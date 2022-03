Tres posibles escenarios para el fin de la guerra en Ucrania

*** El prestigioso columnista del diario The New York Times Thomas L. Friedman pronosticó cómo podría terminar la invasión a Ucrania.

Por THOMAS L. FRIEDMAN

La batalla por Ucrania que se desarrolla ante nuestros ojos tiene el potencial de ser el acontecimiento más transformador en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y la confrontación más peligrosa para el mundo desde la crisis de los misiles de Cuba. Veo tres posibles escenarios para el final de esta historia. Los llamo “el desastre total”, “el compromiso sucio” y “la salvación”.

El escenario del desastre ya está en marcha: a menos que Vladimir Putin cambie de opinión o pueda ser disuadido por Occidente, parece dispuesto a matar a tanta gente como sea necesario y a destruir toda la infraestructura de Ucrania que sea necesaria para borrar a Ucrania como estado y cultura libres e independientes y acabar con sus dirigentes. Este escenario podría conducir a crímenes de guerra de una magnitud que no se ha visto en Europa desde los nazis, crímenes que harían de Vladimir Putin, sus compinches y Rusia como país, todos parias mundiales.

El mundo globalizado y conectado nunca ha tenido que lidiar con un líder acusado de este nivel de crímenes de guerra, cuyo país tiene una masa terrestre que abarca 11 husos horarios, es uno de los mayores proveedores de petróleo y gas del mundo y posee el mayor arsenal de cabezas nucleares de cualquier nación.

Cada día que Putin se niega a parar nos acercamos más a las puertas del infierno. Con cada vídeo de TikTok y cada foto de teléfono móvil que muestra la brutalidad de Putin, será cada vez más difícil para el mundo mirar hacia otro lado. Pero si se interviene se corre el riesgo de desencadenar la primera guerra en el corazón de Europa con armas nucleares. Y dejar que Putin reduzca Kiev a escombros, con miles de muertos -como conquistó Alepo y Grozny– le permitiría crear un Afganistán europeo, desparramando refugiados y caos.

Putin no tiene la capacidad de instalar un líder títere en Ucrania y dejarlo allí: un títere se enfrentaría a una insurrección permanente. Así que Rusia necesita estacionar permanentemente decenas de miles de tropas en Ucrania para controlarla, y los ucranianos les dispararán todos los días. Es aterrador lo poco que Putin ha pensado en cómo termina su guerra.

Ojalá Putin estuviera motivado sólo por el deseo de mantener a Ucrania fuera de la OTAN; su apetito ha crecido mucho más allá de eso. Putin está en las garras del pensamiento mágico: como dijo Fiona Hill, una de las principales expertas en Rusia de Estados Unidos, en una entrevista publicada el lunes por Politico, cree que existe algo llamado “Russky Mir”, o un “Mundo Ruso”; que los ucranianos y los rusos son “un solo pueblo”; y que su misión es ingeniar “la reagrupación de todos los rusoparlantes en diferentes lugares que pertenecieron en algún momento al zarismo ruso”.

Para hacer realidad esa visión, Putin cree que es su derecho y su deber desafiar lo que Hill llama “un sistema basado en reglas en el que las cosas que los países quieren no se toman por la fuerza”. Y si Estados Unidos y sus aliados intentan interponerse en el camino de Putin -o tratan de humillarlo como lo hicieron con Rusia al final de la Guerra Fría-, él está señalando que está dispuesto a superarnos. O, como advirtió Putin el otro día antes de poner su fuerza nuclear en alerta máxima, cualquiera que se interponga en su camino debe estar preparado para afrontar “consecuencias que nunca han visto” antes. Añada a todo esto los crecientes informes que cuestionan el estado mental de Putin y tendrá un cóctel aterrador .

El segundo escenario es que, de alguna manera, el ejército y el pueblo ucranianos sean capaces de resistir lo suficiente a la blitzkrieg rusa, y que las sanciones económicas empiecen a herir profundamente la economía de Putin , de manera que ambas partes se sientan obligadas a aceptar un compromiso sucio. A grandes rasgos, el compromiso consistiría en que, a cambio de un alto el fuego y de la retirada de las tropas rusas, los enclaves del este de Ucrania que ahora están bajo control ruso de facto se cederían formalmente a Rusia , mientras que Ucrania se comprometería explícitamente a no entrar nunca en la OTAN. Al mismo tiempo, Estados Unidos y sus aliados aceptarían levantar todas las sanciones económicas impuestas recientemente a Rusia.

