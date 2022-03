«Soy Lia»: Nadadora trans que divide a Estados Unidos cuenta su historia

*** Lia Thomas ha dominado la natación universitaria femenina esta temporada y también se ha convertido en un pararrayos de la polémica. Muchos -incluidos algunos compañeros de equipo- dicen que no debería poder competir contra otras mujeres. En una entrevista exclusiva con Sports Illustrated, Thomas explica por qué tiene que hacerlo.

Por Robert Sanchez

Recién salida de su último entrenamiento de la semana, la atleta más controversial de Estados Unidos estaba sentada en la esquina de una cafetería casi vacía de Filadelfia, de espaldas a la pared. Lia Thomas había hecho parte de su mejor trabajo esta temporada mientras se sentía acorralada. En esta tarde de enero, su largo torso estaba envuelto en una chaqueta de natación y buceo de la Universidad de Pensilvania, su cabello aún húmedo por haber nadado unos cinco kilómetros mirando la línea negra del fondo de la piscina. Parecía agotada. Mientras los estudiantes universitarios de todo el país se afanaban en sus noches de viernes, Thomas pensaba en sus planes para el fin de semana: dormir, estudiar y otro agotador entrenamiento de natación.

Había sido una temporada diferente a todas las de sus 22 años, y a todas las de la historia de su deporte. La tímida estudiante de economía de Austin se convirtió en una de las atletas universitarias más dominantes del país y, como resultado, en el centro de un debate nacional: un test de Rorschach vivo y en tiempo real sobre cómo la sociedad ve a los que desafían las convenciones.

«Sólo quiero mostrar a los niños trans y a los atletas trans más jóvenes que no están solos», dice en la cafetería. «No tienen que elegir entre lo que son y el deporte que aman».

En su primer año nadando para el equipo femenino de Penn, después de tres temporadas compitiendo contra hombres, Thomas estranguló a su competencia. Estableció récords en la piscina, en la escuela y en la Ivy League de camino a convertirse en la nadadora universitaria más poderosa del país. Las fotos de Thomas descansando en la pared de la piscina y esperando a que el resto de los competidores terminen se han convertido en una popular abreviatura visual de su dominio.

Cuando nade en los Campeonatos de Natación y Buceo de la División I de la NCAA, que comienzan el 16 de marzo en Atlanta, Thomas es una de las favoritas para ganar los títulos individuales en las pruebas de 200 y 500 yardas libres, y también tiene una oportunidad en las 100 yardas libres. Tiene la posibilidad de batir los antiguos récords universitarios de Katie Ledecky y Missy Franklin, dos de las atletas olímpicas estadounidenses más queridas de este siglo. Thomas dice que tiene la ambición de competir más allá de la universidad, lo que podría llevarla a ser la compañera de equipo de Ledecky en los Juegos de 2024 en París, y tal vez a desafiar los récords olímpicos de Ledecky.

«No sé exactamente cómo será el futuro de mi natación después de este año, pero me encantaría seguir haciéndolo», dice Thomas. «Quiero nadar y competir como quien soy».

Sin embargo, un sector se pregunta si su participación en la natación femenina es justa. En enero, Michael Phelps dijo que es necesario que haya «igualdad de condiciones» en este deporte. El director de Swimming World comparó a Thomas con «los atletas dopados de Alemania Oriental y China» de los pasados Juegos Olímpicos. La historia de Thomas también se ha convertido en una obsesión de la derecha, un tema habitual de debate en Fox News. Los sitios de opinión conservadores la han llamado «hombre» y la han bautizado como «muerta», utilizando a propósito el nombre que tenía antes de la transición. El Daily Mail del Reino Unido ha seguido minuciosamente sus movimientos, incluso una vez con detalles crueles sobre sus hábitos en los vestuarios femeninos proporcionados por una compañera de equipo anónima. The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal también han escrito sobre ella.

