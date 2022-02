Ucrania clara: Somos el escudo de Europa y queremos estar en la OTAN

*** Ucrania es el “escudo” de Europa contra Rusia y merece estar en la OTAN. Así de claro habló el presidente de Ucrania.

Ucrania es el “escudo” de Europa contra el ejército ruso y merece un mayor apoyo internacional . Así de claro se expresó este sábado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Cumbre de Seguridad en Munich.

«Durante ocho años, Ucrania ha sido un escudo. Durante ocho años, Ucrania ha estado frenando a uno de los ejércitos más grandes del mundo «, dijo Zelensky. Se refería al conflicto con los separatistas pro-rusos.

Además, propuso una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de evitar una invasión de Rusia a Ucrania. “No sé qué quiere el presidente ruso. Por eso propongo que nos reunamos”, manifestó.

El mandatario también pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en vista de la escalada. Además, fue claro al afirmar que hace falta una hoja de ruta para una “posible integración de Ucrania en la alianza” de la OTAN. Es decir, el ucraniano insiste en lo que más incomoda a Putin.

“En las próximas semanas es necesario buscar nuevas garantías de seguridad para Ucrania. Con los países del Consejo de Seguridad y con la participación de Europa, Alemania y Turquía”, afirmó.

Zelensky se preguntó si la comunidad internacional ha aprendido alguna lección de dos guerras mundiales. Instó a actuar con urgencia para reparar los fallos del sistema antes de que comience una tercera.

Putin, supervisando ensayos nucleares

Las declaraciones del jefe de Estado ucraniano llegaron en momentos en que Putin lanzó ejercicios militares estratégicos que incluyeron misiles balísticos. Aunque los ejercicios estaban programados independientemente del conflicto, no llegan en el mejor momento.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó el inicio de las maniobras. Las actividades fueron seguidas desde Moscú por Putin y su par bielorruso, Alexander Lukashenko.

El objetivo de estas maniobras es, según el gobierno ruso, “probar el nivel de preparación” de las fuerzas del país y la “fiabilidad de las armas estratégicas nucleares y no nucleares”.

Peskov garantizó el viernes que se trata de “un entrenamiento regular” que ha sido “notificado a diversos países por varias vías”.

“Todo está claramente regulado y nadie tiene que tener dudas o preocupaciones porque todo se notificó previamente”, dijo. Añadió que son maniobras “totalmente transparentes y totalmente comprensibles para los especialistas extranjeros”.

“No deben suscitar ningún tipo de preocupación”, reiteró.

Las fuerzas “estratégicas” rusas, en su definición más amplia, sirven para responder a las amenazas, inclusive en caso de guerra nuclear. Están equipadas con misiles de alcance intercontinental, bombarderos estratégicos de largo alcance, submarinos, buques de superficie y una aviación naval con misiles convencionales también de largo alcance.

Obuses cayeron cerca del ministro ucraniano del Interior

Una decena de obuses estallaron este sábado a pocos centenares de metros del ministro ucraniano del Interior, Denis Monastirski. El funcionario visitaba la línea de frente con los separatistas prorrusos en el este del país.

El incidente se produjo cerca de la aldea de Novoluganske. Ahí se encontraron varios altos funcionarios ucranianos.

El ministro Monastirski se vio obligado a ponerse a cubierto cuando estallaron los proyectiles, poco después de haber concedido entrevistas ante las cámaras a los medios internacionales.

Periodistas y funcionarios abandonaron la zona poco después.

Tanto el gobierno como las fuerzas separatistas se acusan mutuamente de intensificar el conflicto en los últimos días. Ucrania informó de la muerte de un soldado el viernes, la cuarta en los últimos dos meses.

Gran Bretaña alerta sobre una nueva Guerra Fría

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Elizabeth Truss, advirtió este sábado que se podría presentar “el peor escenario” para Ucrania tan pronto como la semana próxima. Por ello, es partidaria de prepararse para cualquier eventualidad.

“Necesitamos prepararnos para el peor escenario posible. El peor escenario posible podría ocurrir la semana próxima. Rusia quiere echar el reloj hacia atrás, hasta los 90 y antes incluso”, afirmó Truss desde la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Truss señaló que “solo en la última semana se han duplicado la desinformación y hemos visto operaciones de bandera falsa en la región del Donbás”. “Me temo que Rusia ha demostrado que no es seria en lo que respecta a la diplomacia”, remarcó.

Para Truss, la actual situación representa “uno de los momentos más peligrosos para la seguridad europea” desde principios del siglo XX por esta posible “invasión”.

“Lo que ha demostrado esta crisis es que estamos unidos. Estamos preparados para instaurar sanciones en el caso de una incursión. Estamos preparados para proporcionar apoyo defensivo a Ucrania”, añadió.

En el marco de esas posibles sanciones, Truss advirtió que se podría negar la entrada en Londres a los empresarios y “oligarcas rusos”.

Además, Truss ha defendido la necesidad de una nueva “arquitectura de seguridad global” porque la que existe en este momento “no basta para afrontar los nuevos desafíos”. Así, se ha referido a los ámbitos espacial y de las nuevas tecnologías, tales como el armamento hipersónico. La diplomática considera que es “imperativo” hacer que el sistema de seguridad sea “más global”.

“Cualquier acuerdo de control de armas futuro debe incluir a China. No podemos seguir en una situación en la que solo una parte del mundo está limitada y el resto no lo está”, argumentó. “La seguridad euroatlántica no se puede separar de la seguridad indo-pacífica”, remachó.

Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, declaró este sábado que el mundo está ante “un momento muy peligroso para la historia”. La OTAN considera que podría tratarse de los prolegómenos de la invasión rusa a Ucrania. Johnson aprovechó la Conferencia de Seguridad de Múnich para reunirse con su par ucraniano, Zelenski. “Estamos al borde de lo que podría ser una guerra en Europa. Todos en esta conferencia quieren estar unidos en apoyo y solidaridad con Ucrania”, aseveró.

En palabras dirigidas directamente al presidente ucraniano, Johnson agregó que ahora es “más vital que nunca” que Reino Unido y sus aliados demuestren su respaldo a Ucrania. En respuesta, Zelenski manifestó que es “extremadamente importante saber quién está al lado en este camino” y que Ucrania tiene “muy buenos amigos” en este sentido.

Ya durante su discurso ante los presentes en la conferencia, Johnson manifestó que su deseo de que la diplomacia tenga éxito, pero el mundo debe ser “inquebrantablemente honesto” sobre la amenaza rusa.

“Si Ucrania acaba invadida, el impacto resonará en todo el mundo”, alertó el primer ministro británico. “Qué huecas, qué sin sentido, qué insultantes parecerían esas palabras si en el mismo momento en que su soberanía e independencia están en peligro, simplemente miramos hacia otro lado”, dijo.

“Ahora estamos a punto de atisbar un derramamiento de sangre y miseria”, agregó, antes de avisar, una vez más, que Rusia “no tendría absolutamente nada que ganar con esta aventura catastrófica y todo que perder”.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)