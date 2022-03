Estados Unidos desempolva el manual contra Rusia y China

Estados Unidos desempolva la contención para hacer frente a Rusia y China

*** Las ideas de la Guerra Fría sobre la «contención» se desempolvan ahora que Occidente se embarca en una nueva contienda con Rusia…y China.

The Economist

Los ataques aéreos que asolaron la base militar ucraniana cerca de la ciudad de Yavoriv a primera hora del 13 de marzo fueron notables no sólo porque mataron a unas 35 personas, ni siquiera porque ampliaron las hostilidades al extremo occidental de Ucrania, una región que hasta entonces había quedado prácticamente indemne de la invasión rusa. Lo más importante es que la base, irónicamente llamada Centro Internacional de Seguridad y Mantenimiento de la Paz, había sido utilizada hasta hace poco por Estados Unidos y otros países de la OTAN para entrenar a las tropas ucranianas. Está a sólo 18 km de Polonia, miembro de la OTAN, y se ha convertido en un punto de encuentro para las armas y otros suministros que los países de la OTAN están enviando a Ucrania. Para los que temen que la guerra se extienda más allá de las fronteras de Ucrania, el ataque fue la prueba más preocupante hasta ahora. Para los líderes occidentales, especialmente, fue un recordatorio de la dificultad de evitar que su enfrentamiento con Rusia se intensifique.

Occidente tiene una larga experiencia en mantener a raya a una potencia hostil en Europa del Este sin recurrir a la guerra. En 1947, George Kennan, un célebre diplomático estadounidense, argumentó en un artículo anónimo en Foreign Affairs que la hostilidad de Rusia era producto de su inseguridad, pero que su política exterior respondería, no obstante, a la «lógica y la retórica del poder». Por tanto, Estados Unidos debería adoptar «una política de contención firme, diseñada para enfrentarse a los rusos con una contrafuerza inalterable en cada punto en el que muestren signos de invadir el interés de un mundo pacífico y estable». Este punto de vista se convirtió en la base de la estrategia estadounidense contra la Unión Soviética durante la guerra fría.

Las ideas de Kennan sobre la «contención» se están releyendo con avidez en Washington cuando Occidente se embarca en una nueva contienda con Rusia. «Tengo mucho miedo de que estemos ante un conflicto a muy largo plazo», dijo Liz Truss, secretaria de Asuntos Exteriores británica, durante una visita a Washington el 10 de marzo. Para Robert Gates, ex secretario de Defensa estadounidense, la guerra «ha puesto fin a 30 años de vacaciones de los estadounidenses en la historia»; Estados Unidos debe enfrentarse no sólo a Rusia, sino también a China. «Una nueva estrategia estadounidense debe reconocer que nos enfrentamos a una lucha global de duración indeterminada contra dos grandes potencias que comparten el autoritarismo en casa y la hostilidad hacia Estados Unidos», escribió en el Washington Post.

La forma que adopte la contienda dependerá, en primer lugar, del resultado de los combates en Ucrania. A Vladimir Putin, presidente de Rusia, se le ha negado una rápida victoria militar, gracias a la dura resistencia de las fuerzas ucranianas. No se puede contar con un golpe de estado en el Kremlin o un levantamiento popular que lo destituya. En un discurso ante el Congreso la semana pasada, Bill Burns, director de la CIA, esperaba más combates encarnizados. «Creo que Putin está enfadado y frustrado en estos momentos. Es probable que redoble la apuesta e intente machacar a los militares ucranianos sin tener en cuenta las bajas civiles.» Incluso si se llega pronto a un acuerdo diplomático, parece inevitable un prolongado periodo de rivalidad entre Occidente y Rusia, al menos mientras Putin siga en el poder.

Si consigue hacerse con el control de Ucrania, un Putin ensangrentado puede verse tentado a buscar más conquistas. En cualquier caso, es probable que se enfrente a una resistencia obstinada, tanto armada como no violenta, por parte de los recalcitrantes ucranianos. Si se enfrenta a un estancamiento o, como algunos se atreven a creer ahora, empieza a retroceder, puede arremeter contra los partidarios occidentales de Ucrania con la esperanza de cambiar su suerte. Pase lo que pase, dice Alina Polyakova, del Centro de Análisis de Políticas Europeas, un centro de estudios de Washington, no habrá más «restablecimientos» con Rusia del tipo que intentó Barack Obama, ni la búsqueda de «relaciones estables y predecibles» que defendió Joe Biden el año pasado. «Estamos aquí para el largo plazo, una especie de lucha crepuscular con Rusia», dice.