La atención dirigida a Thomas se ha ampliado al resto de su equipo, que se ha dividido amargamente. Mike Schnur, el entrenador masculino y femenino de Penn, ha recibido una letanía de correos electrónicos de odio. Durante un viaje de entrenamiento a principios de este año en Florida, los entrenadores pidieron a los nadadores de la escuela que no llevaran la ropa de la escuela para no convertirse en objetivos. Los responsables de las redes sociales de la universidad han desactivado los comentarios en algunas publicaciones que mencionan a su estrella. Incluso la natación estadounidense ha recibido llamadas de padres de nadadores jóvenes, preocupados por la posibilidad de que la próxima Lia Thomas se apodere de su piscina.

«Soy una mujer, como cualquier otra del equipo», dice Thomas. «Siempre me he visto como una simple nadadora. Es lo que he hecho durante mucho tiempo; es lo que amo». No piensa en las victorias ni en los récords, insiste. «Me meto en el agua cada día y doy lo mejor de mí».

Esta temporada ha dejado a Thomas sintiéndose a la vez liberada y asediada. Mientras espera que su presencia en el bloque de salida ayude a otros jóvenes atletas trans a darse cuenta de sus posibilidades, Thomas se ha encerrado en sí misma. Sus únicos comentarios públicos esta temporada han sido en un vídeo con el sitio web de noticias de natación SwimSwam y en extensas charlas con Sports Illustrated en enero. (Durante sus dos reuniones con SI, Thomas llevó a Schuyler Bailar -una ex nadadora de Harvard y la primera atleta D-I abiertamente transgénero conocida- y pidió que se les permitiera grabar simultáneamente las conversaciones). Sus palabras son cortadas, sus pausas un cálculo de las posibles reacciones que sus comentarios podrían provocar.

Thomas ha recibido tantas amenazas e insultos en Internet que ha desactivado algunos mensajes directos en su Instagram. Evita las menciones a su nombre en Internet, especialmente en las secciones de comentarios. Les dijo a sus padres que no participaran en la pelea. Ha pedido a sus amigos que se retiren. No critica a los compañeros de equipo que sabe que no la apoyan. «No me fijo en la negatividad y el odio», dice. «Estoy aquí para nadar».

Cada día de esta temporada se sintió como un desafío a su humanidad. Una parte de ella quería que la gente conociera su viaje hasta este momento, que supiera lo que se siente al estar en un cuerpo pero no ser de ese cuerpo. Quería que la gente supiera lo que era vivir por fin una vida auténtica y lo que significaba para ella terminar una carrera, mirar a un tablero de cronometraje y ver el nombre de Lia Thomas junto a los nombres de otras mujeres. Lo que significaba para ella subirse a un podio con otras mujeres y ser contada como una igual.

Se preguntó si alguien escucharía sus palabras. Incluso si lo hicieran, ¿la escucharían?

Aunque Thomas había sido una nadadora de distancia de élite durante todo el instituto y podría haber entrado en programas de natación mucho más destacados, Penn era el único lugar al que quería ir. Su hermano Wes nadó para los Quakers durante cuatro años; de adolescente, Thomas viajaba a menudo a Filadelfia para verlo. Le agradaba Schnur, el entrenador de Penn desde hace mucho tiempo, y los dos desarrollaron rápidamente un vínculo después de que Thomas llegara al campus a finales del verano de 2017.

Thomas se hizo rápidamente amigo de muchos de sus nuevos compañeros de equipo, conectando a través de un amor mutuo por el anime y los videojuegos y a través de la cercanía que sólo se puede lograr a través de las prácticas de natación agotadoras. Las horas de ida y vuelta en la piscina crearon un parentesco, y el trabajo dio sus frutos. Durante su primer año en el equipo masculino, Thomas estableció varios récords personales. En sus primeros campeonatos de la Ivy League, en febrero de 2018, obtuvo los ocho primeros puestos en las 500 yardas libres, las 1.000 yardas libres y las 1.650 yardas libres.

