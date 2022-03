Borrell, en la mira: Así se vino abajo plan de enviar aviones a Ucrania

*** Tras un comentario erróneo, negociaciones rápidas y anuncios contundentes, el plan de enviar aviones de guerra a Ucrania se vino abajo, según reporte de POLITICO.

Por PAUL MCLEARY, ALEXANDER WARD Y BETSY WOODRUFF SWAN (POLITICO)

El acuerdo de tres aviones de combate para reforzar las defensas de Ucrania contra Rusia ha muerto, sólo cinco días después de que la Casa Blanca revelara por primera vez su disposición a hacerlo funcionar.

Mientras Kyiv suplicaba a las autoridades estadounidenses más apoyo militar, la posibilidad de que Ucrania obtuviera una ganancia inesperada de aviones de combate MiG atrajo la atención del mundo la semana pasada, mientras el país luchaba contra las fuerzas invasoras de Rusia. Pero tras una vertiginosa serie de declaraciones públicas, mensajes diplomáticos y ofertas contundentes para cambiar los aviones de fabricación rusa por aparatos estadounidenses, todo se vino abajo.

La saga que comenzó hace 11 días con un comentario erróneo de un alto diplomático de la Unión Europea terminó sin ceremonias cuando el portavoz jefe del Pentágono y el jefe del Mando Europeo de Estados Unidos declararon por separado el miércoles que Estados Unidos no participaría en un acuerdo para dar aviones de guerra a Polonia después de que ésta enviara su flota a Ucrania.

«No apoyamos la transferencia de los cazas a la fuerza aérea ucraniana en este momento y tampoco deseamos verlos bajo nuestra custodia», dijo John Kirby a los periodistas, transmitiendo el sentimiento principal de una llamada telefónica el miércoles entre el Secretario de Defensa Lloyd Austin y su homólogo polaco. Añadió que el Pentágono y la comunidad de inteligencia estadounidense evaluaron que los aviones de guerra no mejorarían materialmente las posibilidades de Ucrania, sino que aumentarían las perspectivas de atraer a la OTAN directamente a la lucha.

Los funcionarios de Kyiv, incluido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una llamada de Zoom con legisladores estadounidenses, han presionado mucho para adquirir aviones de combate europeos, afirmando que la mejora de la potencia aérea les ayudaría a infligir más daño a las fuerzas rusas. Los vídeos publicados en las redes sociales durante las dos semanas de combates han mostrado al ejército invasor agrupado en grandes y lentas columnas embotelladas en las carreteras, donde los drones turcos operados por los ucranianos y las tropas de tierra con misiles Javelin han convertido cientos de vehículos rusos en cáscaras en llamas.

Pero los escépticos dentro de la administración de Biden se opusieron a la idea de dar luz verde a la transferencia de los cazas MiG-29 de Polonia a Ucrania, y el presidente Joe Biden se puso del lado de esos escépticos, dijeron tres funcionarios estadounidenses.

«El presidente hará lo que los militares aconsejen aquí y el consejo ahora es no hacer esto y en su lugar enviar al gobierno ucraniano más cosas de las que puedan hacer buen uso», dijo un alto funcionario de la administración a POLITICO. Ucrania tiene «muchos aviones que ya no vuelan mucho debido a la defensa aérea rusa». El funcionario añadió que «no está claro qué se consigue enviando más aviones».

La lista de objeciones es larga, desde la logística de llevar hasta 28 aviones de combate a través de la frontera con Ucrania hasta la cuestión más complicada de volar aviones de combate de un país de la OTAN a una zona de guerra, que algunos funcionarios pensaron que haría que la alianza fuera más activa en la lucha de lo que ya es. La administración considera que ese apoyo abierto es más ofensivo que los misiles antiaéreos y antitanques que están enviando a Ucrania desde Polonia y Rumanía.

El traspaso podría haber sido posible si el acuerdo se mantuviera en secreto, pero eso se hizo imposible después de que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, declarara inequívocamente a los periodistas el 27 de febrero que el bloque proporcionaría a Ucrania aviones de combate. El anuncio sorprendió a muchos, según los funcionarios estadounidenses y europeos, incluidos los ayudantes de las capitales de Europa del Este que esperaban mantener el silencio sobre la transferencia.

Sin embargo, el gobierno ucraniano escuchó la propuesta y corrió con ella, produciendo infografías en las que se afirmaba que estaban a punto de recibir 70 aviones de combate rusos usados de Polonia, Eslovaquia y Bulgaria. Un funcionario del gobierno ucraniano dijo a POLITICO que los pilotos ucranianos incluso habían viajado a Polonia para cerrar el trato y llevar los aviones de vuelta a la frontera.