Truss está convencida de que Putin debe perder: «Si dejamos que el expansionismo de Putin quede sin respuesta, se enviaría un peligroso mensaje a los posibles agresores y autoritarios de todo el mundo». Sin embargo, los medios para lograrlo son limitados debido al peligro de una escalada nuclear. Biden promete que Estados Unidos defenderá «cada centímetro» del territorio de la OTAN. Pero es igual de explícito al decir que las fuerzas estadounidenses no defenderán ningún centímetro de territorio ucraniano, por miedo a iniciar la «Tercera Guerra Mundial». De ahí que se recurra a una estrategia que pretende frenar la agresión imperial rusa, pero que no llega a la intervención militar directa: una contienda indirecta que pasa por armar a las fuerzas ucranianas, ejercer una presión económica paralizante sobre Rusia y tratarla como un paria. «Volvemos a la contención clásica», dice Richard Fontaine, del Centro para una Nueva Seguridad en América, un grupo de reflexión. «Estamos pasando a una política de prevención de la expansión de Rusia, debilitándola y esperando un cambio de liderazgo político a largo plazo.»

Lo largo y lo corto del asunto



Mientras Rusia se dirige hacia los niveles de represión interna y aislamiento económico de la época de Stalin, el análisis de Kennan sobre cómo tratar con el dictador soviético ofrece un punto de partida para los responsables políticos. Su «largo telegrama» desde Moscú en 1946 argumentaba: «En el fondo de la visión neurótica del Kremlin sobre los asuntos del mundo está el tradicional e instintivo sentido ruso de inseguridad». Los gobernantes rusos «siempre han temido la penetración extranjera, temen el contacto directo entre el mundo occidental y el suyo». El resultado es la creencia de que Rusia no puede vivir en paz con Occidente, y debe perturbarlo, si no destruirlo. En su posterior ensayo en Foreign Affairs, ampliando su cable, Kennan sostenía que la Unión Soviética «lleva en su interior las semillas de su propia decadencia», y que la presión norteamericana podría acelerar «o bien la ruptura o bien la suavización gradual del poder soviético». Sin embargo, Kennan llegó a oponerse a la forma de contención que adoptó Estados Unidos. Pensaba que la acción política y económica -y no la acumulación y la confrontación militar- debían ser las herramientas principales. Apoyó el plan Marshall de ayuda estadounidense a la Europa de posguerra, pero no le gustó la creación de la OTAN. Años después, pensaba que la expansión de la alianza tras la caída del muro de Berlín había sido un «trágico error».

Eliot Cohen, de la Universidad Johns Hopkins, señala que Rusia es hoy un enemigo mucho menor de lo que fue la Unión Soviética. Es «un imperio herido» más que una superpotencia con una ideología global. Su liderazgo es más personal que colectivo (después de Stalin); su economía carece de las posesiones imperiales y los estados clientes de la Unión Soviética, que formaban un sistema casi autárquico. «Rusia es una economía, y un orden político y social, mucho más frágil que la Unión Soviética», afirma. «No se mantiene unida por ninguna ideología que no sea el nacionalismo rabioso, sino principalmente por la codicia, la corrupción y el miedo».

Propone tres objetivos para una nueva estrategia de contención: la liberación militar de Ucrania proporcionándole todas y cada una de las armas que necesite (salvo las químicas, biológicas o nucleares); el debilitamiento de Rusia mediante sanciones paralizantes para que ya no pueda suponer una amenaza; y el rearme y la revitalización de Occidente para enfrentarse no sólo a Rusia sino también a China. La administración Biden es más cauta. Desde el punto de vista militar, no quiere que Estados Unidos se convierta en un «co-combate». Rusia ha advertido de que los convoyes que suministran armas a Ucrania son objetivos legítimos; el ataque a la base de Yavoriv puede haber tenido la intención de hacer valer ese punto. Hasta ahora, Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania misiles antiaéreos de hombro, pero ha rechazado la idea de ser el intermediario para la entrega de aviones MiG-29 polacos a Ucrania, por considerarla una «escalada». No proporcionará baterías antiaéreas Patriot, porque éstas requerirían que los estadounidenses las operaran. Del mismo modo, se ha negado repetidamente a intentar imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

No se sabe hasta qué punto un país puede apoyar una guerra por delegación contra una potencia nuclear, pero la historia sugiere que los límites son amplios. Las fuerzas «voluntarias» chinas lucharon contra las tropas estadounidenses en la guerra de Corea de 1950-53. Los rusos tripularon baterías antiaéreas y, tal vez, volaron en misiones contra aviones estadounidenses en la guerra de Vietnam de 1955 a 1975. Durante la ocupación de Afganistán por la Unión Soviética en 1979-89, Estados Unidos proporcionó a los combatientes de la resistencia misiles antiaéreos y muchas otras cosas. «Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enzarzados, pero no solían apuñalarse directamente», explica Fontaine.

Si las fuerzas rusas siguen avanzando -capturando Kiev, por ejemplo- aumentará la presión para que Occidente haga más por ayudar a Ucrania. Una de las prioridades será preservar la parte del gobierno ucraniano en el oeste del país. Como afirma la Dra. Polyakova, un gobierno en el exilio se vuelve rápidamente irrelevante en la política interna de su país. El Atlantic Council, un centro de estudios de Washington, pidió a un grupo de expertos que evaluara 11 opciones de ayuda occidental a Ucrania, clasificándolas según su eficacia militar y el riesgo de escalada. Las mejores incluían el suministro de aviones no tripulados de combate; equipos de guerra electrónica; sistemas de «contrafuego» para encontrar y destruir la artillería rusa; y sistemas de defensa aérea para destruir aviones, cohetes y misiles, incluyendo el sistema de armas de proximidad (a menudo utilizado en barcos) y la Cúpula de Hierro de Israel.

