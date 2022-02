Cinco Minutos con El Nuevo País: Así estuvo la semana

Adecos sueltan a su caballo

Las presidenciales del 2024 ya son la comidilla política en Venezuela. Maduro se puso provocador con eso: “Ya no tenemos elecciones de aquí al 2025, más o menos, la próxima elección 2025 – 2026, ¿no sé qué dirá la ley electoral? ¡Por lo menos en el 2022 y 2023 no hay elecciones! Después veremos cuándo se hace”. En el campo opositor, la bomba la lanzó Acción Democrática. Carlos Prosperi y Edgar Zambrano dejaron claro que el partido blanco presentará un candidato a las primarias para elegir el candidato opositor. El aspirante, como era de esperarse, será Henry Ramos Allup. La polémica se desató inmediatamente, pero el secretario general adeco cortó por lo sano al ser consultado al respecto poor EVTV: «yo no he abierto mi boca en materia candidatural. Hablar de candidaturas en Venezuela en este momento es extemporáneo y generaría desgaste en la oposición». Está bien. Lo hablamos más adelante, pero ya los adecos soltaron a su caballo.

Ying yang en Wall Street

Facebook sufrió el jueves una fuerte caída bursátil al abrir la sesión con un desplome del 26,39% lo cual implica una pérdida de capitalización de 220.000 millones de dólares, algo sin precedentes en la historia de los mercados. La compañía informó de que contaba con 2.910 millones de usuarios mensuales durante el último trimestre, frente a los 2.950 millones que esperaban los analistas. Sin embargo, Amazon devolvió al mercado lo que Meta le quitó. O al menos una parte. El gigante del comercio electrónico, el almacenamiento de datos y hasta del entretenimiento publicó resultados y llegó a subir un 14% en cotización, añadiendo 200.000 millones de dólares en valor de mercado a la empresa, algo menos de lo que perdió en la jornada anterior la dueña de Facebook (251.000 millones de dólares).

Los mercados frenaron la histórica caída de enero. El Dow Jones subió en la primera semana de febrero un 1,1%, el Nasdaq un 2,4% y el S&P500 1,6%. En las criptomonedas, Bitcoin subió 7,5% y Ethereum 8,7%. El crudo WTI 5,9% y el oro 1,3%. En cuanto al mercado laboral en enero, los resultados fueron mucho mejor de lo esperado en Estados Unidos. Se crearon 467 mil empleos, frente a los 125 mil pronosticados.

Maduro, el «amigo» de la banca

Nicolás Maduro tiende la mano a la banca nacional e internacional. Este miércoles aseguró que su equipo mantiene un diálogo con los tenedores de bonos, a los que han hecho una propuesta, que no detalló, para respetar las deudas. Añadió que los principales perjudicados por las sanciones impuestas por Estados Unidos son esos bonistas. Asegura que han perdido una “millonada brutal” que “se pierde de vista”. Señaló que si levantan todas las sanciones “monetarias, financieras y bancarias», responderían a los tenedores de bonos “al otro día”. Maduro anunció también la autorización de préstamos indexados en dólares y la reducción del encaje bancario del 85% al 73% para expandir la base crediticiacomo parte de un paquete de medidas orientadas al resurgimiento del crédito, prácticamente inexistente en el país. Sin embargo, estas medidas fueron el caramelo dulce antes del ácido: la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez aprobó tasar al 20% las transacciones en dólares.

Washington se carga a nuevo líder del Estado Islámico

Fuerzas especiales de Estados Unidos en el noroeste de Siria abatieron esta semana al máximo líder del grupo Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, según informó el presidente norteamericano Joe Biden. “Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista para proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados, y hacer del mundo un lugar más seguro”, dijo Biden. “Gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas, hemos sacado del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, el líder del ISIS”, dijo Biden en un comunicado. Agregó que todos los estadounidenses que participaron en la operación regresaron sanos y salvos. Según detalló el gobierno, el líder terrorista se hizo explotar durante el operativo, con una bomba que llevaba consigo.

Blyde advierte al madurismo contra la tentación de nombrar nuevo TSJ unilateralmente

El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en México, Gerardo Blyde, pidió este jueves detener el proceso que avanza en la Asamblea Nacional chavista que busca designar a los magistrados del TSJ y regresar a la mesa de negociación en México para acordar un nuevo sistema judicial independiente. Blyde dijo que espera que las conversaciones en México se puedan reanudar “antes de que este proceso de postulaciones judiciales siga avanzando”, pues advirtió que “de hacerlo de manera unilateral como lo están haciendo y con un control hegemónico, así no van a demostrar que van a tener un Tribunal Supremo independiente ni un sistema judicial autónomo ni independiente” añadiendo que para el chavismo es importante demostrar ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que en el país hay un poder judicial independiente, dada la investigación abierta por crímenes de lesa humanidad.