Sin embargo, el bloque de Borrell, y mucho menos los países encargados de suministrar estos aviones, nunca han estado de acuerdo con este plan.

El acuerdo fue aparentemente echado por tierra el 2 de marzo por el presidente polaco Andrzej Duda, quien declaró rotundamente que los aviones polacos no entrarían en el espacio aéreo ucraniano. Los gobiernos de Eslovaquia y Bulgaria dijeron a POLITICO que tampoco iban a enviar ninguno de sus MiG a Ucrania.

Entonces las cosas empezaron a ponerse raras.

El sábado, POLITICO informó de que la Casa Blanca estaba considerando un audaz acuerdo a tres bandas: Polonia enviaría los MiG-29 a Ucrania, y Estados Unidos enviaría F-16 a Polonia para reemplazar lo que Varsovia entregaría.

El Secretario de Estado Antony Blinken confirmó esas conversaciones al día siguiente en el programa «Face the Nation» de CBS News.

Polonia tiene «luz verde» para enviar sus aviones de guerra, dijo. «De hecho, ahora mismo estamos hablando con nuestros amigos polacos sobre lo que podríamos hacer para cubrir sus necesidades si, de hecho, deciden proporcionar estos aviones de combate a los ucranianos».

«Estamos en conversaciones muy activas con ellos al respecto», añadió.

Cinco funcionarios estadounidenses dijeron que había un acuerdo general dentro de la administración de que Washington debería trabajar con Varsovia para apoyar a Ucrania. Pero los funcionarios del Pentágono y de la comunidad de inteligencia se opusieron al plan tripartito, sobre todo porque temían que la medida arrastrara a la OTAN -y por tanto a Estados Unidos- a una confrontación directa con Rusia. Además, el Pentágono expresó su preocupación por el hecho de que los F-16 requeridos para respaldar a Polonia tendrían que ser ampliamente degradados para no comprometer los sistemas altamente clasificados instalados en esos aviones.

Biden, según tres funcionarios estadounidenses, se mostró de acuerdo con la visión cautelosa del Pentágono y de los servicios de inteligencia, en parte por la preocupación de que Rusia vea como una escalada el hecho de que Estados Unidos ayude abiertamente a la OTAN a enviar aviones de combate a Ucrania.

Sin embargo, la Casa Blanca dejó claro a Polonia que Estados Unidos no se opondría a su decisión soberana de enviar los aviones de combate si decidía hacerlo. Lo que la administración no podía garantizar era una entrega rápida de los F-16 de reserva, diciendo a Varsovia que la aprobación de esa transferencia podría ser un proceso de meses.

Para salir del atolladero, Polonia recurrió a una movida radical. En un sorprendente anuncio el martes, el gobierno polaco dijo que estaba dispuesto a transferir sus 28 aviones de combate MiG-29 a EE.UU. Según el acuerdo, los pilotos polacos llevarían los aviones a la base aérea de Ramstein, en Alemania, y a cambio, Varsovia esperaba que EE.UU. los entregara a los pilotos ucranianos que luchan contra la invasión rusa.

No era lo que EE.UU. había considerado inicialmente al urdir esta idea con los aliados europeos.

«La propuesta evolucionó de algo que la UE estudiaría a algo que los aliados individuales de la UE estudiarían hasta la última iteración en la que intermediaríamos. Está muy lejos de donde estábamos hace varias semanas», dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a POLITICO.

El anuncio cogió por sorpresa a la administración Biden.

«Que yo sepa, no se consultó previamente con nosotros que planeaban darnos estos aviones», dijo el martes Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. «Estuve en una reunión en la que debería haberlo sabido justo antes de venir. Así que creo que realmente fue un movimiento sorpresa por parte de los polacos».

La administración se movió rápidamente para cerrar la oferta de Polonia. «Seguiremos consultando con Polonia y nuestros otros aliados de la OTAN sobre esta cuestión y los difíciles retos logísticos que presenta, pero no creemos que la propuesta de Polonia sea defendible», dijo Kirby, el portavoz del Pentágono, el martes por la noche.

El tono en Washington cambió abruptamente el miércoles, el mismo día en que el canciller alemán Olaf Scholz declaró que los aviones de guerra polacos «ciertamente» no aterrizarían en Ramstein. «Podríamos haber estado en un lugar diferente si esto no se hubiera convertido en que los polacos pusieran esto sobre la mesa», dijo el alto funcionario de Estado.

Blinken dijo a los periodistas que Estados Unidos seguía abierto a un acuerdo, pero sólo uno en el que Polonia pudiera enviar «asistencia de seguridad» a Ucrania «de la manera correcta». La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo entonces durante su rueda de prensa diaria que Estados Unidos tenía «preocupaciones comprensibles» sobre la propuesta polaca.

