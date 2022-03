Aclarado el viaje a Caracas: La Casa Blanca llena el vacío informativo

*** El petróleo no estuvo en la agenda y la oposición, técnicamente, sí fue informada previamente del viaje. Qué pasó en la reunión de los enviados de Biden con Maduro.

La reunión fue humanitaria y política. De económica, nada. Mucho menos petrolera. Esto es lo que aseguran desde la Casa Blanca sobre el encuentro en Caracas con el régimen de Nicolás Maduro.

La llegada de los enviados de Biden a la capital venezolana está suscitando tanta polémica como versiones y análisis especulativos. ¿Sabía o no sabía Guaidó previamente? ¿Significa esto que Estados Unidos reconoce a Maduro como presidente? ¿Levantará Washington las sanciones para comprarle petróleo a PDVSA?

En encuentro privado con voceros hispano-americanos cercanos a la causa venezolana, un alto funcionario de la Casa Blanca, que participó en las reuniones e Caracas, aclaró estos puntos, según confirman dos fuentes a Zeta. El funcionario negó que la reunión tuviera la intención de ser secreta. Simplemente que, por la naturaleza de la misión y en el contexto actual, se tomó la precaución de no informar a casi nadie antes de partir hacia Venezuela. De la oposición venezolana, el único dirigente que fue informado con anticipación fue Gerardo Blyde, jefe de la Plataforma Unitaria encargada de negociar con la dictadura en México.

Esta versión confirma que Juan Guaidó no fue informado del viaje con anticipación, lo cual va en consonancia con lo dicho por Marco Rubio. En interpelación este martes a Victoria Nuland, subsecretaria de Estado, el senador por Florida le preguntó a la diplomática por qué no se había puesto al corriente al presidente interino o a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, antes de viajar a Caracas. Nuland respondió que sí le habían informado a la oposición, evitando referirse a Guaidó. Ahora se entiende por qué la subsecretaria escurrió el bulto: el informado fue Blyde, no Guaidó.

El alto funcionario de la Casa Blanca no aclaró en la reunión de este miércoles con voceros de la comunidad hispana si se había reunido con Guaidó en Caracas. Lo que sí dijo es que se reunieron virtualmente con el presidente interino después de la reunión con el régimen madurista. Zeta confirmó, por su parte, que sí se vieron en persona con Blyde a las 8 am del domingo en la embajada suiza en la capital venezolana, unas horas después de encontrarse en Miraflores con Maduro el sábado en la noche.

No se habló de petróleo

Sin embargo, el funcionario de la Casa Blanca sí dejó claro que la reunión con Maduro no cambia el hecho de que, para Estados Unidos, el presidente de Venezuela sea Guaidó. Mantienen su reconocimiento. «Está fuera de dudas». Así mismo, continúan respaldando a la oposición en la negociación en México, precisamente uno de los temas discutidos en Caracas. Según la administración Biden, la delegación viajó con autorización para discutir sólo dos temas: la liberación de los estadounidenses detenidos por el régimen madurista y el reinicio de la negociación en México. De hecho, dejaron caer que, seguramente, tendrán que regresar a la capital venezolana.

El gobierno interino de Venezuela informó este miércoles que respaldan las gestiones de Washington, tanto en la reanudación de la negociación en México como en el levantamiento progresivo de las sanciones al régimen de Maduro siempre y cuando se avance en la democratización del país sudamericano.

Este último punto, el del levantamiento progresivo de las sanciones, es compartido por el gobierno de Estados Unidos, según información compartida en el encuentro con voceros hispanos. Sin embargo, también se informó que esto nada tiene que ver con la compra de petróleo a PDVSA. Al menos, eso no fue tratado en la reunión del sábado en Miraflores, ya que la delegación estadounidense no estaba autorizada para discutir este punto. Esto no quiere decir que el tema no se estudie en la administración Biden.