Thomas cuenta que empezó a cuestionarse su identidad casi al final de su estancia en el instituto Westlake de Austin. «Me sentía apagada», recuerda, «desconectada con mi cuerpo». Le resulta difícil explicar los sentimientos que se apoderaron de su mente en ese momento, sólo que empezó a tener preocupaciones sobre cómo se veía a sí misma, sentimientos que surgirían cada vez más a menudo a medida que compitiera en su primera temporada universitaria.

Buscó en Google esos sentimientos y leyó las historias personales de mujeres trans. Se puso en contacto con una mentora trans a través de un grupo en el campus de Penn. Esa fue la primera vez que Thomas habló con alguien que había experimentado lo que ella sentía. Fueron momentos de luz. «Vaya, esto es un espejo tan cercano a lo que estoy sintiendo», recuerda. «Empezó a tener más sentido». Aunque había encontrado retazos de claridad, la alegría del descubrimiento comenzó a sentirse como un yugo psicológico para Thomas. ¿Cómo se sentirían sus padres y amigos? ¿Qué dirían sus entrenadores?

Se lo contó a su hermano el verano entre su primer y segundo año, y él lo aceptó inmediatamente. Llamó a sus padres. Bob y Carrie Thomas sintieron que algo no iba bien ese primer año de universidad, que su hija estaba sufriendo. Bob dice que lo que se habló en esa llamada es personal, pero que él y Carrie le dijeron a su hija que la querían y la apoyaban. «Haremos todo y lo que sea necesario para que Lia forme parte de esta familia», dice Bob. «No íbamos a perderla».

La temporada 2018-19 resultó ser la mejor de Thomas. Consiguió el segundo puesto en el mismo trío de carreras del campeonato de la Ivy en el que había destacado el año anterior, lo que le valió varios puestos en el equipo All-Ivy. Thomas se acercó a su objetivo de nadar en los campeonatos de la NCAA y quizás clasificarse para las pruebas olímpicas del 20. En tan sólo dos años había demostrado ser una líder silenciosa, un caballo de batalla sin quejas que mantenía un ritmo constante en los entrenamientos y que daba el salto a la competición.

Nunca se había sentido tan miserable.

Aunque se había declarado a sí misma y a su familia, sus sentimientos de disforia aumentaron ese segundo año en la escuela, especialmente después de la temporada de natación. Con menos exigencias de tiempo, se hundió en sus pensamientos. «Estaba muy deprimida», dice Thomas. Entrenaba con menos frecuencia y se sentía desvinculada de su vida. «Llegué al punto de no poder ir a la escuela. Faltaba a las clases», dice. «Mi horario de sueño estaba súper desordenado. Algunos días no podía salir de la cama. En ese momento supe que tenía que hacer algo para solucionar esto».

Los amigos del programa veían que le costaba, pero no sabían por qué. A Thomas aún le faltaban meses para salir del armario ante su equipo y sus entrenadores. Hacía todo lo posible por sonreír y hacer que pareciera que la vida estaba bien. «Da miedo ver a alguien a quien quieres sufriendo y no poder ayudarle», dice Andie Myers, que se unió al programa al mismo tiempo que Thomas y es una de sus mejores amigas. «Ella no hablaba de lo que estaba pasando en su vida, pero parecía que quería decir algo. Era una sensación de impotencia total».

Thomas se despertaba y pensaba en la gente que podría rechazarla. En la piscina, se quedaba mirando la línea negra y se sumía en la duda. «Intenté por todos los medios acercarme a salir del armario con amigos cercanos, con un par de entrenadores», dice. «Pero en ese estado mental depresivo y de mucha lucha, es difícil progresar cuando gran parte de mi energía era tratar de pasar cada día». En un entrenamiento, Thomas tuvo un ataque de pánico en la piscina y salió corriendo. «Estaba demasiado asustada para decirle a Mike por qué», dice de su entrenador.

