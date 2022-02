¿De Los Sudetes al Donbás? Putin echa gasolina al fuego

*** De manera escalofriante, la historia parece repetirse. Para la historia queda este discurso pronunciado por Putin sobre el Donbás.

Los Sudetes eran una zona fronteriza de Checoslovaquia cuya población era en su mayoría de etnia alemana. Contaba con todas las posiciones defensivas del ejército checoslovaco en caso de una guerra con Alemania. Los sudetes pasaron a formar parte de Checoslovaquia por el Tratado de Versalles, acuerdo que acabó con la Primera Guerra Mundial. Su población era de unos 3 millones, en su mayoría germanófila. La tensión se incrementó cuando Hitler decidió prestar todo su apoyo militar a los sudetes, en su determinación de secesión del estado checoslovaco.

Lo anterior ocurrió en 1938. Fue el abrebocas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en 2022, se da una situación muy similar. El Donbás es una zona fronteriza de Ucrania cuya población es en su mayoría de etnia eslava (rusa). La población del Donbás es de unos 2,5 millones, en su mayoría rusófila. La tensión se incrementó ahora que Putin decidió prestar todo su apoyo militar a los separatistas del Donbás, en su determinación de secesión del estado ucraniano.

Anteriormente, otra zona en conflicto, la península de Crimea que Rusia se anexionó en 2014, pasó a formar parte de Ucrania en febrero de 1954, cuando el entonces líder de la U.R.S.S Nikita Kruschev regaló el territorio a los ucranianos en conmemoración del 300 aniversario de su adhesión a Rusia.

Como ven, de manera escalofriante, la historia parece repetirse. ¿Podremos evitar un nuevo conflicto mundial? Para los anales de la historia queda el discurso pronunciado por Putin este lunes, en lo que parece ser una velada declaración de guerra. Poco después, el presidente ruso ordenó la entrada de sus tropas en el Donbás, alegando una «misión de paz» en lo que, a todas luces, parece una operación de falsa bandera.

A continuación, extractos de un discurso televisado el lunes por el presidente ruso Vladimir Putin sobre Ucrania.

SOBRE DONBÁS

«Aquellos que se embarcaron en el camino de la violencia, el derramamiento de sangre y la anarquía no reconocieron ni reconocen ninguna otra solución a la cuestión del Donbás, excepto la militar. En este sentido, considero necesario tomar una decisión largamente esperada de reconocer inmediatamente la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk. Pido a la Asamblea Federal de la Federación de Rusia que apoye esta decisión y que, a continuación, ratifique los tratados de amistad y asistencia mutua con cada una de las repúblicas. Estos dos documentos serán preparados y firmados en un futuro muy próximo. Y a los que tomaron y mantienen el poder en Kiev, les exigimos el cese inmediato de las hostilidades.

«De lo contrario, toda la responsabilidad de la posible continuación del derramamiento de sangre recaerá enteramente en la conciencia del régimen que gobierna en el territorio de Ucrania. Al anunciar las decisiones tomadas hoy, confío en el apoyo de los ciudadanos de Rusia. De todas las fuerzas patrióticas del país».

SOBRE EL INGRESO DE UCRANIA EN LA OTAN

«Si Ucrania entrara en la OTAN, supondría una amenaza directa para la seguridad de Rusia».

SOBRE LOS ORÍGENES DE LA UCRANIA MODERNA

«La Ucrania moderna fue creada en su totalidad por Rusia, más concretamente por la Rusia bolchevique y comunista. Este proceso comenzó inmediatamente después de la revolución de 1917…

«Como resultado de la política bolchevique, surgió la Ucrania soviética, que aún hoy puede llamarse con razón «la Ucrania de Vladimir Ilich Lenin». Él es su autor y arquitecto. Esto está plenamente confirmado por los documentos en archivo … Y ahora los descendientes agradecidos han demolido los monumentos a Lenin en Ucrania. Esto es lo que llaman descomunización. ¿Quieren la descomunización? Bueno, eso nos viene muy bien. Pero no es necesario, como dicen, detenerse a mitad de camino. Estamos dispuestos a mostrarles lo que significa la verdadera descomunización para Ucrania».

SOBRE LA ESTATALIDAD UCRANIANA

«Ucrania nunca ha tenido una tradición de auténtico Estado».