El gobierno de Biden ha seguido aumentando las sanciones económicas a Rusia, pero también en este caso hay límites. Por ejemplo, no todos los bancos rusos están aislados del sistema rápido de mensajes financieros. Los países europeos siguen comprando grandes cantidades de petróleo y gas ruso. El gas ruso incluso sigue fluyendo por el frente de la guerra en Ucrania. Yuriy Vitrenko, jefe de Naftogaz, la empresa estatal ucraniana de petróleo y gas, cree que una buena manera de apretar aún más a Rusia sería que los países europeos hicieran pagos por la energía rusa en una cuenta de depósito en garantía, que se entregaría a Rusia cuando sus fuerzas abandonaran Ucrania. Esto impediría a Rusia disponer de dinero para proseguir su guerra y crearía un incentivo para ponerle fin, afirma Vitrenko.

No hay que agitarse demasiado

Son tales las presiones sobre Rusia que algunos temen un «éxito catastrófico»: un colapso militar o económico en Rusia que empuje a Putin a asumir mayores riesgos. La mayor preocupación es que pueda recurrir a las armas nucleares, con las que no ha tenido reparos en amenazar. «Tenemos que ser conscientes de que Putin, si se siente acorralado, podría ser peligroso», dice una alta fuente de defensa estadounidense. Pero, añade, no hay señales de que Rusia cambie la disposición de sus fuerzas nucleares. En su opinión, las amenazas de Putin son una advertencia a la OTAN para que no ataque los flancos expuestos de Rusia mientras envía la mayor parte de sus fuerzas terrestres y aéreas a Ucrania. Esta es una de las razones por las que Estados Unidos se ha mostrado cauto a la hora de reforzar la presencia militar de la OTAN en su frente oriental. «No queremos señalar a Putin que, de alguna manera, la OTAN tiene la intención de emprender una acción ofensiva, porque eso podría ponerle bastante nervioso», dice la fuente.

Para Daniel Fried, del Atlantic Council, la contienda con Rusia puede llegar a parecerse a los primeros años de la Guerra Fría, «un periodo desordenado, de confrontación e inquietud en el que los estadounidenses temieron durante casi 20 años una guerra nuclear». Aunque Estados Unidos intente contener a Rusia, sostiene, debería seguir hablando con Putin sobre el control de armas. Michael Green, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, otro grupo de reflexión, dice que la estrategia de contención emergente necesita dos elementos más. Uno es un fuerte aumento del gasto en defensa de Estados Unidos si quiere contener tanto a Rusia como a China. «El presupuesto de defensa de Estados Unidos es casi el más bajo que ha tenido como porcentaje del PIB en la era de la posguerra», señala. Un segundo requisito es reforzar el «apuntalamiento económico» de las alianzas de Estados Unidos, especialmente en Asia, mediante una mayor integración y liberalización del comercio. En este momento, dice, el Equipo Biden tiene «cero planes».

La asociación cada vez más estrecha entre Rusia y China es otro recordatorio de los primeros tiempos de la guerra fría, salvo que hoy en día es China, y no Rusia, el mayor rival de Estados Unidos. Algunos halcones de China afirman que Estados Unidos corre el riesgo de verse demasiado involucrado en la crisis de Europa y que debería centrarse en el Indo-Pacífico. Los funcionarios de la administración Biden replican que el debilitamiento de Rusia y el fortalecimiento de los aliados europeos acabarán por «pagar dividendos» en Asia. Uno de ellos señala que el compromiso militar de Estados Unidos en Europa se refiere sobre todo a las fuerzas terrestres, mientras que la defensa de Taiwán y la contención de China en el Indo-Pacífico es una tarea que corresponde principalmente a la marina y la fuerza aérea. Arne Westad, de la Universidad de Yale, considera que Estados Unidos está reviviendo una táctica de la guerra fría para dividir a Rusia y China: «Infligir un gran dolor al socio más débil, entonces China y ahora Rusia, y tener un mayor nivel de interacción con el socio más fuerte, para hacer que se replanteen sus posiciones estratégicas y poner a prueba la cohesión de su relación», explica. «Esa fue parte de la razón por la que se rompió la alianza chino-soviética».

Mientras Estados Unidos y sus aliados en Europa y Asia se enfrentan a Rusia, muchos ven la esperanza de un renacimiento de Occidente. Entre los más optimistas está Francis Fukuyama, de la Universidad de Stanford, que acuñó la noción del «fin de la historia» tras la caída de la Unión Soviética. En la revista American Purpose, predice que Ucrania no sólo detendrá a las fuerzas rusas, sino que les infligirá una «derrota total». Esto hará posible un «nuevo nacimiento de la libertad» y revitalizará la democracia mundial, escribe: «El espíritu de 1989 seguirá vivo, gracias a un puñado de valientes ucranianos».