¿Hasta cuándo, Henrique?

*** El discurso político de Henrique Capriles está alineado con los intereses del régimen y de un grupo de empresarios que buscan ser los nuevos oligarcas, asegura el autor.

Por FRANCISCO POLEO

Dime a quién benefician tus actos y te diré en cuál bando estás. Henrique Capriles insiste en trabajar en una estrategia alineada con los intereses del régimen de Maduro. Si escuchamos sus palabras sin saber quién es, creeríamos que quien habla es un vocero del PSUV. Su entrevista con Román Lozinski pasará a la historia como un gran ejemplo de la degradación política de quien en un momento lo tuvo todo en su mano.

Las coincidencias, como las comparaciones, son odiosas. Sin embargo, es imposible pasar por alto que, el mismo día en que a Capriles se le ocurrió decir la mentira de que las sanciones son las culpables de los males de los venezolanos, un representante de Putin en la ONU dijo lo mismo minutos después. A esa banda de cínicos que componen el régimen del tirano ruso ya estamos acostumbrados a oírles mentir. Es su padre nuestro. Pero ver a uno de los «nuestros» en eso desencaja el ánimo.

Las ansias de una transición no nos pueden llevar a la ingenuidad. Henrique trabaja de acuerdo con intereses que sólo quieren condiciones para hacer dinero sin importarles si hay democracia o no. Serían felices con el modelo chino o ruso. Estos sujetos salivan por bonos o cualquier migaja que el dictador les lance en esta suerte de perestroika tropical. Ignorantes de alto calibre, porque deberían saber que no hay mejor compañera de los negocios que la libertad. Deberían verse en el espejo de los oligarcas rusos, que se pensaban impermeables y ahora andan empapados de justicia.

Mientras tanto, como le dijo a Lozinski, nuestro mariscal de la derrota nos promete que buscará cualquier «huequito para volverlo un hueco». No más. Olvídense de libertad. Un Pétain cualquiera, y sin un De Gaulle que le haga contrapeso. ¿Estaremos condenados a vivir en un huequito?

“Tenemos que buscar un huequito y volverlo un hueco”, dice el estadista Henrique Cantinflas, sin responder la pregunta del periodista, en una brillante pieza de oratoria.



Con el perdón de ese genio que era Cantinflas. pic.twitter.com/qjjkC8TxsC — Francisco Poleo (@FranciscoPoleoR) March 17, 2022

Las opiniones publicadas en Zeta son responsabilidad absoluta de su autor.