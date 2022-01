Cinco Minutos con El Nuevo País: Así estuvo la semana

Los jodidos rusos

“¿De dónde eres?”, me preguntó un tipo con estereotípica pinta de europeo oriental, incluyendo el carrasposo acento. “De Venezuela”, le respondí. “Ah, estamos en la misma mierda, jodidos por los jodidos rusos. Soy de Ucrania. Con los chinos se puede hablar, pero con los rusos hijos de puta no”. Es una transcripción literal, así que disculpen las palabrotas. Y disculpen tantos las putas como los rusos que no son sus hijos.

El hecho es que el ucraniano está claro, como parece estarlo el presidente de su país, Zelensky, quien no anda tan alarmado por la bravuconada de Putin como estamos en Occidente. Es que en la ex república soviética tienen un doctorado en rusología, como debe ser. Es una cuestión existencial, como lo es para los rusos importunar al mundo occidental. Rusia, en sí misma, ni es europea ni es asiática. Tampoco euroasiática, por si están pensando esa «genialidad». Rusia es rusa, y punto. Por lo tanto, al no encajar plenamente en ningún bloque geopolítico, se comporta como el enfant terrible.

Un político venezolano me comentó que los zaperocos que forma en público tienen la intención de que le presten atención. Es, en nivel macro, lo mismo que hace Putin, el jefe de ese país cuya economía es la doceava del mundo, apenas por encima de la de España y por debajo de países como Italia. Sin embargo, a punta de desestabilización, tiene a Occidente en vilo. Vladimirovich se ha puesto a la cabeza del grupete de los chicos malos, esa empresa a la que Anne Applebaum llama Autócratas, C.A. Genera desinformación a tal nivel que es capaz de poner a populistas al frente de los países más serios o hasta de romper a Europa con el Brexit. Sus hackers apagan redes eléctricas, cortan suministros de petróleo y ponen a temblar a los grandes bancos. Presta sus servicios para que regímenes parias puedan esquivar sanciones económicas. Es el capo di tutti i capi.

La nueva de Putin para que le presten atención son los más de cien mil soldados apostados en la frontera con Ucrania. Con eso, ha logrado que todos tengamos los ojos puestos en él, así el zar tenga mucho que perder en una eventual guerra que no tiene cómo sostener ni que le corte el gas a Europa. Sin embargo, ahí está, negociando de tú a tú con Biden, con los europeos y el resto de la OTAN prácticamente como mirones de palo. Quizás el presidente ucraniano tenga razón en estar tranquilo. El enorme movimiento militar puede no ser más que un bluff de iguales dimensiones, pero en una situación tan límite no se puede descartar ni siquiera que a un soldado se le vaya un tiro que desencadene el horror de la guerra.

Por todo esto, como me dijo el ucraniano, es que con los rusos no se puede hablar. Con los chinos sí, porque lo de ellos es dinero. Lo de los rusos es importunar porque sí, por joder. Descaradamente, como el hecho de exigir respeto a sus zonas de influencia mientras ellos cuentan con Venezuela y Cuba como peones.

Hasta la semana que viene.

CNE declaró improcedente solicitud de revocatorio

El CNE declaró improcedente la solicitud de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, la cual había sido presentada por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) y otras dos organizaciones, aunque estas no llamaron a participar en la recolección de firmar por considera fraudulento el procedimiento. Tania D’Amelio, presidenta de la Junta Nacional Electoral dijo que apenas se habían recabado 422.421 huellas dactilares lo cual representa solo 1,01 % del Registro Electoral por lo que ningún estado logró 20 % del padrón requerido para declarar procedente la solicitud de referendo. De igual manera D’Amelio dijo que el CNE declaró sin lugar cualquier nueva solicitud de revocatorio contra Maduro. A tal efecto, Jorge Rodríguez, presidente de la AN chavista, dijo que los venezolanos le dieron la espalda a la propuesta, siendo la expresión más desértica que haya conocido la historia política de Venezuela, insultando a su promotor Nicmer Evans y señalando a Juan Guaidó de salir “derrotado” mientras que al rector principal Roberto Picón, lo invitó a abandonar sus funciones en el CNE para que pueda actuar como político de oposición. Por su parte Diosdado Cabello indicó que pedirán al Poder Electoral la lista de rúbricas pues “Maduro tiene el derecho a saber quiénes piden revocatorio”.

Plataforma Unitaria anuncia movilizaciones en todo el país

La Plataforma Unitaria condenó en rueda de prensa el bloqueo al referendo revocatorio de mandato contra Nicolás Maduro, tras la convocatoria hecha por el CNE para la recolección de firmas este miércoles 26 de enero. La Plataforma ratificó igualmente su compromiso de lograr el cambio en Venezuela a través de unas elecciones libres. La coalición convocó a la realización de asambleas en todos los municipios y estados del país a partir del miércoles 26 de enero que concluya en un contundente mensaje unitario este 12 de febrero, día en que realizarán varias movilizaciones con miras a las elecciones presidenciales del 2024.

