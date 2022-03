El efecto Biden

*** Biden está tan interesado en reactivar la negociación gobierno-oposición como en comprar petróleo de Venezuela, considera el autor.

Por FRANCISCO POLEO

La visita de los delegados de Biden ha tenido un efecto inmediato en la política venezolana. Más allá del asunto energético, que no puede ser negocio inmediato, reactivó la única posibilidad concreta de un fin de la crisis venezolana. Se trata de la negociación en México, en la cual reposan las esperanzas de construir las bases de una transición hacia la democracia. Como toda transición, hay cosas que quedarán en papel y otras que no. Usualmente, estas últimas son las más determinantes, puesto que son las que permiten la apertura. En criollo, es el acuerdo con los secuestradores para garantizarles el salvoconducto. Al menos, a algunos de ellos.

Después de treinta años en el mundo ideal, volvemos al real. En vista de la amenaza rusa, y la china, las cancillerías occidentales desempolvan el manual de la contención, el mismo que usaron durante la Guerra Fría. Esa estrategia terminó derrumbando a la Unión Soviética, pero la de la confraternización mediante los negocios no sólo revivió al monstruo moscovita sino que engordó al pekinés. Una lección en toda regla que parece haberse aprendido gracias a la torpeza del Hitler ruso.

Ese manual de contención incluye recuperar zonas de influencia. Con Putin en sus horas más bajas, no hay mejor momento para moverse que éste. Su hombre en Caracas, Padrino, también está golpeado. No sólo por lo disminuido que está su padrino internacional, sino porque en Moscú quedó represado el dinero de los jerarcas militares tras el corralito impuesto por la dictadura rusa. Entonces, los fusiles también ven con buenos ojos colaborar con Washington. Se alinearon los astros en una salida ideal para los reformistas de Maduro, los militares de Padrino y hasta los doctrinarios de Cabello. No sería la primera vez que el hijo de El Furrial se entienda con los americanos.

La recuperación de Venezuela es buena para la democracia, y la recuperación de la democracia es buena para los negocios. Entonces, sí, Biden está tan interesado en la reactivación de la negociación como en la de la compra de petróleo venezolano.

