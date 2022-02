Casi lista sangrienta operación relámpago de Rusia en Ucrania

*** Rusia completa los preparativos para una invasión a gran escala de Ucrania.

Por KAREN DEYOUNG, DAN LAMOTHE, JOHN HUDSON AND SHANE HARRIS (The Washington Post)

Rusia está a punto de completar los preparativos para lo que parece ser una invasión a gran escala de Ucrania que podría provocar hasta 50.000 muertes de civiles, decapitar el gobierno de Kiev en dos días y lanzar una crisis humanitaria con hasta 5 millones de refugiados huyendo del caos resultante, según evaluaciones militares y de inteligencia estadounidenses actualizadas e informadas a legisladores y socios europeos en los últimos días.

La creciente preocupación se debe a que el ejército ruso sigue enviando unidades de combate a la frontera ucraniana, tanto en su propio territorio como en el de Bielorrusia. Hasta el viernes, siete personas familiarizadas con las evaluaciones dijeron que había 83 grupos tácticos de batallones rusos, con unos 750 soldados cada uno, preparados para un posible asalto. Esta cifra es superior a la de hace dos semanas (60), y representa el 70% de los efectivos que el presidente ruso Vladimir Putin necesita tener preparados si quiere maximizar la operación.

Esos más de 62.000 soldados están respaldados por decenas de miles de efectivos adicionales para proporcionar apoyo logístico, aéreo y médico. Funcionarios estadounidenses han dicho que la presencia rusa a lo largo de las fronteras de Ucrania asciende a más de 100.000; un funcionario de seguridad occidental cifró la cifra en 130.000.

Rusia lleva mucho tiempo erizada por la independencia de Ucrania. Ucrania formó parte de la desaparecida Unión Soviética y durante siglos se consideró parte de la gran Rusia. Ucrania también aspira a entrar en la OTAN, algo que Putin rechaza categóricamente.

Han seguido llegando a la frontera los principales habilitadores militares, incluidas las unidades de construcción de puentes, y ahora hay más grupos tácticos de batallones en tránsito, y sólo unos pocos en lugares lejanos, como el Ártico, permanecen en sus bases de origen. Como resultado, los funcionarios estadounidenses, inicialmente escépticos el pasado otoño en cuanto a la posibilidad de lanzar una invasión a gran escala, parecen haber cambiado de opinión a medida que continúa la acumulación, dijo un asesor del Congreso.

Las evaluaciones, confirmaron las personas familiarizadas con ellas, también juzgaron que la ventana para una resolución diplomática de la crisis parece estar cerrándose. Aunque un flujo constante de líderes europeos ha estado en contacto con Putin, se han programado nuevas reuniones y el Kremlin ha negado repetidamente cualquier plan de invasión, el número y la configuración de los movimientos de tropas han seguido empujando el consenso de Occidente en la dirección opuesta.

«Nuestra preocupación sería que no se aparcan grupos de combate… en la frontera de otro país dos veces y no se hace nada», dijo un funcionario europeo, refiriéndose a una acumulación anterior el año pasado. «Creo que ese es el verdadero temor que tengo. Ahora [Putin] los ha puesto todos ahí fuera. Si no vuelve a hacer nada… ¿qué dice eso a la comunidad internacional en general sobre el poderío de Rusia?».

El funcionario europeo y otras personas familiarizadas con las evaluaciones hablaron bajo condición de anonimato sobre asuntos de inteligencia.

Las nuevas evaluaciones salieron a la luz mientras Putin reforzaba su propia red de apoyo diplomático. Tras una reunión el viernes con el presidente chino Xi Jinping en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, los dos líderes emitieron un extenso comunicado en el que afirmaban sus mutuas quejas sobre el orden internacional liderado por Estados Unidos, desde la expansión de la OTAN hasta las alianzas de seguridad en la región de Asia-Pacífico. Mientras Estados Unidos y sus aliados han amenazado con fuertes sanciones que podrían paralizar las exportaciones de petróleo y gas de Rusia, entre otras cosas, Moscú y Pekín acordaron una nueva cooperación energética a través de un gasoducto ruso hacia China.

