Occidente está en guerra con Rusia, quiera o no

*** Vladimir Putin tiene que sentirse acorralado por la respuesta occidental a su invasión de Ucrania. Eso lo hace increíblemente peligroso.

Por IAN BREMMER

Estados Unidos y sus aliados están ahora en guerra con Rusia.

Puede que las tropas estadounidenses no estén -y seguramente no estarán- sobre el terreno en Ucrania, pero Estados Unidos y los aliados de la OTAN están enviando a los ucranianos una enorme cantidad del equipo de combate más sofisticado del mundo, no sólo para ayudarles a defenderse sino para ayudarles a matar a los rusos con mayor eficacia. Sí, el presidente ruso Vladimir Putin comenzó la guerra cuando invadió Ucrania sin provocación alguna. Pero a los ojos del Kremlin, muchos más rusos volverán a casa en bolsas de cadáveres como resultado directo de la intervención de la OTAN.

Estados Unidos y sus aliados también están imponiendo aplastantes sanciones financieras a Rusia -incluyendo el bloqueo de los bancos rusos de la plataforma global de mensajería SWIFT y la congelación de las reservas de su banco central- en un intento explícito de paralizar la economía del país y obligar a Moscú a capitular o, en su defecto, a fomentar un cambio de régimen. Aunque el objetivo declarado de las sanciones occidentales no sea la caída activa del gobierno ruso, Putin lo ve así.

Los líderes occidentales no creen que hayan declarado la guerra a los rusos; el Kremlin cree que sí, y de forma injustificada. Por muy risible que te parezca la perspectiva rusa, esta falta de entendimiento sobre lo que está ocurriendo es peligrosa.

Para un hombre como Putin, que ha pasado varios años aislado, rodeado sólo de aduladores, y para quien las cosas no van actualmente tan bien como esperaba, esta amenaza existencial percibida para su régimen -y para su propia supervivencia- hace más, y no menos, probable que arremeta en respuesta. Eso podría significar cualquier cosa, desde la organización de más ataques de falsa bandera como pretexto para masacrar a civiles ucranianos, hasta la realización de grandes ciberataques contra la infraestructura crítica de EE.UU. y Europa, pasando por el corte unilateral del suministro de energía de Europa, hasta la amenaza de uso nuclear (de nuevo). En otras palabras, el tipo de pasos desesperados que son profundamente escaladores y de los que es difícil volver.

Los líderes occidentales deben comprender que el tipo de lucha que están llevando a cabo contra Rusia -un país que puede no tener la mayor economía pero cuyas capacidades militares y nucleares siguen siendo las tres primeras del mundo- podría tener implicaciones muy significativas para la seguridad mundial, mucho más allá de sus efectos en los mercados globales. Dado el potencial de error de cálculo, arrinconar a un autócrata impredecible es una apuesta arriesgada.

Para ser claro, no estoy recomendando que Occidente deje tranquilo a Putin. Ciertamente, no deberíamos hacerlo. Lo que digo es que debemos ser deliberados en nuestra respuesta y considerar no sólo lo que Putin se merece sino también cómo podría reaccionar, para no aumentar el riesgo de una escalada mayor. Cuando Putin ordena que las fuerzas nucleares rusas estén en alerta máxima en respuesta a las declaraciones y sanciones de la OTAN, tenemos que tomárnoslo en serio. No en el sentido de que debamos replegarnos para evitar desencadenarla o ponernos en DEFCON 1 nosotros mismos, sino en el de que debemos ser cautelosos para no precipitar lo que podría ser otra crisis de los misiles en Cuba.

«No es que debamos sentirnos intimidados y asustados», dijo recientemente a POLITICO Fiona Hill, ex funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y experta en Putin desde hace mucho tiempo. «Tenemos que prepararnos para esas contingencias y averiguar qué es lo que vamos a hacer para evitarlas».

La buena noticia es que Estados Unidos y Europa están mucho más motivados y alineados de lo que han estado en años. Como me dijo el ex jefe de la CIA David Petraeus, Putin «ha dado a la OTAN una razón para vivir de nuevo». La UE es hoy indeciblemente más fuerte que hace dos semanas. Alemania ha pasado de ser un tímido pacifista a proporcionar armas letales y duplicar su gasto en defensa. Finlandia está considerando dejar de lado su antigua neutralidad para entrar en la OTAN. La Hungría de Viktor Orban, admirador de Putin, apoyó las sanciones del bloque. Incluso países históricamente indiferentes, como Mónaco y Suiza, están entrando en acción. Por primera vez desde 1991, la alianza transatlántica tiene un propósito claro. Todo esto hace mucho más difícil que el presidente Putin consiga una victoria.

Pero impedir que Rusia gane no es necesariamente lo mismo que ganar nosotros. Al fin y al cabo, existen situaciones en las que se pierde. Todo lo que se necesita es un aguafiestas, un papel que Putin ha estado desempeñando a la perfección durante dos décadas.

Esa es la mala noticia: ¿podría Putin preferir quemar el mundo antes de aceptar la derrota? Como advirtió ominosamente allá por 2018 y reiteraron recientemente los medios estatales rusos: «¿Para qué necesitamos un mundo si Rusia no está en él?» Eso me lleva a pensar que, al menos por ahora, nos dirigimos hacia una mayor escalada en Ucrania. Lo que significa muchos más despliegues de tropas, muchos más bombardeos y muchas más víctimas civiles. Y cuanto peor sea esa escalada, más se romperá irremediablemente la relación entre Estados Unidos, Europa y Rusia.

Durante los últimos 30 años, hemos estado cosechando un dividendo de paz del final de la Guerra Fría, del que se beneficiaron todas las naciones. Ahora ese dividendo de la paz ha desaparecido. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto nos va a perjudicar? Estamos a punto de averiguarlo.

Las opiniones publicadas en Zeta son responsabilidad absoluta de su autor.

Publicado originalmente en «GZero World with Ian Bremmer». Traducido del inglés al español por Zeta.