Este escenario sigue siendo improbable porque requeriría que Putin admitiera básicamente que fue incapaz de lograr su visión de reabsorber a Ucrania en la patria rusa, después de pagar un enorme precio en términos de su economía y de la muerte de soldados rusos. Además, Ucrania tendría que ceder formalmente parte de su territorio y aceptar que iba a ser una tierra de nadie permanente entre Rusia y el resto de Europa, aunque al menos mantendría su independencia nominal. También requeriría que todo el mundo ignorara la lección ya aprendida de que no se puede confiar en que Putin deje en paz a Ucrania.

Por último, el escenario menos probable pero que podría tener el mejor resultado es que el pueblo ruso demuestre tanta valentía y compromiso con su propia libertad como el pueblo ucraniano ha demostrado con la suya, y consiga la salvación expulsando a Putin de su cargo .

Muchos rusos deben estar empezando a preocuparse de que mientras Putin sea su líder presente y futuro, no tienen futuro. Miles de personas están saliendo a las calles para protestar contra la guerra insensata de Putin. Lo hacen arriesgando su propia seguridad. Y aunque es demasiado pronto para decirlo, su reacción hace que uno se pregunte si la llamada barrera del miedo se está rompiendo , y si un movimiento de masas podría acabar finalmente con el reinado de Putin.

Incluso para los rusos que permanecen en silencio, la vida se ve repentinamente alterada en formas pequeñas y grandes. Como dijo mi colega Mark Landler: “En Suiza, el festival de música de Lucerna canceló dos conciertos sinfónicos con un maestro ruso. En Australia, el equipo nacional de natación dijo que boicotearía un campeonato mundial en Rusia. En la estación de esquí de Magic Mountain, en Vermont, un camarero vertió botellas de vodka Stolichnaya por el desagüe. Desde la cultura hasta el comercio, pasando por los deportes y los viajes, el mundo rehúye a Rusia de múltiples maneras para protestar contra la invasión de Ucrania por parte del Presidente Vladimir V. Putin”.

Y luego está el nuevo “impuesto Putin” que todos los rusos tendrán que pagar indefinidamente por el placer de tenerlo como presidente. Me refiero a los efectos de las crecientes sanciones que el mundo civilizado está imponiendo a Rusia. El lunes, el banco central ruso tuvo que mantener cerrada la bolsa rusa para evitar un colapso por pánico y se vio obligado a subir su tipo de interés de referencia en un día hasta el 20% desde el 9,5% para animar a la gente a mantener los rublos. Aun así, el rublo se desplomó un 30% frente al dólar: ahora vale menos de un céntimo de dólar.

Por todas estas razones, tengo la esperanza de que en este mismo momento haya algunos funcionarios de inteligencia y militares rusos de muy alto nivel, cercanos a Putin, que se estén reuniendo en algún armario del Kremlin y diciendo en voz alta lo que todos deben estar pensando: o bien Putin ha perdido un paso como estratega durante su aislamiento en la pandemia o está en profunda negación sobre lo mal que ha calculado la fuerza de los ucranianos, de Estados Unidos, de sus aliados y de la sociedad civil mundial en general .

Si Putin sigue adelante y arrasa las mayores ciudades de Ucrania y su capital, Kiev, él y todos sus compinches no volverán a ver los apartamentos de Londres y Nueva York que compraron con todas sus riquezas robadas. No habrá más Davos ni St. Moritz. En su lugar, todos estarán encerrados en una gran prisión llamada Rusia, con la libertad de viajar sólo a Siria, Crimea, Bielorrusia, Corea del Norte y China, tal vez. Sus hijos serán expulsados de los internados privados, desde Suiza hasta Oxford.

O colaboran para derrocar a Putin o todos compartirán su celda de aislamiento . Lo mismo para el público ruso en general. Me doy cuenta de que este último escenario es el más improbable de todos, pero es el que más promete alcanzar el sueño que soñamos cuando cayó el Muro de Berlín en 1989: una Europa entera y libre, desde las Islas Británicas hasta los Urales.