Sin restar importancia a la reunión entre Putin y Xi, y al nivel de alineación entre ambos, los funcionarios estadounidenses dijeron que el hecho de que no se mencionara a Ucrania en el comunicado era una indicación del malestar general de China por las intervenciones militares y la inestabilidad.

Una invasión rusa de Ucrania podría «avergonzar a Pekín», porque «sugiere que China está dispuesta a tolerar o apoyar tácitamente los esfuerzos de Rusia para coaccionar a Ucrania», dijo el viernes a los periodistas Daniel Kritenbrink, el principal diplomático estadounidense para Asia Oriental.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo que socavar los juegos de Pekín era una de las razones por las que Estados Unidos y sus socios estaban difundiendo lo que, según ella, era información falsa.

«En cuanto se habla de que un país que no forma parte de este ‘círculo occidental’ acoja los Juegos Olímpicos… las situaciones en torno a todo se tensan inmediatamente: derechos humanos, intereses nacionales, conflictos regionales y muchos más», dijo Zakharova en una entrevista radiofónica, según la agencia de noticias rusa Interfax.

Las recientes acusaciones de Estados Unidos de que Rusia estaba estudiando la posibilidad de organizar y grabar en vídeo un ataque de «falsa bandera» supuestamente perpetrado por las fuerzas ucranianas contra el territorio ruso o la población rusoparlante de Ucrania como pretexto para una invasión suscitaron un feroz desmentido por parte de Moscú.

El viernes, la embajada rusa en Washington hizo pública la transcripción de un intercambio entre el embajador Anatoly Antonov y Newsweek en el que el diplomático decía que Estados Unidos estaba inventando sus propios pretextos de guerra para utilizarlos como «coartada» para una posible operación militar respaldada por Occidente en la disputada región ucraniana de Donbás, donde los separatistas respaldados por Moscú llevan ocho años en conflicto con las fuerzas gubernamentales ucranianas.

«Esta mentira forma parte de la guerra de información contra Rusia», dijo Antonov sobre la acusación de falsa bandera. «Washington lleva varios meses provocando al mundo entero con declaraciones de que Ucrania está a punto de ser víctima de una ‘agresión rusa’. «

También el viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso atacó a los líderes occidentales, como el primer ministro británico Boris Johnson, por hacer este tipo de declaraciones, diciendo que «provocan risas agrias y bromas», y son «imposibles» de tomar en serio, informó la agencia de noticias rusa Tass.

Algunos funcionarios ucranianos, entre ellos el presidente Volodymyr Zelensky, han discrepado con la descripción de Washington de los despliegues rusos y la probabilidad de un ataque «inminente», temiendo que cause pánico y perjudique la economía de Ucrania.

Los funcionarios estadounidenses están cada vez más preocupados por el hecho de que una invasión rusa, a la escala que ahora creen indicada, tendría amplias repercusiones mundiales incluso si las tropas rusas no se desplazan más allá de Ucrania. Lo que podría convertirse en la mayor ofensiva militar terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial probablemente plantearía amplios desafíos al orden internacional de posguerra liderado por Estados Unidos en los últimos 75 años.

Como han observado la reunión de las fuerzas rusas al norte de Ucrania en Bielorrusia, así como a lo largo de la propia frontera rusa, dijeron las personas familiarizadas con la información, los funcionarios estadounidenses creen que el Kremlin puede estar posicionándolas para lanzar un asalto de la propia Kiev enviando tropas al sur de la ciudad ucraniana de Zhytomyr y moviéndose al este hacia la capital, mientras que una fuerza más grande avanza hacia el oeste desde el territorio ruso.

Este movimiento permitiría a los rusos evitar el lugar de la catástrofe nuclear de Chernóbil, que se encuentra en Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia.

Las imágenes por satélite han indicado que algunas unidades terrestres rusas que ya se encuentran en la región se están acercando a la frontera ucraniana. El Ministerio de Defensa ruso dijo el sábado que los aviones Su-255M, la versión más avanzada de los jets diseñados para atacar objetivos terrestres y aéreos de baja velocidad, han sido desplegados en Bielorrusia para participar en los «ejercicios» en curso.

Rusia también tiene entre 20 y 30 buques de combate en el Mar Negro, y podría lanzar asaltos anfibios a lo largo de la costa.

