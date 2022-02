Cinco Minutos con El Nuevo País: Así estuvo la semana

Cinco Minutos con Francisco Poleo

Una noche de Moscú

Hay personajes que generan toda clase de leyendas. Una que siempre ha llamado mi atención gira en torno a Napoleón Bonaparte, ese sanguinario al que tanto reverencian los franceses. Curiosamente, es una historia que ejemplifica el desprecio del emperador por sus compatriotas. Se dice que en la batalla de Eylau contra los rusos, hubo más de cuarenta mil bajas entre los dos bandos. Napoleón, enterado de que aproximadamente la mitad de esos cuerpos desperdigados sobre el campo de batalla eran franceses, soltó la siguiente perla: “Todo esto lo remedia una noche de París”.

Al momento de escribir estas líneas, la guerra es inminente. La terrible espera se ha hecho eterna. Comenzamos la semana con que Rusia retiraba sus tropas de las fronteras con Ucrania. Sin embargo, como alertaron rápidamente desde Washington y Londres, fue un aguaje de Putin. El Zar, con su cara bien lavada, termina la semana supervisando ejercicios nucleares y hablando de situación límite. ¿Qué pasó, entonces, con el tan cacareado repliegue?

Blinken, el jefe diplomático de Estados Unidos, alertó el jueves en el Consejo de Seguridad que Moscú fabricará una excusa para atacar. El viernes amanecimos con presuntos ataques del ejército ucraniano a civiles pro-rusos en la zona del Donbás, a la que Vladimirovich no ve el momento de hincarle los dientes. La batería mediática del Kremlin, con periodistas de todos lados en su nómina, inundó las redes sociales. Se escandalizan por la supuesta arremetida de Kiev. Menos mal que el Secretario de Estado picó adelante el día anterior.

Las guerras se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, sobre todo cuando chocan los más poderosos. El problema de El Zar es que se le trancó la palanca de retroceso. Tiene armas nucleares como el que más, pero también una economía triturada que ya ni está entre las diez primeras. De sus amigos, el único dispuesto a echarle una mano a la hora de la verdad es el bielorruso. ¿Cómo se metió Vladimir en este callejón sin salida? Soltó una serie de exigencias desmedidas a occidente. Se le fue la mano. El plan era que le aceptaran aunque sea una de sus bravuconadas. Con eso, podría irse a casa tranquilo. Ya se encargaría su aparato de propaganda de vender la operación como un gran éxito. El problema para el «bully» eslavo es que los aliados no mordieron el anzuelo. Hubo una inesperada, determinante y cohesionada respuesta ante el atropello. El resultado es que, haya o no haya guerra, Putin saldrá con las tablas en la cabeza: revivió a la OTAN, reactivó el liderazgo mundial de Washington y quedó como un paria con el cual no se puede hablar.

El problema con este tipo de ególatras es que reaccionan como perros rabiosos cuando están arrinconados. A Putin no le temblará el pulso a la hora de salvar su orgullo. ¿Que se perderán incontables vidas? Parafraseará a Napoleón. «Todo eso lo remedia una noche de Moscú».

El «DEAplomático» Saab

El colombiano Álex Saab no era diplomático sino «DEAplomático». El presunto testaferro de Nicolás Maduro fue colaborador secreto de la DEA en 2018, según documentos judiciales. Proporcionó a los agentes información sobre los sobornos que pagó a funcionarios venezolanos. Ante tal aseveración, los abogados del acusado alertaron que su familia en Venezuela podría ser encarcelada o sufrir de ataques. Por su parte, el presidente de la AN 2021, Jorge Rodríguez, no fue tajante al hablar del caso. “Es como raro que Alex Saab sea colaborador en los términos que habla EE. UU., cuando se sabe que lo torturaron salvajemente. Le arrancaron dos dientes a golpes y lo mantuvieron incomunicado en el piso lleno de gusanos”, dijo en una rueda de prensa.

El que tenga ojos que vea: El teniente Andrade ya está libre

El ex tesorero de Hugo Chávez, Alejandro «El Tuerto» Andrade, ya es hombre libre. El teniente estaba preso en una correccional en EEUU. Fue de los colaboradores más importantes de Washington en las investigaciones de corrupción contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos. Por ello, recibió una reducción de 65% de su condena de diez años. Andrade se había declarado culpable de asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos. El también ex guardaespaldas de Chávez estuvo detenido desde febrero de 2019. Cumplió tres años de una condena de diez. El mensaje es claro: el que colabore será beneficiado.