Venezuela presentó ante la ONU Examen Periódico Universal

El gobierno de Maduro presentó su Examen Periódico Universal ante la ONU. Este es el tercer examen de ese organismo que evalúa la situación de los derechos humanos en Venezuela. Las anteriores evaluaciones fueron en 2011 y 2016. De los más de 110 países que participaron, muchos expresaron sus preocupaciones por «retrocesos» en temas relacionados con las libertades en la nación suramericana. Colombia recalcó lo que considera “falta de cooperación” de Venezuela con el sistema de DD.HH. de la ONU, mientras que Brasil recomendó garantizar las condiciones para elecciones “libres, justas e independientes” con el fin de “restaurar la democracia”. Suecia señaló lo que considera restricciones al derecho a la libertad de expresión en el país y el acoso a defensores de derechos humanos mientras que Uruguay recomendó a Venezuela retornar al sistema interamericano de derechos humanos y aceptar el establecimiento de una oficina en el país del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Por su parte el Reino Unido llamó a que Venezuela conceda acceso a la ayuda humanitaria sin trabas.

Guaidó: Candidato presidencial del 2024 saldrá de primarias

Juan Guaidó anunció recientemente que para las elecciones presidenciales de 2024, la oposición participará con un candidato electo en primarias “con el fin de enfrentar esta dictadura”. Guaidó dijo que en el pasado esto había garantizado buenos resultados como en el 2012-2013 cuando Henrique Capriles fue electo candidato presidencial. “Nosotros hemos aprendido de estas experiencias en el pasado y lo que te puedo garantizar es que va a haber una alternativa unificada” dijo dejando en claro que hay cosas que corregir.

Dinamarca levanta restricciones aunque el Covid sigue al acecho

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunció que a partir del 1 de febrero los daneses disfrutarán de libre acceso a restaurantes, cafés, museos y clubes nocturnos, mientras que el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio. “Decimos adiós a las restricciones y damos la bienvenida a la vida que conocíamos antes” de la pandemia, dijo Frederiksen. Sin embargo, Dinamarca reportó a mediados de semana 46.590 casos positivos de coronavirus en un día, acumulando 1,48 millones de infectados desde el comienzo de la pandemia con un total de 3.635 fallecidos. Frederiksen advirtió que Dinamarca podría ver un aumento de las infecciones en las próximas semanas, y añadió que podría ser necesaria una cuarta vacunación.

Mujer negra tomará cargo como magistrado a Corte Suprema de EEUU

El presidente norteamericano Joe Biden podría sustituir, antes de finalizar febrero, al magistrado de la Corte Suprema de EE. UU. Stephen Breyer, con una jueza de raza negra, tal como lo había prometido en su campaña electoral. Breyer, de 84 años, anunció su jubilación del tribunal más alto del país. “Tiene que ser una persona de excepcionales calificaciones, carácter, experiencia e integridad, y será la primera mujer negra nominada a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ya es hora. Yo hice esa promesa durante mi campaña presidencial y la voy a honrar”, dijo el mandatario en declaraciones desde la Casa Blanca.

PIB de Estados Unidos repunta a 6,9% en su mejor desempeño desde 1984

El Producto Interno Bruto (PIB) de EEUU mostró una importante mejoría anual desde 1984, repuntando 7,2 por ciento. De acuerdo con el Bureau of Economic Analysis, en el último trimestre de 2021, el PIB creció a una tasa trimestral anualizada de 6,9% (equivalente a una tasa trimestral de 1,7%), superando la expectativa del consenso de mercado de 5,8%, además de presentar un aceleramiento luego del crecimiento de 2,3% trimestral anualizado en el tercer trimestre.

Crisis en Ucrania dispara precios del petróleo

El barril de petróleo Brent superó este miércoles la barrera de los 90 dólares por barril por primera vez desde octubre de 2014, impulsado por el bajo nivel de oferta global y las perspectivas de avance de la demanda a medida que las economías retiran restricciones tras la última oleada de la pandemia. La caída de inventarios en Estados Unidos, por tercera semana consecutiva, se sumó a las tensiones geopolíticas en torno a Ucrania y Rusia para impulsar una escalada que ha llevado al petróleo a encarecerse más de un 60% en los últimos doce meses. Diversas firmas de análisis del mercado estiman que los precios del crudo podrían elevarse por encima de los 100 dólares, lo que supondría multiplicar por cinco los niveles que llegó a registrar durante la primera etapa de la pandemia del coronavirus.