Thomas inicialmente pospuso la terapia de reemplazo hormonal porque le preocupaba que pudiera acabar con su carrera de natación. Pero comenzó la TRH en mayo de 2019. Sabía cómo el régimen afectaría a su cuerpo: que no sería tan fuerte, que tardaría más tiempo en recuperarse después de los entrenamientos, que la cambiaría de otras maneras. Pero también sabía que podría aliviar lo que sentía. «Me sometí a la terapia de reemplazo hormonal sabiendo y aceptando que tal vez no volvería a nadar», dice. «Sólo intentaba vivir mi vida».

Casi inmediatamente, sus sentimientos negativos empezaron a remitir. «Me sorprendió», dice. «Me sentí, mentalmente, mucho mejor y más saludable bastante rápido. El alivio que me dio fue bastante importante».

Hizo ejercicio en la piscina entre su segundo y tercer año y descubrió que su mente estaba más despejada de lo que había estado en meses. Se dio cuenta de que necesitaba desesperadamente la natación de competición y que quería hacerlo como su auténtico yo. Como miembro del equipo femenino.

En su tercer año de carrera, se presentó a sus entrenadores. Al igual que sus padres, el equipo de entrenadores de Pennsylvania la apoyó de inmediato. Thomas empezó a salir del armario con más amigos. Hola, chicos, decía. Soy trans.

Las reglas de la NCAA permiten que los atletas cambien de categoría de género, pero Thomas necesitaba un año de TRH antes de poder competir contra otras mujeres en los campeonatos. Durante dos reuniones, con Schnur a su lado, salió del armario ante el equipo masculino y luego ante el femenino. Schnur dijo a las mujeres que Thomas acabaría uniéndose a ellas. No se puede esperar un mejor compañero de equipo, les dijo.

Para su tercer año, sin embargo, competiría con hombres, pero sería en sus términos. En el primer encuentro del equipo en la Ivy League, el 9 de noviembre de 2019, Thomas se puso un traje de mujer y nadó las 1.000 yardas libres contra los hombres de Columbia. Nadó esporádicamente en los encuentros después de eso, retrocediendo a medida que se acostumbró a su cuerpo y a los tiempos más lentos que produjo.

Lia Thomas se convirtió en elegible, según las normas de la NCAA, para nadar en pruebas universitarias femeninas tras tomar un año de supresores de la testosterona. Foto Penn Athletics.

Durante las conversaciones con sus padres, Thomas pasó por una lista de posibles nombres. Ninguno parecía captar su espíritu. A Carrie se le ocurrió «Lia», y a Thomas le gustó inmediatamente. Eligió «Catherine» como segundo nombre, el nombre de nacimiento de su madre. «Eso significaba mucho para mí», dice Carrie.

Lia Catherine Thomas empezó a usar su nombre en el año 2020. «Es un hito en un proceso muy largo de transición en el que sientes que esto es lo que soy, y voy a vivir esto», dice. «En cierto modo, fue una especie de renacimiento, por primera vez en mi vida, sintiéndome plenamente conectada a mi nombre y a lo que soy y viviendo lo que soy».

«Soy Lia».

Thomas quería desesperadamente nadar con el equipo femenino. Con el COVID-19 amenazando con interrumpir la temporada universitaria 2020-21, Thomas se tomó la que habría sido su temporada senior como cobertura para mantener su último año de elegibilidad.

Cuando comenzó a practicar con Penn de nuevo a finales del verano de 2021, se sentía físicamente diferente de la persona que había estado cerca de alcanzar los tiempos de clasificación para el campeonato de la NCAA en las carreras de distancia de los hombres. Llevaba poco más de dos años con la TRH. Thomas dice que ha encogido unos dos centímetros. Notó que su fuerza no era la misma; la grasa también se había redistribuido en su cuerpo. Mantener sus antiguos ritmos de entrenamiento era imposible. Se dio cuenta de que no podía obsesionarse con lo que ya no podía hacer. «Me siento desconectada de ellos», dice de sus antiguos tiempos de carrera. «Era un momento diferente en mi vida».