Retorno de negociación en México es un clamor mundial

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros 19 países reafirmaron su compromiso para que en Venezuela exista una solución negociada. El camino para lograr eso es que se reanude cuanto antes la mesa de negociación en México.

El importante grupo de países hizo énfasis en la necesidad de que se llegue a un acuerdo respecto a un Poder Electoral. Consideran que esta instancia debe ser verdaderamente “independiente e imparcial”. Si pasos como éste se cumplen, prometen revisar las sanciones, el asunto que mantiene en vela al régimen madurista. Al respecto, Jorge Rodríguez, se defendió esgrimiendo que quien atacó el diálogo fue EEUU. Diosdado Cabello, con su usual actitud retadora, desdeñó el llamado. Según el vicepresidente del PSUV, volver a México no está en agenda. Al menos, en la suya.

Guaidó da forma a Salvemos Venezuela

Juan Guaidó aglutinó a más de 700 líderes sociales y políticos de todo el país junto a diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, con líderes regionales y municipales y sociedad civil se llevó a cabo recientemente con el fin de unificar y afinar las líneas de acción para enfrentar la dictadura. El acto fue encabezado por Juan Guaidó, quien tras presentar el movimiento “Salvemos Venezuela”, reafirmó que el objetivo para salvar el país es “lograr la salida del dictador Nicolás Maduro y lograr elecciones presidenciales justas y libres”. Por tal razón, pidió a los ciudadanos “salvar juntos a Venezuela” reiterando que para liberar a Venezuela es necesario ejercer una “mayor y mejor unidad, establecer un Acuerdo de Salvación Nacional, presión interna a través de la protesta pacífica y acompañamiento de la comunidad internacional. Añadió que el fin de la reunión también era escuchar a las regiona y afinar las líneas de acción para enfrentar al régimen, que no son otras que fortalecer más la Unidad, organización y movilización.

Acción Democrática: Primarias es el camino

Acción Democrática no se sale de la ruta. El lanzamiento de la candidatura de Henry Ramos Allup, por un grupo dentro del partido que no estaba autorizado para ello, causó inmediata polémica. El secretario general desautorizó públicamente a los atorados. Sin embargo, ahí quedó su nombre, ya en liza. Lo cierto es que, con o sin Ramos de candidato oficial, AD sigue erre que erre con que la oposición debe medirse en primarias. “Tenemos que prepararnos y organizarnos para elegir al nuevo presidente de Venezuela”, manifestó Carlos Prosperi, secretario de Organización Nacional adeco. El dirigente estaba reunido con los comités ejecutivos seccionales de Carúpano, Cumaná y Anzoátegui. La maquinaria blanca está aceitada desde hace tiempo para cualquier eventualidad. ¿Lo están los otros partidos? ¿Por eso la insistencia en las primarias? «Henry bien claro dijo que él no ha abierto la boca en materia de candidatura presidencial. Lo que sí le queremos decir a los electores y a nuestra militancia es que Acción Democrática, en su momento, va a presentar un nombre para las elecciones primarias«, indicó Prosperi. A buen entendedor…

Maduro cierra las puertas a Misión de Observación Electoral europea

La observadora jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) Venezuela 2021, Isabel Santos, presentará vía “on line” su informe final. Será el 22 de febrero cuando nos diga qué observó en las regionales del 21 de noviembre pasado. Lo normal sería que presentara el informe en el país «observado», pero Maduro se negó de plano. El informe final incluirá una lista de recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales. Esto podría servir de base a la oposición para exigir mejores condiciones en las próximas elecciones.

Adiós a “Chelique” Sarabia, el juglar de Venezuela

Enrique “Chelique” Sarabia, reconocido músico y poeta margariteño, murió este 16 de febrero a los 81 años de edad, en Puerto la Cruz. “Chelique” fue uno de los pilares de la música folclórica venezolana, con más de 1.000 canciones de su autoría. Entre su repertorio destaca el éxito mundial Ansiedad, de 1955. También fue productor televisivo, publicista y asesor político. En Acción Democrática se le recuerda con especial aprecio por haber trabajado en sus campañas. Para la historia queda el tema «Ese hombre sí camina», en 1973, el cual catapultó a Carlos Andrés Pérez en las presidenciales de ese año. Fue un prodigio musical desde joven. A los 13 años compuso su primera canción.

