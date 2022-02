Acción interna y externa

*** El autor considera que la oposición logrará las elecciones presidenciales y parlamentarias libres si coordina tanto la acción interna con la externa.

Por WILLIAMS DÁVILA

Pienso que efectivamente el camino hacia la salida de este régimen de Nicolás Maduro está más visible que tiempo atrás, pese a las vicisitudes que hemos tenido en el transcurso de los últimos dos años en lo que corresponde a la unidad de la oposición.

El proceso dialéctico en Venezuela nos conduce a elecciones presidenciales y parlamentarias libres.

De hecho, el camino para lograrlo exige vencer los obstáculos que imponga la dictadura y lo que de repente surgen por la mezquindad de nosotros mismos.

Es necesario que prevalezca la inteligencia y el desprendimiento para que se fortalezca la esperanza que tiene el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional de que seremos capaces en la oposición de unirnos para trabajar eficazmente. La organización y la narrativa deben ser tanto claras como auténticas.

Lo que tenemos por delante son las elecciones presidenciales y parlamentarias. El presidente Guaidó he dicho que Maduro tiene fecha cierta de salida; así como, también comienza una fecha nueva de renacimiento para el pueblo venezolano.

Debemos organizarnos en todos los niveles. La Plataforma Unitaria debe efectivamente desplazare hacia todo el país con una narrativa y discurso claros a los fines de convencer al pueblo venezolano de que sí hay una salida, lo cual pasa por escoger al candidato presidencial por medio de primarias, con un compromiso claro entre todos de sumarse a la unidad apoyando al ganador de esa consulta.

En cuanto al apoyo internacional, no se ha debilitado después de ratificar unitariamente la continuidad del presidente Guaidó y la AN a través de la Comisión Delegada. Habría sido un error político haber hecho lo contrario porque el mensaje hacia afuera habría sido de fragmentación, desunión y fortaleza de la dictadura.

Tenemos la gran oportunidad de llevar a cabo una ofensiva internacional sincronizada con la acción interna. De puertas afuera, nuestros representantes deben desplegar una campaña de información estratégica a nuestro aliados y a los países que no están convencidos de la dictadura. Esto pasa por visibilizar las graves violaciones de los derechos humanos, la investigación en la CPI, la situación de violencia en la frontera colombo-venezolana. Esto permitiría organizar a la diáspora para exigir elecciones presidenciales y parlamentarias.

Obviamente, es muy importante el espacio de las conversaciones en México, pero este espacio debe contar con agenda y fecha concreta para entregar resultados. No podemos permitir que sea un ejercicio ni de retórica ni de calistenia de la dictadura de Maduro.

Las opiniones publicadas en Zeta son responsabilidad absoluta de su autor.