Contra otras mujeres, sin embargo, seguía siendo extremadamente rápida en el agua. En un encuentro de noviembre de 2021 contra Princeton y Cornell, Thomas consiguió los mejores tiempos de la temporada de la NCAA en las 200 yardas libres y las 500 yardas libres, estableció los récords de Penn en esas pruebas y ganó tres carreras individuales. En los 500 libres, superó al segundo clasificado por casi 13 segundos.

Esos triunfos no llamaron la atención fuera del aislado mundo de la natación. Dos semanas más tarde, en el Zippy Invitational de Akron (Ohio), Thomas bajó otro segundo su tiempo, líder en la NCAA, en los 500 libres. También bajó casi otro segundo y medio en los 200 libres. Sus 1.650 libres (66 vueltas) la situaron en la sexta posición entre las nadadoras universitarias hasta ese momento de la temporada. Con sus 200 y 500, Thomas se puso a tiro de los récords universitarios establecidos por Ledecky y Franklin.

El 5 de diciembre, dos días después del encuentro de Ohio, algunos padres de nadadores de Penn enviaron una carta a la NCAA pidiendo que Thomas fuera declarada no apta para las competiciones femeninas. Los argumentos pronto se harían familiares para Thomas. Su pubertad le daba ventaja sobre otras competidoras. La ciencia supuestamente demostró que las mujeres trans tenían manos y pies más grandes, corazones más grandes y mayor densidad ósea y capacidad pulmonar. «Lo que está en juego es la integridad del deporte femenino», decía la carta de los padres, que se envió a Penn y a la Ivy League y que luego se hizo pública. «El precedente que se está sentando -uno en el que las mujeres no tienen un espacio protegido y equitativo para competir- es una amenaza directa para las atletas de todos los deportes. ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo está esto en consonancia con el compromiso de la NCAA de proporcionar un entorno justo para los estudiantes-atletas?»

La NCAA no respondió, pero la directora atlética de Penn, Alanna Shanahan, envió un correo electrónico al equipo, obtenido por SI, diciendo que la escuela «apoya plenamente a todos nuestros estudiantes-atletas de natación y quiere ayudar a nuestra comunidad a navegar por el éxito de Lia en la piscina este invierno. Penn [a]thletics se compromete a ser un entorno acogedor e inclusivo para todos los estudiantes-atletas, entrenadores y personal, y nos mantenemos fieles al compromiso hoy y en el futuro». Si los nadadores estaban disgustados por Thomas, añadió Shanahan, los atletas podían «utilizar los sólidos recursos que tienen a su disposición», incluido el departamento de Servicios Psicológicos y de Asesoramiento de la universidad.

Es revelador que los padres hayan emitido la carta de forma anónima. Más de media docena de personas afiliadas al programa de Penn hablaron con SI bajo la condición de que sus nombres no fueran utilizados en esta historia. «No voy a ser tachado de transfóbico», dice un nadador del equipo.

«Apoyamos a Lia como mujer trans y esperamos que lleve una vida feliz y productiva, porque eso es lo que se merece», dice un padre de una nadadora de Penn. «Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos mientras reescribe los récords y elimina a las mujeres biológicas de este deporte. Si no nos pronunciamos aquí, va a ocurrir en una universidad tras otra. Y entonces el deporte femenino, tal como lo conocemos, dejará de existir en este país».

En un informe del Daily Mail que se difundió en los medios de comunicación conservadores, un nadador dijo que se había dicho a los miembros del equipo que no hablaran o podrían perder su puesto en el equipo. Varios padres de nadadores y algunos nadadores mismos negaron esa afirmación al ser preguntados por SI. Shanahan y Schnur, a través de un portavoz de la universidad, se negaron a ser entrevistados para este artículo.