Fallece el histórico Américo Martín

Américo Martín murió este 17 de febrero a los 84 años de edad. Político, abogado, escritor e intelectual, fue uno de los grandes referentes de la izquierda democrática. La de verdad, a la que no le tembló el pulso para denunciar al castrismo. La que no tuvo problemas en disculparse por alistarse en la guerrilla durante su juventud. Martín sufrió un ACV hace algunas unas semanas. En la mañana del jueves, tuvo un segundo episodio que terminó acabando con su vida. Américo se inició en la política a los 15 años de edad, en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Después de la caída del dictador, se alineó con el ala izquierdista radical de Acción Democrática. En 1960 se unió al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Ahí, inició la lucha armada contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Posteriormente aceptó la pacificación propuesta por el presidente Rafael Caldera en 1971. Martín se desligó de ese sector casi inmediatamente. Fue, desde siempre, opositor a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro.

Trump y sus hijos obligados a declarar en Fiscalía de NY

Donald Trump tendrá que presentarse a un interrogatorio. Ahí, deberá responder bajo juramento en la investigación civil liderada por la Fiscalía de Nueva York. Se le investiga por presuntos delitos fiscales de su emporio Organización Trump. Así lo decidió este jueves el juez del Tribunal Supremo neoyorquino, Arthur Engoron. De igual manera, sus hijos Ivanka y Donald Jr. también fueron citados por la fiscal general del Estado, Letitia James. Tienen un plazo máximo de 21 días para presentarse. Sin embargo, los Trump apelarán el fallo.

Maduro anuncia apoyo total a Rusia

«Apoyo irrestricto» a Rusia. Esta es la posición oficial del régimen de Maduro en el conflicto en Ucrania. El ministro de Petróleo del régimen, Tareck El Aissami, fue el encargado de manifestarse durante una reunión en Caracas con el viceprimer ministro ruso Yuri Borísov. El enviado de Putin afirmó que «Venezuela es un socio estratégico de Rusia en América Latina y el mundo en general». Rusia ha sido el principal aliado del régimen madurista, convirtiéndose en el sostén internacional de Maduro.

Bolsonaro se saca la foto en Rusia y Hungría

Dios los crea y ellos se juntan. El presidente brasileño Jair Bolsonaro eligió un momento muy peculiar para visitar Moscú. En plena crisis con Ucrania, el sudamericano se reunió con Vladimir Putin. Es conocido la antipatía de Jair hacia el estadounidense Biden, a diferencia de su gran sintonía con el expresidente Trump. Después de sonreír junto al presidente ruso, Bolsonaro visitó al húngaro Víktor Orbán. El estilo populista de ambo es muy similar. Valores de derecha ultra-conservadora los unen. El mandatario brasileño se refirió a Hungría como «nuestro pequeño gran hermano». Es la primera vez que un jefe de Estado de Brasil, visita Hungría. En Rusia, Putin destacó el diálogo «constructivo» con el Bolsonaro. Según el «zar», su visitante tuvo que ignorar la presión de Washington, para que cancelara el viaje.

Guerra intestina en el PP español es espectáculo público

La tregua entre Pablo Casado, líder del Partido Popular (PP) y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se rompió abruptamente. Este jueves se filtró un presunto encargo a una compañía privada de detectives para que espiara el entorno de Ayuso. Las pesquisas fueron ordenadas por la dirección del PP. Ayuso es el cuadro más popular dentro del partido de centro-derecha, aunque Casado es el líder nacional. La investigación en cuestión buscaba determinar si el hermano de la presidenta madrileña cobró comisiones ilegales por un contrato a un amigo suyo para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. El valor del negocio ascendió a 1,5 millones de euros. El presunto caso de corrupción habría sido filtrado al entorno de Casado por el gobierno nacional de Pedro Sánchez. Lo cierto es que, independientemente de la intención, el camino se le despeja al presidente español, cuadro del PSOE. El opositor PP, al que hace unos meses se le veía ya en la presidencia, ahora hace aguas.