Alberto Fernández se ofrece a Putin

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ofreció este jueves su país a Rusia como “puerta de entrada” a América Latina durante una reunión en el Kremlin con su homólogo ruso, Vladímir Putin. Fernández recordó la excesiva dependencia de la economía argentina de Estados Unidos y se mostró dispuesto a romper esa dinámica en favor de las relaciones con otros países “muy importantes” como Rusia. Lo que no se entiende es la lógica de sustituir una dependencia por otra. Además, pasar de supuestamente depender de la primera economía del mundo a hacerlo de la doceava.

Brady: La leyenda viviente se retira

La leyenda del fútbol americano y siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, anunció por las redes sociales su retiro de la NFL tras 22 productivas temporadas en las canchas. Brady, de 44 años y mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, es considerado posiblemente el mejor mariscal de campo: fue tres veces jugador más valioso (MVP) de la temporada regular y 15 veces seleccionado al Pro Bowl. “Me ha encantado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. Reflexioné mucho la semana pasada y me hice preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado», dijo el atleta.

¿Será que así escuchan? Vargas Llosa clama por unidad opositora en Venezuela

El escritor Mario Vargas Llosa pidió a los opositores venezolanos que “no se dividan más” ya que todas las divisiones entre ellos sólo “favorecen a la dictadura de Maduro”. “Ya vendrán después de Maduro las diferencias entre la oposición, pero primero la libertad”, declaró. La declaración se produjo durante un acto en Madrid donde indicó que durante las elecciones que llevaron al poder al ex presidente de Venezuela Hugo Chávez “los venezolanos no supieron votar”, al tiempo que afirmó que “está claro que los comunistas no saben gobernar”. “Chávez quiso convertir a Venezuela, un país inmensamente rico, en un país comunista, y el resultado ha sido el que todos conocen, ningún país en América Latina, y acaso el mundo entero, se ha arruinado económicamente como Venezuela”.

Guaidó defiende a migrantes venezolanos ante deportaciones de EEUU

Juan Guaidó pidió a las autoridades norteamericanas que permitan a los migrantes venezolanos “presentar su solicitud de asilo”. La embajada venezolana en Estados Unidos recordó que el país caribeño “es víctima de una crisis de refugiados sin precedentes en la región, como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja generada por la dictadura de Nicolás Maduro”. Guaidó dijo que“desestimar sumariamente este clamor humanitario de ayuda solo deja a los venezolanos en mayor indefensión y vulnerabilidad. Devolverlos a Venezuela acarrea aún peores consecuencias”. Indicó que son seis millones los venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo, “convirtiendo a Venezuela en la segunda crisis global de refugiados, detrás de la de Siria”. “De no resolverse el conflicto venezolano, todo indica que lamentablemente muy pronto escalará al primer lugar”, alertó.

Washington y Moscú a plomo cruzado en Consejo de Seguridad

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron el pasado lunes a petición de Estados Unidos con el fin de buscar una solución a la crisis de Ucrania. Sin embargo el diálogo se convirtió en un nuevo cruce de acusaciones entre EEUU y Rusia, principales antagonistas de la escalada de la tensión en el este de Europa. Rusia calificó de farsa la convocatoria intentando en vano impedir la reunión, con el apoyo de China. Por su parte la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield dijo que “imaginen lo incómodos que estarían si tuviesen 100.000 soldados rusos a las puertas de su frontera” añadiendo que “Tenemos pruebas de que Rusia tiene intención de incrementar su presencia en Bielorrusia, cerca de la frontera con Ucrania, a primeros de febrero. Estarán a menos de dos horas de Kiev”, denunció

Don Rafael Nadal, el más grande de los Grand Slams

Tras su reciente victoria en el Abierto de Australia, el raqueta español Rafael Nadal, de 35 años, se convirtió en el tenista con más títulos de Grand Slam (21) de la historia. Nadal logró una espectacular remontada ante Daniil Medvedev en 5 horas y 24 minutos para dejar parciales de 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5. “Ha sido el título más inesperado de mi carrera”, dijo Nadal. “Si lo juntamos todo, por el sitio, por el momento… puede que sea la mayor remontada de mi vida”. Fue la segunda final más larga en la historia del Abierto de Australia, por detrás del triunfo de Novak Djokovic sobre el mismo Nadal en cinco sets que cubrió 5 horas y 53 minutos en 2012. Nadal quedó con un título por encima de Roger Federer y Djokovic, sus eternos rivales. “Ha sido uno de los partidos más emocionantes de mi carrera”, dijo Nadal en su discurso. “Lo recordaré para siempre”.