Aunque Thomas hizo todo lo posible por restar importancia al drama que se estaba desarrollando en su equipo, era imposible ignorar la frialdad que impregnaba la cubierta de la piscina de Penn. «Siempre estás mirando por encima del hombro», dice Hadley DeBruyn, una nadadora de segundo año de Penn y amiga de Thomas. En el nuevo año surgieron varios informes de fuente anónima sobre la actitud de Thomas. Entre las acusaciones: Bromeó sobre la facilidad con la que ganaba las carreras; nadó lentamente a propósito en un encuentro en enero contra Iszac Henig, un hombre trans que nada en el equipo femenino de Yale; se refirió a sí misma como la «Jackie Robinson de los deportes trans». Thomas niega esas afirmaciones. «Es repugnante y cruel lo que se le está haciendo a Lia», dice DeBruyn. «A veces, esto ni siquiera parece un equipo».

La plantilla femenina de los Quakers cuenta con 37 nadadoras. Las personas cercanas al equipo estiman que Thomas tiene entre seis y ocho partidarias inflexibles, quizá la mitad del equipo se opone a que compita contra otras mujeres y el resto se ha mantenido al margen del debate. Una carta sin firmar, que según la universidad representaba a «varias» nadadoras de Pennsylvania y que se hizo pública a través de la escuela a principios de febrero, decía que Thomas era «valorada como persona, compañera de equipo y amiga» y apuntaba a las historias que circulaban sobre ella. «Los sentimientos expuestos por un miembro anónimo de nuestro equipo no son representativos de los sentimientos, valores y opiniones de todo el equipo de Penn».

Dos días más tarde, 16 compañeras de equipo de Penn enviaron una carta sin firmar a los responsables de la Ivy League, solicitando que Thomas no participara en el campeonato de la conferencia. La carta fue organizada por Nancy Hogshead-Makar, una medallista de oro olímpica que dirige Champion Women, un grupo de defensa del deporte femenino que se centra en cuestiones relacionadas con el Título IX. «Si [Thomas] fuera elegible para competir», decía la carta, «ahora podría batir los récords de natación femenina de Penn, la Ivy y la NCAA; hazañas que nunca podría haber hecho como atleta masculino». La Ivy League emitió más tarde una declaración inequívoca de que se permitiría a Thomas nadar.

Al menos dos nadadores de Penn que apoyan a Thomas se enfrentaron a una compañera de equipo en el entrenamiento, acusando a la mujer de difundir rumores. La mujer, según dijo un padre de Penn a SI, negó que fuera ella la que filtrara. «Estas mujeres ya no confían las unas en las otras», dice un padre. «Todo se ha desmoronado».

«Es mezquino», dice un padre de Penn que se identifica como progresista pero se opone a la elegibilidad de Thomas, sobre la intolerancia en línea y en los medios de comunicación dirigida a ella. «Lia es un ser humano que merece ser tratado con respeto y dignidad. Pero no es transfóbico decir que no estoy de acuerdo con el lugar en el que está nadando».

Ese argumento es poco sincero para Thomas. No existe el apoyo a medias: O la apoyas plenamente como mujer o no lo haces. «La respuesta más sencilla es que no soy un hombre», dice. «Soy una mujer, así que pertenezco al equipo femenino. Las personas trans merecen el mismo respeto que cualquier otro atleta».

El 24 de enero, Hogshead-Makar organizó una reunión virtual de 90 minutos para debatir medidas legislativas que impedirían a las mujeres trans participar en los deportes universitarios femeninos. Más de 250 personas asistieron a la sesión, a la que Hogshead-Makar permitió que SI se sumara con la condición de que los invitados no fueran identificados y que las citas no se atribuyeran a nadie. Se trataba de pesos pesados del deporte: antiguos campeones olímpicos de natación, nadadores y entrenadores universitarios actuales y antiguos, padres de Penn y varios miembros actuales de la junta directiva de USA Swimming.