Falleció ex gobernador Ramón Martínez

Ramón Martínez, ex gobernador del estado Sucre, falleció a los 73 años en Cumaná, tras padecer complicaciones asociadas al Covid-19. Martínez se mantuvo en el área de terapia intensiva en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá desde el pasado mes de noviembre. Luego, en diciembre, salió de alta, cuando había superado la enfermedad pero no sus secuelas. Martínez era médico cirujano, egresado de la Universidad de los Andes, médico internista egresado de la UCV y Magíster Scientarum en Medicina Interna UCV (1980). Ejerció como gobernador del estado oriental en dos ocasiones: de 1992 a 1998 y de 2000 a 2008.

Encuentran en desnutrición severa a profesor de la ULA junto al cadáver de su esposa

Un profesor de la Universidad de Los Andes, de nombre Pedro José Salinas, de 83 años, fue encontrado en estado de desnutrición severa dentro de su apartamento en la ciudad de Mérida junto al cadáver de su esposa, Isbelia Hernández, quien había fallecido a causa de un infarto. Hernández era bioanalista y abogado, jubilada como profesora también de la ULA. Salinas fue rescatado por los bomberos y fue recluido en la emergencia del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula). La noticia encendió las alarmas en la comunidad universitaria, sobre la situación que enfrentan quienes dieron su vida a la ULA, empeorada por la migración de hijos y familiares cercanos.

Magallanes rumbo a Dominicana tras coronarse en la LVBP

Los Navegantes del Magallanes se coronaron campeones de la temporada 2021-2022 de la LVBP al vencer 3 carreras por 2 a Caribes de Anzoátegui en el séptimo juego decisivo realizado en el estadio Alfonso «Chico» Carrasquel, en Puerto La Cruz. De esta manera, la nave consigue su trofeo número 13 como monarcas de la pelota venezolana. Sus archirrivales, Leones del Caracas, tienen 20. Magallanes no se titulaba desde la temporada 2013-2014, precisamente ante Caribes.

Ahora los nautas disputarán la Serie del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, un torneo que los representantes de Venezuela no han ganado desde 2009.

Voluntad Popular se reorganiza y relegitimará sus autoridades

En el marco del Encuentro Federal de Activistas (EFA), que se llevó a cabo en la sede de Voluntad Popular, la dirección nacional y demás miembros de la tolda naranja anunciaron la reorganización y relegitimación de las autoridades del partido a fin de fortalecer la conducción política del país. Leopoldo López, responsable nacional de VP, celebró el crecimiento del partido naranja y de sus integrantes. Freddy Superlano dirigirá la “Comisión de Revisión, Reorganización y Relegitimación” de las autoridades.

Schwarzenegger ataca de nuevo y ahora interpretará a Zeus

El actor y ex gobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger, anunció en Twitter un misterioso proyecto que verá la luz en febrero en el que interpreta a Zeus, el dios griego, desatando las especulaciones. El tuit simplemente dice que saldrá en febrero de 2022, y no se ve nada más, ni director, ni si será una película, una serie, un corto en Internet. Algunos piensan que puede ser un spot del Super Bowl del próximo 13 de febrero, y donde muchas productoras presentan los primeros tráilers y adelantos de las películas más esperadas del año para la temporada de primavera y verano.

Astrónomos andan “de cabeza” tras descubrir misterioso objeto

Un grupo de astrónomos descubrió un objeto misterioso a 4.000 años luz de la Tierra el cual, durante un minuto, libera una explosión gigante de energía tres veces por hora, siendo algo totalmente diferente a todo lo que los estudioso del espacio hayan visto antes, convirtiéndose en uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno. Las primeras impresiones dan cuenta que podría tratarse de una estrella de neutrones o una enana blanca (núcleos colapsados ​​de estrellas) con un campo magnético ultrapotente, también conocido como magnetar. A medida que gira a través del cosmos, el objeto ‘espeluznante’ envía un haz de radiación, y durante un minuto de cada 20 es uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno.

A Biden “se le fueron los tapones” tras insultar a periodista de Fox News

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “perdió los estribos” este lunes tras llamar «estúpido hijo de puta» a un periodista de la cadena conservadora Fox News en respuesta a una pregunta al terminar un acto en la Casa Blanca con presencia de numerosos medios de comunicación. El insulto de Biden se produjo luego que el reportero Peter Doocy le preguntara si creía que la inflación en Estados Unidos podía suponer un «lastre político» para su partido en las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre en el país. No está claro si el presidente se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido al proferir sus palabras pues su comentario lo hizo cuando los periodistas estaban ya abandonando la Sala Este de la Casa Blanca. Biden se había quejado en el acto que todas las preguntas de los periodistas se referían a la crisis en Ucrania. Doocy dijo posteriormente que Biden lo había llamado para decirle ‘No ha sido nada personal, amigo‘ aunque no aclaró si se había disculpado.

La Vinotinto se endereza con Pekerman

GLA-DIA-DOR. Salomón Rondón anotó tres goles a Bolivia para que Néstor Pekerman arrancara con inmejorable pie su andanza al frente de la Vinotinto, que goleó 4-1 a los bolivianos en las eliminatorias mundialistas.