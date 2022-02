Crisis en Ucrania: Cautela tras posible repliegue de Rusia

*** Rusia anuncia repliegue de algunas de sus tropas en frontera con Ucrania, pero Occidente exige más pruebas de buena voluntad.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este martes que hay señales de una “apertura diplomática” en la crisis ucraniana. Sin embargo, alertó que la información procedente de los servicios de inteligencia sobre el despliegue de Rusia no es alentadora.

“Las informaciones que estamos viendo hoy no son alentadoras. Se están construyendo hospitales de campaña rusos cerca de la frontera con Ucrania en Bielorrusia. Sólo puede interpretarse como una preparación para una invasión ”. Además, hay “más grupos tácticos de batallones se acercan a la frontera”, afirmó Johnson.

Por ello, el líder conservador llamó a los países occidentales a mantenerse “firmes y unidos”. La declaración ante los medios ocurrió en su residencia oficial.

Rusia informó este martes que algunas tropas dispuestas a lo largo de la frontera con Ucrania habían comenzado a ser retiradas. La intención es demostrar que las conversaciones diplomáticas funcionan y que su intención no sería la de una agresión. Sin embargo, no anunció de cuántas unidades se trataba ni dónde estaban desplegadas. Es decir, no se tiene una verdadera dimensión de la voluntad de Moscú.

En respuesta, las bolsas del mundo comenzaron a revertir tendencias y a operar en positivo. Ucrania muestra reservas. Kiev afirmó que sus esfuerzos diplomáticos conjuntos con los aliados han logrado disuadir por el momento una invasión rusa. “Nosotros y nuestros aliados hemos conseguido evitar que Rusia siga escalando”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba.

Sin embargo, información publicada minutos después por la prensa británica indica que en verdad podría tratarse de una maniobra de distracción de Putin. The Sun y Mirror, tabloides sensacionalistas, aseguran que los planes de invasión continúan su marcha.

De acuerdo a los diarios, Rusia tendría todo preparado para invadir Ucrania en las primeras horas del miércoles 16 de febrero. Para ello, tendría dispuesto un ataque masivo contra los comandos ucranianos de Kiev. Además, una incursión terrestre con 200 mil fuerzas.

“Rusia está preparada para invadir Ucrania a la 3 de la madrugada de mañana (hora local) con un bombardeo masivo de misiles y 200.000 soldados, según la inteligencia estadounidense”, señalan ambos diarios digitales. “Fuentes de alto nivel dijeron que los preparativos para defender a la nación asediada continuarían, a pesar de los informes de que Putin estaba retirando algunas tropas de la frontera”.

OTAN cautelosa

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza aún no ha visto una verdadera desescalada por parte de Rusia.

Stoltenberg indicó que el anuncio de Moscú permite “un cauto optimismo”, pero aclaró que no tiene pruebas concretas de la proporción del repliegue.

“Hasta ahora no hemos visto ninguna desescalada sobre el terreno. No hemos visto ningún signo de reducción de la presencia militar rusa en las fronteras de Ucrania, pero seguiremos vigilando”, explicó.

“Lo que tenemos que ver es una retirada sustancial de las tropas, no sólo de las tropas sino de los equipos”, remató el funcionario.

La Duma no recula

La Duma, cámara baja del Parlamento de Rusia, aprobó hoy un llamado a Putin para que reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ambos territorios están en el este de Ucrania.

Tanques rusos regresando a sus cuarteles, según vídeo publicado por el ministerio de Defensa del gobierno de Putin. pic.twitter.com/g6lG7wrNPZ — El Nuevo País y Zeta (@enpaiszeta) February 15, 2022

(Con información de EFE, AFP, Infobae)