Discutieron la posible legislación federal sobre la cuestión de los atletas trans y la elegibilidad. Algunos se preguntaron si Georgia -la sede de los campeonatos- podría aprobar a tiempo una ley que prohibiera a atletas como Thomas competir contra otras mujeres. (Se han aprobado leyes similares en al menos 10 estados). Se debatió la idea de un boicot de los nadadores a los campeonatos. La idea tuvo poca tracción. «Tenemos que ser capaces de hablar de estos temas de una manera en la que la gente no piense que va a ser destrozada, personal o profesionalmente, por esto», dice Dave Salo, un ex entrenador de la USC que asistió a la reunión y habló más tarde con SI. «Estoy seguro de que Lia es una gran mujer, y estoy seguro de que es genuina con las razones por las que quiere nadar. Pero tenemos que ser honestos sobre las ventajas físicas que tiene, y tiene que estar bien decirlo».

Cuatro días antes de la videollamada, la NCAA se desentendió de la cuestión de la elegibilidad de los deportistas transgénero. Anteriormente, la organización tenía una política de acceso uniforme basada en un requisito de terapia hormonal de un año como mínimo. Pero en enero, la NCAA remitió las directrices de elegibilidad a los órganos de gobierno nacionales de cada deporte. Eso significaba que USA Swimming decidiría sobre la capacidad de Thomas para nadar en los campeonatos de la NCAA.

USA Swimming publicó nuevas directrices el 1 de febrero, estableciendo una serie de requisitos y creando un panel médico de tres personas para determinar si las mujeres transgénero tienen «una ventaja competitiva sobre las competidoras cisgénero de la atleta». Las nuevas directrices establecen un nivel máximo de testosterona de cinco nanomoles por litro -la mitad del umbral utilizado por las normas olímpicas anteriores- que los atletas transgénero tendrían que registrar, de forma continuada, durante 36 meses antes de solicitar nadar como mujer.

Para los campeonatos de la NCAA, Thomas habría estado en su régimen de TRH durante sólo 34 meses. Para los partidarios de Thomas era fácil ver la decisión de USA Swimming como una reprimenda directa destinada a impedirle nadar en los NCAA.

Los responsables de USA Swimming dicen que la elegibilidad de Thomas no jugó ningún papel en su decisión. La organización había estado trabajando durante meses en sus políticas sobre transexualidad después de que el COI abandonara las directrices anteriores relativas a las atletas trans.

Menos de dos semanas después de que USA Swimming emitiera sus directrices, la NCAA parece haber despejado el camino para que Thomas nade. Citando las «repercusiones injustas y potencialmente perjudiciales» de un cambio de regla tan tardío, un subcomité de la NCAA recomendó retrasar la decisión sobre la aplicación de las directrices de USA Swimming.

El anuncio fue un alivio para Thomas, su familia y sus amigos. También los dejó aún más firmes en bloquear la negatividad que sabían que crecería a medida que se acercaban los campeonatos de la NCAA. «Puedes participar en [la negatividad] y dejar que domine tu pensamiento, o puedes ser una fuerza positiva», dice Bob Thomas. «No puedes tomar esa agua, o te hundirás».

Lia Thomas, de la Universidad de Pensilvania, celebra con sus compañeras de equipo tras ganar el relevo por equipos de 400 yardas estilo libre en los Campeonatos Femeninos de Natación y Buceo de la Ivy League en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 19 de febrero de 2022. (Paul Rutherford-USA TODAY Sports)

Ser trans, dice Thomas, es «una experiencia increíble y hermosa. . . . Me ha revigorizado. Llevo 17 años nadando, pero durante [sólo] una pequeña parte de ese tiempo me he sentido plenamente comprometida». Está eternamente agradecida por la amabilidad que mostraron las personas más cercanas a ella durante un momento tan estresante. Dice que sigue apreciando el apoyo de esas personas, cómo ese amor le da esperanzas para la vida que algún día hará para sí misma. «Después de salir del armario y ser yo misma, pude empezar a ver un futuro», dice. «Antes de salir del armario, no podía visualizar un futuro».

