hacia el oeste: invadirla?

La verdad es que, al atacar a Ucrania, Putin ha cometido un error catastrófico. Ha arruinado la reputación de las supuestamente formidables fuerzas armadas rusas, que han demostrado ser tácticamente ineptas contra un oponente más pequeño, peor armado pero motivado. Rusia ha perdido montañas de equipamiento y ha sufrido miles de bajas, casi tantas en dos semanas como las que ha sufrido Estados Unidos en Irak desde que lo invadió en 2003.

Putin ha impuesto sanciones ruinosas a su país. El banco central no tiene acceso a las divisas que necesita para apoyar el sistema bancario y estabilizar el rublo. Las marcas que representan la apertura, como Ikea y Coca-Cola, han cerrado sus puertas. Algunos productos están siendo racionados. Los exportadores occidentales retienen componentes vitales, lo que provoca paros en las fábricas. Las sanciones sobre la energía -por ahora, limitadas- amenazan con reducir las divisas que Rusia necesita para pagar sus importaciones.

Y, como hizo Stalin, Putin está destruyendo a la burguesía, el gran motor de la modernización de Rusia. En lugar de ser enviados al gulag, están huyendo a ciudades como Estambul, en Turquía, y Ereván, en Armenia. Los que deciden quedarse se ven amordazados por las restricciones a la libertad de expresión y de asociación. Se verán azotados por la alta inflación y el descalabro económico. En sólo dos semanas, han perdido su país.

Stalin presidió una economía en crecimiento. Sin embargo, de forma asesina, se basó en una ideología real. Incluso mientras cometía atropellos, consolidó el imperio soviético. Tras ser atacado por la Alemania nazi, se salvó gracias al increíble sacrificio de su país, que hizo más que ningún otro para ganar la guerra.

Putin no tiene ninguna de esas ventajas. No sólo está fracasando en ganar una guerra de elección mientras empobrece a su pueblo: su régimen carece de un núcleo ideológico. El «putinismo», tal como es, mezcla el nacionalismo y la religión ortodoxa para una audiencia televisiva. Las regiones de Rusia, repartidas en 11 husos horarios, ya murmuran que ésta es la guerra de Moscú.

A medida que se hace evidente la magnitud del fracaso de Putin, Rusia entrará en el momento más peligroso de este conflicto. Las facciones del régimen se volverán unas contra otras en una espiral de culpas. Putin, temeroso de un golpe de estado, no confiará en nadie y puede que tenga que luchar por el poder. También puede intentar cambiar el curso de la guerra aterrorizando a sus enemigos ucranianos y ahuyentando a sus partidarios occidentales con armas químicas, o incluso con un ataque nuclear.

Mientras el mundo mira, debe proponerse limitar el peligro que se avecina. Debe desbaratar las mentiras de Putin fomentando la verdad. Las empresas tecnológicas occidentales se equivocan al cerrar sus operaciones en Rusia, porque están entregando al régimen el control total del flujo de información. Los gobiernos que acogen a los refugiados ucranianos deberían acoger también a los emigrantes rusos.

La OTAN puede ayudar a atemperar la violencia de Putin -al menos en Ucrania- si sigue armando al gobierno de Volodymyr Zelensky y lo apoya si decide que ha llegado el momento de entablar negociaciones serias. También puede aumentar la presión sobre Putin acelerando y profundizando las sanciones energéticas, aunque con un coste para la economía mundial.

Y Occidente puede intentar contener la paranoia de Putin. La OTAN debe declarar que no disparará a las fuerzas rusas, siempre que éstas no ataquen primero. No debe dar a Putin una razón para arrastrar a Rusia a una guerra más amplia, declarando una zona de exclusión aérea que habría que reforzar militarmente. Por mucho que Occidente desee un nuevo régimen en Moscú, debe afirmar que no va a diseñar uno directamente. La liberación es una tarea del pueblo ruso.

Mientras Rusia se hunde, el contraste con el presidente de al lado es evidente. Putin está aislado y moralmente muerto; Zelensky es un valiente hombre de a pie que ha reunido a su pueblo y al mundo. Es la antítesis de Putin, y quizás su némesis. Piensa en lo que Rusia podría llegar a ser una vez liberada de su Stalin del siglo XXI.