Duque aprovecha visita a la OTAN y la CPI para cantárselas a Maduro

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg y el presidente de Colombia Iván Duque se reunieron este lunes. Se abordó el apoyo de Rusia y China al “régimen represivo” de Venezuela. “Estuvimos de acuerdo en que todas las partes deberían desempeñar un papel constructivo para la paz y estabilidad regional”, dijo Stoltenberg. El colombiano se encontró luego con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. Ahí, agudizó su discurso contra el régimen de Nicolás Maduro.“Yo denuncié a Nicolás Maduro hace cinco años y hemos visto avances en el sistema penal internacional” indicó Duque.

Venezuela: Cuerpos de seguridad habrían asesinado a 106 personas en enero

La ONG Control Ciudadano reveló que, durante enero de 2022, fueron asesinadas 106 personas por funcionarios de seguridad del Estado venezolano. La razzia habría ocurrido en 17 estados. El organismo detalló que Venezuela “parece avanzar” en una “política de seguridad ciudadana, en la que prefiere ‘ejecutar’ presuntos delincuentes, antes que procesarlos y reinsertarlos en la sociedad”. Según sus datos, el CICPC cuenta con el mayor número de asesinatos, con 22. Le siguen la Guardia Nacional con 21 y la Policía Nacional con 19.

¿Qué puede salir mal? Argentina se inspira en el PDVAL venezolano

El Gobierno argentino confirmó que está evaluando crear una Empresa Nacional de Alimentos con el fin de intentar contener los precios. Gabriela Cerruti, portavoz oficial, dijo que «el Gobierno está empeñado en ver cómo ayudar a los pequeños y medianos productores«. Cerruti dijo también que el objetivo es «hacer más masivo» el mecanismo por el cual las verduras y las hortalizas llegan directo desde los productores a los consumidores. Sin embargo, esto recuerda a prácticas que fracasaron en Venezuela. Además, se generaron importantes casos de corrupción en sistemas como PDVAL. Lejos de solucionar el problema, se generó una inflación de casi 700% anual y 76% de pobreza extrema.

Trudeau se mete en honduras para enfrentar protestas

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, solicitó inusuales medidas especiales con el fin de tratar de detener al llamado «Convoy de la libertad». Este es el movimiento que protesta contra las restricciones del Covid-19 y contra el Gobierno. La medida permitirá abordar las protestas que cerraron algunos cruces fronterizos y paralizaron el centro de Ottawa. Sin embargo, lo más polémico es que permitirá al gobierno congelar las cuentas de los manifestantes. Según la Ley de Emergencias de 1988, Trudeau puede inclusive enviar militares a las calles. Sin embargo, el premier niega que vaya a llegar tan lejos.

La poesía del fútbol: Mbappé enfrió ilusiones del Real Madrid

Los partidos de ida de octavos de la Champions jugados esta semana generaron emoción al máximo. En el Parque de los Príncipes el martes 15, Kylian Mbappé, con una actuación demoledora, se convirtió en el verdugo del Real Madrid. Anotó un golazo en el minuto 94 para que el PSG derrotara a los blancos por la mínima. Ahora, los merengues tendrán que esperar hasta el 9 de marzo para intentar revertir esta ventaja. Mbappé, de paso, suena como jugador del Madrid en los próximos meses. Ni con guión. En otro resultado, ese mismo día, el Manchester City se dio banquete ante el Sporting Portugal. Los ingleses golearon a los portugueses 5-0. Con esto, prácticamente aseguraron boleto a la siguiente fase. Al día siguiente, Kingsley Coman salvó de la derrota al Bayern en el minuto 90 ante el Salzburgo. Ambos equipos empataron a un gol. El Liverpool, por su parte, despachó al Inter 2-0 gracias a estacazos de Firmino y de Salah.

Primeras imágenes de la película del Rey

El primer tráiler oficial de la película biográfica de Elvis Presley salió a la luz esta semana. El film se centrará en la conflictiva relación del afamado artista con su manager, el coronel Tom Parker, que interpretará el laureado Tom Hanks. Austin Butler interpretará a Elvis mientras que Olivia Dejpnge tendrá el papel de Priscilla Presley, esposa del difunto músico. Además del aspecto musical, el film aborda la vida y muerte del rey del rock and roll junto a temas como las muertes tanto de John F. Kennedy como de Martin Luther King. El filme será estrenado el 24 de junio.