Se cree que Putin todavía no ha tomado una decisión final de invadir o hasta dónde llegar, dijeron las personas familiarizadas con la inteligencia. Todavía podría optar por una invasión más pequeña a lo largo de la costa del Mar Negro -dirigiéndose hacia el norte desde el territorio ucraniano anexionado por Rusia, Crimea- o hacia el Donbás.

Los funcionarios occidentales están divididos sobre si intentará una invasión total o parcial. Un funcionario de seguridad occidental dijo que una invasión total con la intención de mantener el territorio indefinidamente probablemente sería un reto para Moscú. Todo indica que el pueblo de Ucrania no aceptaría un gobierno títere instalado por Rusia y formaría un fuerte movimiento de resistencia, tanto popular como militar.

El tamaño de la acumulación deja claro que es más que un farol, pero algunos funcionarios europeos aún no están seguros, dijo un funcionario de seguridad occidental. Pero el funcionario advirtió que Putin está ejerciendo tanta presión política y económica sobre Ucrania, incluso cortando el tránsito de gas a través de su territorio, que el gobierno podría caer incluso sin una invasión completa.

Aunque muchos creen que un asalto podría lanzarse cualquier día, se cree que las condiciones óptimas se dan entre mediados de febrero y finales de marzo, cuando el terreno llano y abierto de Ucrania y los ríos que lo cruzan están congelados y los vehículos blindados pueden maniobrar con facilidad.

Una posibilidad es que Putin retrase hasta después de que concluyan los Juegos Olímpicos el 20 de febrero, para no molestar a China ensombreciendo los juegos y amenazar la ayuda financiera china en respuesta a las sanciones de Estados Unidos.

Aunque Ucrania no forma parte de la OTAN y no se contempla una acción militar directa como respuesta de Estados Unidos y sus aliados a una invasión, un asalto ruso seguramente desatará la alarma en el flanco oriental de la OTAN, incluso en Polonia y los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia.

El Pentágono anunció el jueves que desplegaría unos 3.000 soldados estadounidenses adicionales en Europa en respuesta a la crisis, incluidos 1.700 en Polonia. Una primera oleada de 300 soldados de Fort Bragg llegó el sábado a Wiesbaden (Alemania) para activar un nuevo cuartel general que supervise la respuesta del Pentágono a la acumulación de tropas rusas. La llamaron Fuerza de Tarea Conjunta Combinada Dragón.

Los despliegues representan una fracción de los 85.000 soldados estadounidenses que ya están en Europa, ya sea en asignaciones de varios años o en despliegues rotativos más cortos. Unos 1.000 soldados que ya estaban en Alemania serán enviados a Rumanía. Los nuevos movimientos pretenden tranquilizar a los aliados y mostrar que una invasión rusa ampliada en un aliado de la OTAN desencadenaría una respuesta, y la administración no ha descartado enviar otras tropas ya estacionadas en Europa más al este.

En caso de invasión, Estados Unidos podría verse obligado a considerar rápidamente qué hacer con los ciudadanos estadounidenses y las tropas de Estados Unidos que aún se encuentran en Ucrania.

Funcionarios estadounidenses dijeron que alrededor de 7.500 ciudadanos estadounidenses allí se han registrado en la embajada de Estados Unidos en Kiev, y probablemente hay varios miles más que no lo han hecho. Durante semanas, se ha pedido a los estadounidenses que consideren la posibilidad de marcharse, y sigue sin estar claro si Estados Unidos sería capaz de llevar a cabo algún tipo de operación de evacuación mientras se produce también una invasión rusa. Pero a diferencia de Afganistán, donde fue necesaria una evacuación aérea el año pasado, Ucrania tiene fronteras terrestres occidentales con cuatro países de la OTAN: Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía.

Estados Unidos también tiene todavía unos 300 soldados estadounidenses en Ucrania, en su mayoría asesores militares de la Guardia Nacional de Florida. Funcionarios del Pentágono han dicho que podrían ser retirados rápidamente.

Missy Ryan y Ellen Nakashima en Washington, Isabelle Khurshudyan en Kyiv, Ucrania, y Amy Cheng en Seúl contribuyeron a este informe.

Publicado originalmente en The Washington Post. Traducido por Zeta.