El Papa recibe a Petro y levanta polvareda en Colombia

El precandidato a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo un encuentro privado de 45 minutos con el papa Francisco el pasado miércoles donde abordaron varios temas, entre ellos el problema de la violencia en Colombia y la búsqueda de una solución. También se refirieron al “papel de liderazgo que asumiría Colombia en el contexto latinoamericano para poder consolidar el esfuerzo y superación de la crisis asociada al cambio climático». Petro le obsequió al Santo Padre varios libros y discos de música colombiana. El precandidato presidencial ya se había reunido en 2015 con el papa Francisco cuando era alcalde de Bogotá.

Optimismo en la OMS por posibilidad de controlar el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró optimista ante la pandemia del Covid-19 gracias al alto índice de población vacunada e infectada, la menor severidad de la variante omicrón y la estacionalidad, lo cual da a Europa la posibilidad de controlar el coronavirus e impulsar un cambio de estrategia. «La pandemia no ha terminado, pero por primera vez estamos en una situación única para controlarla», dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge quien asomó la posibilidad de un largo periodo de tranquilidad y un mayor nivel de defensa de la población contra cualquiera recrudecimiento de la transmisión, incluso contra una variante más virulenta.

Mientras tanto, el Gobierno de Francia exigirá a los turistas estar vacunados con una dosis de refuerzo para ingresar al país, como medida contra el covid-19 que busca restringir el tránsito de personas no vacunadas dentro de sus fronteras.

Petro, Boric y Castillo se sacuden a Maduro

El candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro y los presidentes de Chile y Perú Gabriel Boric y Pedro Castillo respectivamente aseguraron esta semana que las políticas aplicadas por la administración de Nicolás Maduro en Venezuela no son cónsonas a una izquierda democrática. Petro dijo que Maduro “no es un líder de izquierda” sino que representa a la “política de la muerte”. Por su parte, Boric dijo que el retroceso democrático en Venezuela ha sido “brutal” y enfatizó que ese no es su “camino”, sino que aspira a construir una “izquierda democrática”. A su vez el peruano Pedro Castillo, rechazó que los gobiernos de Cuba, Venezuela o Nicaragua sean un modelo que quiera repetir en su país. “No me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos”, dijo Castillo marcando distancia. También aseguró que piensa crear “un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos” enfatizando que “jamás” adoptaría el modelo cubano, venezolano o nicaragüense para su país.

El colmo: Ortega cierra universidades que critiquen al gobierno

En menos de tres meses, el Gobierno de Nicaragua ha cerrado seis universidades, la mayoría de ellas bastión de insurrección en 2018, cuando inició una de las peores crisis sociopolíticas de los últimos años. Según el gobierno centroamericano, los cierres se produjeronporque estas entidades supuestamente incumplieron la entrega de informes financieros al Ministerio de Gobernación, o porque su Junta Directiva se encontraba acéfala. Sin embargo, las argumentaciones oficiales fueron rechazadas por los representantes de las entidades privadas, quienes afirman que la documentación estaba en orden y bajo la ley añadiendo que el cierre es para evitar cualquier chispa de crítica que genere incomodidad al Gobierno de Nicaragua, sobre todo por el papel que tuvieron en las manifestaciones de 2018

“Maracanazo” en Dominicana: Colombia campeón de la pelota caribeña

Colombia dio la gran sorpresa en la Serie del Caribe al derrotar 4-1 a la favorita y local República Dominicana para conseguir su primer título en este tipo de evento que reunía además a las aguerridas novenas de Puerto Rico, Panamá, México y Venezuela. Los neogranadinos sólo habían participado dos veces en la Serie del Caribe acumulando 10 derrotas en el mismo número de juegos. Los ahora monarcas Caimanes de Barranquilla ganaron tres de sus cinco compromisos en la primera fase para clasificarse a las semifinales donde despacharon a los Navegantes del Magallanes el pasado miércoles consiguiendo así su pase a la final. Colombia corta de esta manera una racha de dos campeonatos seguidos para Dominicana quien era el gran favorito del torneo dado la envergadura de sus estrellas. Elkin Alcalá (1-0) se anotó la histórica victoria para Colombia tras cubrir cinco episodios y dos tercios. El derrotado fue Raúl Valdez.