Y fue entonces cuando Kirby subió al podio del Pentágono para decir a los periodistas -pero realmente a Polonia- que Estados Unidos no iba a hacer el trato, y enumeró todas las razones por las que el envío de MiGs adicionales a Ucrania era una mala idea. También señaló que no había diferencia entre las posiciones del Departamento de Estado y del Pentágono sobre el asunto, diciendo que ambos están de acuerdo en que no corresponde a Estados Unidos decir a Polonia «lo que debe o no debe hacer».

El general Tod Wolters, jefe del Mando Europeo de Estados Unidos, respaldó poco después lo dicho por Kirby.

«La transferencia de aviones MiG-29 no aumentará de forma apreciable la eficacia de la Fuerza Aérea Ucraniana. La Fuerza Aérea ucraniana posee actualmente numerosos aviones con capacidad de misión que vuelan a diario. Es poco probable que la adición de aviones al inventario ucraniano cambie la eficacia de la Fuerza Aérea de Ucrania en relación con las capacidades rusas. Por lo tanto, evaluamos que la ganancia global es baja», dijo en un comunicado.

Los funcionarios de Varsovia, que ya están lidiando con una avalancha de refugiados ucranianos y actuando como el principal centro de introducción de armas occidentales en Ucrania, no querían actuar solos en el envío de los jets.

En su comparecencia junto a la vicepresidenta Kamala Harris en Varsovia el jueves, el presidente polaco Duda dijo que su gobierno «quería que la OTAN en su conjunto tomara una decisión común» sobre los jets, «para que Polonia siga siendo un miembro creíble de la OTAN, y no un país que decide sobre sus propias cuestiones importantes que afectan a la seguridad de la OTAN en su conjunto».

Pero el razonamiento no ha acallado a los críticos.

La preocupación del Pentágono por la reacción de Moscú al envío de aviones a Ucrania es «pura disuasión de los militares estadounidenses por parte de los rusos», dijo Dave Deptula, teniente general retirado de la Fuerza Aérea que planificó la campaña aérea en la Guerra del Golfo de 1991. «Si transferimos una navaja a Ucrania, Putin se va a oponer a ello. Un sistema de armas es un sistema de armas, y la OTAN está dando a Ucrania rifles y misiles, así que es hora de darles aviones».

Incluso si Kiev no tiene los pilotos para pilotar los MiG, los aviones polacos podrían servir de repuestos para los MiG-29 ucranianos que vuelan en horas punta contra las fuerzas rusas, dijo Deptula.

Aunque la fuerza aérea rusa ha intensificado los ataques aéreos en los últimos días, la guerra en Ucrania sigue siendo en gran medida un conflicto terrestre. Se ha informado de algunos combates aéreos y de aviones de ambos países que han atacado a las fuerzas terrestres. Pero los oficiales militares estadounidenses han dicho que, dos semanas después de iniciada la guerra, ninguna de las partes mantiene la superioridad aérea, y que ambos bandos tienen importantes capacidades antiaéreas.

Las fuerzas armadas ucranianas afirmaron el miércoles haber derribado 56 aviones rusos, aunque esta cifra no ha sido confirmada por ninguna fuente externa. Han aparecido vídeos de varios aviones de combate rusos derribados por sistemas antiaéreos ucranianos.

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, dijo el miércoles que el Reino Unido estaba estudiando la posibilidad de enviar el sistema antiaéreo Starstreak, guiado por láser y disparado desde el hombro, una mejora significativa de los misiles Stinger enviados por Estados Unidos, Alemania y otros aliados. El arma tiene un alcance de más de 6 kilómetros y puede derribar aviones de combate con mayor eficacia que el Stinger.

«Creemos que la mejor manera de apoyar a las defensas ucranianas es proporcionándoles las armas y los sistemas que más necesitan para derrotar la agresión rusa, en particular la defensa antiblindaje y aérea», dijo Kirby el miércoles. «Nosotros, junto con otras naciones, seguimos enviándoles estas armas y sabemos que se están utilizando con gran efecto».

Pero el ucraniano Zelensky ya no quiere esperar más ayuda occidental. Quiere los jets, y arremete contra Estados Unidos y Polonia mientras las bombas rusas siguen marcando su país, y mientras las torpes columnas rusas siguen avanzando por las carreteras de su país, rodeando lentamente su capital.

«¡Esto no es ping pong! Se trata de vidas humanas». dijo Zelensky en un discurso. «Lo pedimos una vez más: Resuelvan esto más rápido. No desplacen la responsabilidad, envíen aviones».

(C) POLITICO.-