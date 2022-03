Europa reacciona ante la guerra

*** Alemania señala el inicio de una nueva era, reflexiona este análisis de la prestigiosa revista británica The Economist.

Dada la enorme longitud y complejidad de los sustantivos compuestos que abundan en alemán, Wende podría parecer un concepto modesto. Sin embargo, un Wende -una línea divisoria, un punto de inflexión, el cruce de un Rubicón- es algo grande, importante e intimidante. Es cuando se descartan creencias muy arraigadas por lo que antes era impensable. Cuando el comunismo se desmoronó, die Wende hizo inevitable la reunificación, acabando con la suposición de que Alemania seguiría permanentemente dividida en Este y Oeste. La Energiewende marcó la precipitada decisión de hace una década de abandonar la energía nuclear, para sustituirla en parte por energías renovables, pero también por carbón y más gas ruso. Los fabricantes de automóviles hablan de una Verkehrswende, o revolución del transporte, que enviará a la chatarra los motores de combustión que constituyen el núcleo de su negocio.

Hoy en día, Europa está atravesando su propia Wende. Mucho de lo que se aceptaba como un hecho antes de que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero parece ahora irremediablemente anticuado. La UE, que en el fondo es un «proyecto de paz», se adentra ahora en el vocabulario de la guerra. Un continente que a menudo se ve perjudicado por su propensión a las disputas ha encontrado una voz común. Las otrora grandes potencias, conscientes de que su papel en el mundo se desvanece y, por tanto, temerosas del futuro, se han sentido extrañamente cómodas mientras décadas de geopolítica se han desarrollado en apenas unos días. Las instituciones europeas, más absorbidas por la armonización de las normativas de los cargadores de teléfonos, se han encontrado tramando la mejor manera de poner aviones de combate en manos de las fuerzas aéreas ucranianas.

En el centro de la Wende está Alemania. Esto era algo que pocos esperaban. Mientras que otros aliados europeos se hicieron eco de los llamamientos de Estados Unidos para imponer sanciones contundentes a Rusia, Alemania prefirió inicialmente no presionar demasiado, para que su propia industria y sus hogares no sufrieran las consecuencias. Cuando el canciller Olaf Scholz retrasó la puesta en marcha del Nord Stream 2, un gasoducto procedente de Rusia, fue aclamado como un paso inusualmente resuelto. Siempre consciente de su historia, Alemania se entregó a un serio pacifismo que significó no sólo negarse a entregar armas a Ucrania, sino también bloquear a otros el paso de equipos fabricados en Alemania. El nuevo líder parecía estar casado con los métodos incrementales de Angela Merkel, su predecesora, que durante la crisis de la eurozona perfeccionó el arte de posponer las decisiones durante el mayor tiempo posible.

Y luego, ya no. La sesión especial del parlamento del 27 de febrero comenzó con una ovación, que desafía la tradición, para el embajador ucraniano. Cuando Scholz terminó su discurso, otras tradiciones se habían quedado en el camino. Lo que propuso fue nada menos que una Zeitenwende, un cambio de tiempos, una nueva época. El gasto en defensa se elevaría rápidamente hasta el objetivo de la OTAN del 2% del PIB, un nivel que desafía la idea de que Alemania está exenta de desempeñar un papel pleno en el mundo. Olvídese de la prohibición de que otros países pasen armas alemanas; Alemania decidió enviar material directamente a Ucrania. Incluso las sacrosantas normas de equilibrio presupuestario no fueron obstáculo para que el ejército recibiera dinero extra. Dos nuevas terminales de importación de gas reducirán la dependencia de la energía rusa. «Lo que anunció Olaf Scholz fue el mayor cambio de la política alemana desde la reunificación», dice Tyson Barker, del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores.

La entrada en esta «nueva era», como dijo Scholz, significa que lo que antes parecía tolerable ya no se puede tolerar. Gerhard Schröder, que antes era criticado en privado y en voz baja, se ha convertido en un chivato de la (industria de la) energía rusa y ha sido denunciado públicamente, incluso por antiguos aliados de su propio partido. (Además, el personal de su oficina, financiada por los contribuyentes, renunció). La Ostpolitik, la estrategia de décadas para tratar con Rusia, basada en parte en la esperanza de que los gasoductos podrían promover la dependencia mutua y, por tanto, la paz, ha muerto. La idea autocomplaciente de que Alemania podía taparse la nariz mientras comerciaba con déspotas -que podía provocar el «cambio a través del comercio»- recibió un golpe posiblemente fatal. Los diplomáticos chinos se preguntarán qué significa esto para sus relaciones con Alemania y Europa.

La magia del momento

Una especie de Europawende es el corolario inevitable del nuevo rumbo de Alemania. Durante décadas, el mayor miembro de la UE se ha mostrado autocomplaciente. Ser constructivo en Europa, con su voz como una más, era la forma que tenía Alemania de mostrar su arrepentimiento por la segunda guerra mundial. Ahora puede que no tenga más remedio que asumir el gran papel que la UE necesita que desempeñe. En su discurso, Scholz recicló el lenguaje utilizado durante mucho tiempo por Francia sobre la necesidad de que Europa sea «soberana». No puede serlo sin que Alemania haga valer su peso.

El resto de Europa parece igualmente dispuesta al cambio. Muchas vacas sagradas de todo el continente fueron sacrificadas junto con las alemanas. El presupuesto de la UE se utilizará por primera vez para financiar la compra de armas. Los países escandinavos se sobrepusieron a su propio pacifismo para armar a Ucrania; en Suecia y Finlandia la opinión pública se inclinó fuertemente a favor del ingreso en la OTAN. Polonia, que en los últimos años fue un ávido sembrador de discordia en la unión, impulsó la cooperación contra Putin. Hungría podría haber desbaratado las sanciones de la UE con su veto, pero decidió seguirle el juego. Y mientras que la llegada de una oleada de refugiados de guerra en 2015 provocó una crisis (ya que muchos Estados miembros exigieron a todos menos a ellos mismos que hicieran más), esta vez los planes para acoger a millones de ucranianos desesperados se tramaron en armonía. Ucrania exigió una adhesión rápida a la UE y encontró apoyo en muchas capitales nacionales.

Esto es algo reconfortante. Los diplomáticos europeos se reúnen en Bruselas con una determinación que nunca antes había sentido Carlomagno. Puede que algunas cosas no salgan bien: Ucrania no será miembro de la UE a corto plazo, y la idea de enviar aviones de combate a ese país se esfumó en pocos días. Aun así, Europa está haciendo funcionar engranajes que no sabía que tenía. Más adelante se preguntará en qué se equivocó, qué errores llevaron a Europa a la terrible crisis que de repente lo está cambiando todo. Pero, por ahora, el ambiente es el de un continente que está en medio de Wende, y que lo abraza.