Ha solicitado el ingreso en la facultad de Derecho. Los últimos tres años le han hecho ver todas las formas en las que podría ayudar a otras personas, y está pensando en el derecho de los derechos civiles, donde puede defender a otras personas que están marginadas y necesitan saber que no están solas.

Thomas quiere seguir formándose en la facultad de Derecho. Nadar en las pruebas olímpicas de 2024 sigue siendo un objetivo. Si cumple los criterios para seguir nadando en la categoría femenina, los responsables de USA Swimming dicen a SI que no tendrán ningún problema en que Thomas represente a Estados Unidos en París.

En la primera noche de los campeonatos de la Ivy League, en febrero, en la piscina Blodgett de Harvard, Thomas forma parte del cuarteto de Penn que queda tercero en el relevo de 800 yardas libres. En la segunda noche, derriba el récord de la piscina de la olímpica Kate Ziegler en las 500 yardas libres. Es un buen nado -4:37.12, a unos tres segundos de su mejor marca de la temporada- y uno de los mejores tiempos hasta ahora en los campeonatos de conferencia de todo el país.

El tercer día, Thomas establece un récord de la piscina y de la Ivy League en las 200 yardas libres. En el cuarto día de la competición, la pizarra de vídeo de Harvard muestra los nuevos récords de la piscina de Thomas cuando se clasifica para la final de las 100 yardas libres.

Esa misma noche, los fans aplauden cuando se presenta a Thomas. Sus padres y su hermano observan desde la primera fila. Bob balancea su trasero en el respaldo de su asiento. Carrie se levanta y junta las manos, como si rezara.

Se oye un pitido y los ocho nadadores se ponen en marcha. Menos de un minuto después, Thomas tiene otro récord de la piscina y del encuentro. Levanta un dedo índice hacia el cielo.

Más tarde, Bob y Carrie envuelven a su hija en abrazos en el vestíbulo del edificio de al lado. Charlan durante 15 minutos, pero Thomas tiene que irse. En 90 minutos nadará el relevo de 400 yardas estilo libre, la última prueba del campeonato.

El cuerpo técnico de Penn ha colocado a Thomas como primera nadadora del relevo, lo que supone una ruptura con la práctica habitual de que el más rápido del equipo nade como ancla. En la sexta calle, Thomas sale del bloque, se dirige a la primera pared y da una vuelta, construyendo una ventaja inmediata de un cuarto de longitud sobre Yale, a dos calles de distancia. La ventaja se mantiene. Tras el tercer paso, la ventaja de medio cuerpo se amplía repentinamente a un cuerpo completo. Thomas toca la pared en 48.14, aproximadamente medio segundo más lento que las 100 yardas que había nadado dos horas antes. Un compañero de equipo se lanza por encima. Thomas sale del agua. Su pecho se agita mientras jadea en busca de aire.

El resto del equipo de Penn no decepciona. La ventaja de Thomas, de casi segundo y medio, se mantiene en la segunda etapa, y luego se reduce a poco menos de un segundo en la tercera. La piscina vibra con los gritos de los padres. Camryn Carter, de Penn, aumenta la ventaja en la última etapa y toca en 3:17.80. Otro récord de la piscina.

Los nadadores de Penn alineados en la cubierta de la piscina gritan, saltan y se abrazan. Algunos empiezan a llorar. Schnur se lleva las manos a la cara, incrédulo. Los Quakers terminan el campeonato en tercer lugar por primera vez en los 45 años de historia de los campeonatos de la Hiedra, a sólo dos puntos de Yale por el segundo lugar. La victoria en los 400 relevos es la primera en la historia del equipo.

Una compañera del equipo de relevos se burla de Thomas y le da un puñetazo en el brazo. Thomas choca las manos con las demás mujeres de su relevo. Mientras se encuentra detrás del bloque de salida, se gira hacia el resto de sus compañeras que gritan y animan. Thomas extiende sus brazos en el aire. Mueve los puños y se ríe.

Y por un momento, la historia de Lia Thomas se limita a la natación.