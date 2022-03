Kasparov: Putin no parará por su cuenta

*** Garry Kasparov -ajedrecista, político y escritor ruso – alerta que Putin no parará en su afán de conquista hasta que el mundo libre lo frene completamente.

Por GARRY KASPAROV

La guerra de Putin contra Ucrania ha entrado en su siguiente fase, la de destrucción y matanza de civiles. También es parte de la Guerra Mundial de Putin, una guerra contra el mundo civilizado del derecho internacional, la democracia y cualquier amenaza a su poder, que declaró hace tiempo.

La negación de esta guerra por parte del mundo libre y las décadas de apaciguamiento permitieron a Putin amenazar y conquistar en el extranjero mientras convertía a Rusia en un estado policial. El precio para detenerlo ha subido cada vez que ha avanzado sin oposición. Los ucranianos están pagando ese precio con sangre.

Si no se detiene a Putin ahora, si no se impide que destruya Ucrania y cometa un genocidio contra su pueblo, habrá una próxima vez y será en la OTAN, con una amenaza nuclear sin precedentes. No permitas que Putin vuelva a escalar en el momento y lugar que él elija.

Todo el mundo está citando mi libro de 2015 Winter Is Coming y diciendo que yo tenía razón. «Escucha a Kasparov». Pero, ¿seguirán escuchando cuando diga que esto requerirá sacrificios y riesgos? No sólo los precios del trigo y la gasolina, no sólo los chalets vacíos y los grupos de presión desempleados. Lo fácil se acabó.

¿O dirás que soy irracional, cegado por el odio, como escuché en 2015? Espero que no. Hay que parar a Putin porque lo impensable es ahora lo posible. El mundo ha despertado, por fin, y muchos pasos que recomendé la semana pasada están sucediendo. No es suficiente.

Mis recomendaciones:

No puedo exigir a la OTAN que ataque directamente a las fuerzas rusas, pero puedo hablar desde la historia y el conocimiento de Putin. A un dictador que ya ha cruzado todas las líneas no se le puede impedir una escalada con moderación. Si destruye Ucrania, no se detendrá.

No tratamos de apelar al asesino en su búnker de los Urales. El mensaje es para los que cumplen sus órdenes. ¿Lo harán? ¿Desean todos morir? Putin escalará de todos modos si no se le detiene ahora. Lo hará, como siempre lo ha hecho, y el precio será más alto.

Enviar a Rusia a la edad de piedra tecnológica. Sin apoyo, sin piezas, sin servicios. Los boicots petroleros no son necesarios si la tecnología petrolera no está disponible. La industria se paralizará. Esto significa un pie de guerra en el sacrificio, reequipamiento y aumento de la producción para sustituir. Es la guerra.

Siempre es trágico que la gente de a pie sufra, pero no están siendo bombardeados en sus casas como los ucranianos. Todos los elementos de la sociedad rusa que pueden presionar a Putin deben saber que tienen que elegir entre él y todo lo demás. Algunos se aferrarán a él, pero ¿por cuánto tiempo?

Mensaje claro a los generales rusos de que sufrirán la aniquilación si se toca una pulgada de la OTAN. Envía a Ucrania todas las armas, incluidos los jets que han sido bloqueados, como si a Putin le importara la diferencia. Deja de adivinar sus pensamientos y haz lo que sea necesario.

Cada día que Ucrania aguanta da la oportunidad de comunicar esta catástrofe a las únicas personas que realmente pueden detener a Putin, el pueblo ruso, desde los oligarcas hasta los comandantes y los manifestantes. Que todos los que están en la vertical del poder sepan que serán tratados como criminales de guerra. Lo son.

No dejar nada en reserva. La velocidad es esencial para detener los pagos y atraparlos a ellos y a sus activos antes de que se escondan. Amenazas como «no sabe lo que viene» no funcionan si Putin no te cree. Demuéstraselo. Y muestra a los rusos que no hay vuelta atrás con Putin. Nunca.

Destruye a los políticos corruptos, a los empresarios y al dinero oscuro que corrompió a una generación para que hiciera la vista gorda o sirviera a regímenes autoritarios. Sigue las donaciones, los pagos, los regalos y las influencias. Haz que rindan cuentas. Abajo Putin y sus apaciguadores, gloria a Ucrania.

PS: A todos los funcionarios y medios de comunicación: DEJEN DE LLAMAR A PUTIN «PRESIDENTE». Es un dictador. Las palabras tienen poder. No merece un título democrático. Al diablo con su guía de estilo. «Dictador ruso Vladimir Putin».

Publicado originalmente en la cuenta en Twitter de Kasparov. Traducido del inglés al español por Zeta.

Las opiniones publicadas en Zeta son responsabilidad absoluta de su autor.