SOBRE LA DISOLUCIÓN DE LA URSS

«Rusia asumió la obligación de pagar la totalidad de la deuda soviética a cambio de que los nuevos estados independientes cedieran parte de sus activos extranjeros. En 1994, se alcanzaron acuerdos de este tipo con Ucrania, pero no fueron ratificados por este país…

«(Ucrania) prefirió actuar de manera que en las relaciones con Rusia tuvieran todos los derechos y ventajas, pero no asumieran ninguna obligación…

«Desde los primeros pasos comenzaron a construir su condición de Estado sobre la negación de todo lo que nos une. Intentaron distorsionar la conciencia, la memoria histórica de millones de personas, de generaciones enteras que viven en Ucrania.»

SOBRE LA PROMESA DE ADHESIÓN DE LA OTAN A UCRANIA Y GEORGIA EN 2008

«Muchos aliados europeos de Estados Unidos ya entendían perfectamente todos los riesgos de esa perspectiva, pero se vieron obligados a aceptar la voluntad de su socio mayoritario. Los estadounidenses simplemente los utilizaron para llevar a cabo una pronunciada política antirrusa. Varios estados miembros de la alianza siguen siendo muy escépticos sobre la aparición de Ucrania en la OTAN. Al mismo tiempo, estamos recibiendo una señal de algunas capitales europeas, diciendo que qué les preocupa, esto no ocurrirá literalmente mañana. Sí, de hecho, nuestros socios estadounidenses también hablan de esto. Bueno, nosotros respondemos, si no mañana, entonces pasado mañana. ¿Qué cambia esto en una perspectiva histórica? Básicamente, nada. Además, conocemos la posición y las palabras de los dirigentes estadounidenses de que las hostilidades activas en el este de Ucrania no excluyen la posibilidad de que este país se incorpore a la OTAN si puede cumplir los criterios de la alianza del Atlántico Norte y vencer la corrupción. Al mismo tiempo, intentan convencernos una y otra vez de que la OTAN es una alianza pacífica y puramente defensiva, diciendo que no hay amenazas para Rusia. De nuevo nos proponen que les tomemos la palabra. Pero sabemos el valor real de esas palabras».

SOBRE LAS AMENAZAS A RUSIA

«Entendemos claramente que, en un escenario así, el nivel de amenazas militares a Rusia se multiplicará dramáticamente. Presto especial atención al hecho de que el peligro de un ataque repentino contra nuestro país aumentará muchas veces. Permítanme explicar que los documentos de planificación estratégica de Estados Unidos contienen la posibilidad de un llamado ataque preventivo contra los sistemas de misiles enemigos. ¿Y quién es el principal enemigo para Estados Unidos y la OTAN? También lo sabemos. Es Rusia. En los documentos de la OTAN, nuestro país es declarado oficial y directamente como la principal amenaza para la seguridad del Atlántico Norte. Y Ucrania servirá de trampolín para el ataque. Si nuestros antepasados hubieran oído hablar de ello, probablemente no lo habrían creído. Y hoy no queremos creerlo, pero es cierto».

SOBRE LAS SANCIONES

«Están intentando chantajearnos de nuevo. Nos amenazan de nuevo con sanciones, que, por cierto, creo que introducirán de todos modos a medida que la soberanía de Rusia se fortalezca y el poder de nuestras fuerzas armadas crezca. Y siempre se encontrará o fabricará un pretexto para otro ataque con sanciones. Independientemente de la situación en Ucrania. Sólo hay un objetivo: frenar el desarrollo de Rusia. Y lo harán, como antes. Incluso sin ningún pretexto formal. Simplemente porque existimos, y nunca comprometeremos nuestra soberanía, nuestros intereses nacionales y nuestros valores. Quiero decir de forma clara y directa que en la situación actual, cuando nuestras propuestas de diálogo en igualdad de condiciones sobre cuestiones fundamentales han quedado sin respuesta por parte de Estados Unidos y la OTAN, cuando el nivel de amenazas a nuestro país está aumentando de forma significativa, Rusia tiene todo el derecho a tomar medidas de represalia para garantizar su propia seguridad. Eso es exactamente lo que haremos».

Fuente del discurso: Reuters (Edición de Tomasz Janowski, Jon Boyle y Grant McCool). Traducido del inglés al español por Zeta.