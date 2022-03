Primera bailarina rusa abandona el Bolshoi en protesta por la guerra

La primera bailarina del Ballet Bolshoi, Olga Smirnova, decidió separarse de la famosa compañía rusa con el fin de integrarse al Ballet Nacional Neerlandés. Todo esto ocurre luego que Smirnova, quien es de abuelo ucraniano, se pronunciase en contra de la invasión rusa de Ucrania que, según ha confirmado el Ballet Neerlandés, “hace insostenible que siga trabajando en Rusia e imposibilita las colaboraciones artísticas en el mundo de la danza”.

A Smirnova le acompañó en su decisión de irse del Bolshoi el bailarín brasileño Víctor Caixeta, segundo solista del Marijinski Ballet de San Petersburgo.

“Tengo que ser honesta y decir que estoy en contra de esta guerra con todo mi corazón. Nunca pensé que me avergonzaría de Rusia. Siempre me he sentido orgullosa de la gran cantidad de talento que tiene nuestro país y de nuestros logros culturales y atléticos”, dijo añadiendo que para ella es muy doloroso escuchar que la gente está muriendo, perdiendo o abandonando su hogar por lo que no se puede “cerrar los ojos ante semejante catástrofe mundial”.

“La guerra hace que parezca que vivimos en el siglo XX en lugar del siglo XXI, en nuestro mundo moderno e ilustrado esperaría que las sociedades avanzadas puedan resolver sus problemas políticos a través de negociaciones pacíficas», indicó.

La bailarina rusa se estableció en los Países Bajos por el reconocimiento internacional de su ballet nacional, así como por el amplio repertorio, con obras tanto clásicas como contemporáneas. Además, ha asegurado sentir “una enorme admiración” por el coreógrafo de la casa Hans van Manen y por la maestra de ballet Larissa Lezhnina, que tiene los mismos antecedentes rusos y la misma educación que ella.