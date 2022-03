Crisis en Ucrania provocará hambre en el mundo y empeorará inflación

*** Los agricultores de Ucrania, el granero de Europa, se quedan sin combustible. Dos semanas después del asalto de Rusia a Ucrania, el sector agrícola ucraniano, una potencia mundial en este sector, está a punto de colapsar.

Por SURIYA JAYANTI

Los agricultores de Ucrania, el granero de Europa, se han quedado sin combustible. Dos semanas después del asalto de Rusia a Ucrania, las cadenas de suministro están interrumpidas y una escasez crítica de combustible para tractores y camiones está llevando al sector agrícola ucraniano al colapso. Si no se consigue pronto el diésel, Europa podría enfrentarse a un aumento masivo de los precios de los productos agrícolas y a una grave escasez de alimentos.

Como se ha informado ampliamente, Ucrania es una gran potencia agrícola. Entre 2018 y 2020, produjo el 49,6% del aceite de girasol mundial, el 10% del trigo mundial, el 12,6% de la cebada mundial y el 15,3% del maíz mundial. Ucrania también es uno de los principales productores de huevos, patatas, centeno, otros cereales e incluso queso. Para Europa, Ucrania es, en un año determinado, la tercera o cuarta fuente de importaciones agrícolas. Según Nazar Bobitski, director de la Asociación Empresarial y Comercial de Ucrania en Bruselas, Ucrania suministra el 88% del aceite de girasol de Europa, el 41% de la colza y el 26% de la miel. Oriente Medio corre aún más riesgo de escasez de alimentos debido a la invasión rusa de Ucrania. Líbano, por ejemplo, obtiene más del 80% de su trigo de Ucrania y ahora ha prohibido la exportación de «productos alimenticios» para protegerse.

Lo que no se ha informado ampliamente es el grado en que el inminente colapso del sector agrícola ucraniano se debe a la escasez de combustible. Los agricultores necesitan combustible, sobre todo diésel, para alimentar sus tractores, arados, cosechadoras y camiones de reparto. Ahora, con Rusia ahuyentando las entregas de diésel a los puertos del Mar Negro mientras Ucrania se ve obligada a desviar parte de su combustible a la defensa militar del país, no queda nada para la agricultura.

Taras Panasyuk, director comercial de West Oil Group (WOG), una de las principales empresas ucranianas de venta de combustible al por menor, dijo que la «situación es realmente muy grave». La temporada de siembra comienza dentro de unas semanas, pero los agricultores no tienen combustible para sembrar los campos y no confían en tenerlo para cosechar más adelante. Un funcionario agrícola que pidió no ser identificado fue más explícito: «Nuestro sector agrícola está completamente jodido».

El sector agrícola ucraniano consume aproximadamente 1,5 millones de toneladas de gasóleo en un año normal. Para sobrevivir sólo los próximos dos meses, los meses de máxima siembra, Ucrania necesita 200.000 toneladas o no podrá sembrar sus campos. El país necesita otras 150.000 toneladas al mes para su uso comercial, incluidas las cadenas de suministro y entrega para la exportación. El funcionario de agricultura señaló que estas cifras son completamente independientes de las necesidades militares. El WOG y su principal rival en el suministro de combustible al por menor, OKKO, informan de que se quedarán completamente sin diésel en las próximas dos semanas y ya han dejado de suministrar a la agricultura, excepto en los contratos de prepago.

Para ser claros, la actual escasez de diésel en Ucrania no se debe a las sanciones impuestas al petróleo y el gas rusos, ni se verá agravada por sanciones más estrictas. La reactivación económica mundial desde el retroceso de la COVID-19 ya había perturbado las cadenas de suministro, de tal manera que incluso Arabia Saudí está buscando gasóleo para importar. Mientras tanto, China, que cuidadosamente no ha obstaculizado la invasión de Putin, ha ordenado a sus compañías petroleras estatales que cesen las exportaciones desde la invasión.

