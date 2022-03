El desgarrador testimonio de la Primera Dama de Ucrania

*** Olena Zelenska, primera dama de Ucrania, envía una carta a los medios de comunicación con un desgarrador testimonio sobre los horrores de la invasión rusa a su país.

Por OLENA ZELENSKA

Carta abierta a los medios de comunicación globales por Olena Zelenska

Recientemente, un gran número de medios de comunicación de todo el mundo se han puesto en contacto con solicitudes de entrevistas. Esta carta me sirve como respuesta a estas peticiones y es mi testimonio de Ucrania.

Lo que pasó hace poco más de una semana era imposible de creer. Nuestro país era pacífico; nuestras ciudades, pueblos y pueblos estaban llenos de vida.

El 24 de febrero, todos nos despertamos con el anuncio de una invasión rusa. Tanques cruzaron la frontera con Ucrania, aviones entraron en nuestro espacio aéreo, lanza misiles rodearon nuestras ciudades.

A pesar de las seguridades de los medios de propaganda respaldados por el Kremlin, que llaman a esto una “operación especial” – es, de hecho, el asesinato en masa de civiles ucranianos.

Tal vez lo más aterrador y devastador de esta invasión son las víctimas infantiles. Alice de ocho años de edad que murió en las calles de Okhtyrka mientras su abuelo trataba de protegerla. O Polina de Kiev, que murió en el bombardeo con sus padres. Arseniy, de 14 años, fue golpeado en la cabeza por los restos, y no pudo ser salvado porque una ambulancia no pudo llegar a él a tiempo debido a los intensos incendios.

Cuando Rusia dice que “no está librando una guerra contra civiles”, primero digo los nombres de estos niños asesinados.

Nuestras mujeres y niños ahora viven en refugios antibombas y sótanos. Es muy probable que todos hayan visto estas imágenes de las estaciones de metro de Kiev y Kharkiv, donde la gente yace en el suelo con sus hijos y mascotas, atrapados debajo. Estas son solo consecuencias de la guerra para algunos, para los ucranianos es ahora una realidad horrible. En algunas ciudades las familias no pueden salir de los refugios antibombas durante varios días seguidos debido al bombardeo indiscriminado y deliberado de infraestructura civil.

El primer recién nacido de la guerra, vio el techo de hormigón del sótano, su primer respiro fue el aire acrido del subsuelo, y fueron recibidos por una comunidad atrapada y aterrorizada. En este punto, hay varias docenas de niños que nunca han conocido la paz en sus vidas.

Esta guerra se libra contra la población civil, y no sólo con bombardeos.

Algunas personas requieren cuidados intensivos y tratamiento continuo, que no pueden recibir ahora. ¿Qué tan fácil es inyectar insulina en el sótano? ¿O para obtener medicamentos para el asma bajo fuego pesado? Sin mencionar los miles de pacientes de cáncer cuyo acceso esencial a la quimioterapia y al tratamiento de radiación se han retrasado indefinidamente.

Las comunidades locales en las redes sociales están llenas de desesperación. Muchas personas, incluidos los ancianos, gravemente enfermos y las personas con discapacidades, han sido aisladas, terminando lejos de sus familias y sin ningún apoyo. La guerra contra estas personas inocentes es un doble crimen.

Nuestros caminos están inundados de refugiados. Mira a los ojos de estas mujeres y niños cansados que llevan consigo el dolor y el dolor de corazón de dejar a sus seres queridos y a la vida como la conocían atrás. Los hombres llevándolos a las fronteras derramando lágrimas para separar a sus familias, pero valientemente volviendo a luchar por nuestra libertad. Después de todo, a pesar de todo este horror, los ucranianos no se rinden.

El agresor, Putin, pensó que desataría bombardeos sobre Ucrania. Pero subestimó nuestro país, nuestra gente y su patriotismo. Los ucranianos, independientemente de sus opiniones políticas, lengua materna, creencias y nacionalidades, se encuentran en una unidad sin igual.

Mientras que los propagandistas del Kremlin se jactaban de que los ucranianos les darían la bienvenida con flores como salvadores, han sido rechazados con cócteles Molotov.

Agradezco a los ciudadanos de las ciudades agredidas, que se han coordinado para ayudar a los más necesitados. Los que siguen trabajando – en farmacias, tiendas, transporte público y servicios sociales – mostrando que en Ucrania, la vida gana.

Reconozco a aquellos que han proporcionado ayuda humanitaria a nuestros ciudadanos y les doy las gracias por su continuo apoyo. Y a nuestros vecinos que generosamente han abierto sus fronteras para dar refugio a nuestras mujeres y niños, gracias por mantenerlos a salvo, cuando el agresor nos ha hecho incapaces de hacerlo.

A todas las personas en todo el mundo que se están reuniendo para apoyar a Ucrania. ¡Te vemos! Estamos aquí viendo y apreciamos tu apoyo.

Ucrania quiere paz. Pero Ucrania defenderá sus fronteras. Defiende su identidad. Estos nunca cederán.

En las ciudades donde persisten los bombardeos, donde la gente se encuentra bajo escombros, incapaces de salir de los sótanos durante días, necesitamos corredores seguros para la ayuda humanitaria y la evacuación de los civiles a salvo. ¡Necesitamos a los que están en el poder que cierren nuestro espacio aéreo!

Cierren el cielo y manejaremos la guerra en el suelo nosotros mismos.

Los apelo, queridos medios de comunicación: sigan mostrando lo que está pasando aquí y sigan mostrando la verdad. En la guerra de la información librada por la Federación de Rusia, cada prueba es crucial.

Y con esta carta, testifico y le digo al mundo: la guerra en Ucrania no es una “guerra en algún lugar ahí fuera”. Esta es una guerra en Europa, cerca de las fronteras de la UE. Ucrania está deteniendo a la fuerza que puede entrar agresivamente en sus ciudades mañana bajo el pretexto de salvar a civiles.

La semana pasada para mí y mi gente, esto me hubiera parecido una exageración, pero es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y no sabemos cuánto tiempo durará. Si no detenemos a Putin, que amenaza con comenzar una guerra nuclear, no habrá lugar seguro en el mundo para ninguno de nosotros.

Vamos a ganar. Por nuestra unidad. Unidad hacia el amor por Ucrania. ¡Gloria a Ucrania!