Sí, los mercados están revueltos por la incertidumbre creada por la invasión rusa de Ucrania y el imperativo absoluto de romper el dominio energético de Rusia sobre Europa. Pero Ucrania no puede asegurar el diésel para su sector agrícola y sus cadenas de suministro precisamente porque la arrogancia de Rusia sobre su dominio energético dio a Putin una sensación de invencibilidad. Obviamente, su lógica implicaba la convicción de que Europa es demasiado dependiente del petróleo y el gas natural rusos como para intervenir.

La presencia militar rusa en el Mar Negro está dificultando que Ucrania encuentre vendedores dispuestos de diésel y otros combustibles. Antes de la guerra, la mayor parte del diésel entraba en Ucrania a través de Bielorrusia y los puertos del Mar Negro de Odesa, Mykolaiv y Kherson. Ahora, Bielorrusia forma parte del asalto, y Rusia ha tomado el control de Kherson y está asolando Mykolaiv. Incluso donde todavía no hay combates inmediatos, como Odesa, los barcos de guerra rusos en el Mar Negro han asustado a los proveedores. Al igual que las tropas rusas están bloqueando Mariúpol para que la ayuda humanitaria no pueda llegar, Rusia ha hecho que la entrega de combustible a Ucrania sea demasiado peligrosa para los vendedores, según han dicho a sus homólogos ucranianos.

Los proveedores ucranianos de combustible agrícola dicen estar dispuestos a hacer un trato a través de los comerciantes de Europa. Numerosos antiguos rivales del mercado se han unido para aumentar su poder de compra y tienen la logística preparada para realizar entregas de diésel, por ejemplo, en los puertos polacos o rumanos de Gdansk y Constanza. Los proveedores de otros lugares de Europa o América podrían entregar allí para Ucrania.

O, con la misma facilidad, si no más, los gobiernos extranjeros podrían suministrar diésel a Ucrania. La OTAN podría aprovechar su red de la Organización de Apoyo y Adquisiciones (NSPO), formada por más de 50.000 empresas contratantes, para ayudar a la supervivencia del sector agrícola ucraniano. Aunque los países con reservas estratégicas de petróleo no incluyen siempre, o a menudo, productos refinados como el diésel, algunos sí lo hacen. Estados Unidos podría liberar parte de su 1.000.000 de barriles de diésel que guarda la Reserva de Gasóleo de Calefacción del Noreste, en Connecticut, Nueva Jersey y Massachusetts. Otros países también guardan algo de diésel, pero es difícil encontrar cifras concretas sobre las reservas de productos petrolíferos refinados frente a las de petróleo crudo.

Conseguir diésel en Ucrania para su sector agrícola debería ser una prioridad frente a otros usos y otros países. Los precios de los alimentos en todo el mundo ya están en máximos históricos, y el trigo en particular está batiendo récords. Rusia y Ucrania juntas producen alrededor del 32% del trigo mundial, y juntas constituyen el 12% de todas las calorías mundiales comercializadas. Dado que ninguno de los dos países exporta -Ucrania bajo asedio y Rusia bajo sanciones-, la ONU calculó un probable aumento del 20% en los precios sólo por las interrupciones de la cadena de suministro de la invasión. Si los agricultores ucranianos también pierden esta temporada de siembra, los precios de los alimentos, que ya están por las nubes, aumentarán lo suficiente como para provocar el hambre en las poblaciones vulnerables de todo el mundo e incluso más que la inflación del 8% a la que ya se enfrentan los consumidores estadounidenses.

Jayanti es una experta en política energética de Europa del Este. Ha trabajado durante diez años como diplomática estadounidense, entre otras cosas como jefa de energía en la embajada de los Estados Unidos en Kyiv, Ucrania (2018-2020), y como asesora de energía internacional en el departamento de comercio de los Estados Unidos (2020-2021). en la actualidad, es la directora general de Eney, una empresa estadounidense-ucraniana de descarbonización.

© Time

Las opiniones publicadas en Zeta son responsabilidad absoluta de su autor.