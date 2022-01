El misterioso y polémico liderazgo tranquilo del presidente ucraniano

*** La postura de «mantener la calma» de Zelensky inquieta a los analistas, pero algunos dicen que, tras ocho años de guerra con Rusia, en Ucrania simplemente calculan los riesgos de forma diferente.

Por MICHAEL SCHWIRTZ (The New York Times)

KIEV, Ucrania – La acumulación de fuerzas de Rusia en la frontera ucraniana es fácil de ver. Las imágenes de satélite muestran parches cada vez más grandes de tanques cubiertos de nieve que se expanden a lo largo de la frontera, y un flujo de mensajes rusos en TikTok registra el arrastre constante hacia el oeste de los trenes que transportan lanzadores de misiles, armaduras y tropas.

Sin embargo, a pesar de la acumulación -e incluso con la advertencia de Estados Unidos de que podría producirse un ataque inminente y con las fuerzas de la OTAN en alerta- los dirigentes ucranianos restan importancia a la amenaza rusa.

Esta postura ha dejado a los analistas adivinando la motivación de los dirigentes, ya que algunos dicen que es para mantener la estabilidad de los mercados ucranianos, prevenir el pánico y evitar provocar a Moscú, mientras que otros lo atribuyen a la incómoda aceptación del país de que el conflicto con Rusia es parte de la existencia diaria de Ucrania.

El martes, Rusia anunció una oleada de ejercicios militares, desde el Océano Pacífico hasta su flanco occidental alrededor de Ucrania, una demostración del vasto alcance de sus fuerzas. Y, ante la amenaza de que Rusia pueda interrumpir las ventas de combustible a Europa en pleno invierno, el gobierno de Biden está haciendo planes para que los proveedores de gas y crudo de Oriente Medio, el norte de África y Asia refuercen el suministro a Europa en las próximas semanas.

Pero mientras el Kremlin y Occidente se enfrentan, los funcionarios ucranianos proyectan un aire de calma. Esta semana, el ministro de Defensa ucraniano ha afirmado que no ha habido ningún cambio en las fuerzas rusas en comparación con el aumento de las mismas en primavera; el jefe del Consejo de Seguridad Nacional acusó a algunos países occidentales y a los medios de comunicación de exagerar el peligro con fines geopolíticos; y un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores atacó a Estados Unidos y a Gran Bretaña por retirar a las familias de los diplomáticos de sus embajadas en Kiev, diciendo que habían actuado prematuramente.

Las proclamas de esta semana se produjeron tras un discurso a la nación pronunciado la semana pasada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el que se preguntaba: «¿Qué hay de nuevo? ¿No es esta la realidad desde hace ocho años?». El martes por la noche, Zelensky se pronunció sobre la retirada de las embajadas, insistiendo en un post de Facebook en que esto «no significa que la escalada sea inevitable».

Cómo interpretar la amenaza de las tropas y equipos rusos concentrados en la frontera de Ucrania es un tema de intenso debate. El propio servicio de inteligencia militar ucraniano afirma ahora que hay al menos 127.000 soldados en la frontera, un número significativamente mayor que el desplegado por Rusia en la concentración de primavera.

Esta cifra no incluye todavía las tropas y el equipo que están llegando a la vecina Bielorrusia, aliada de Rusia, antes de las maniobras militares del próximo mes. Estados Unidos dice que esos ejercicios podrían utilizarse como pretexto para situar fuerzas a una distancia de ataque de la capital de Ucrania, Kiev.

Aun así, en una entrevista concedida el lunes al canal de televisión ucraniano ICTV, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, pareció preguntarse a qué viene todo este alboroto.

«Hoy, en este mismo momento, no se ha establecido ni un solo grupo de ataque de las fuerzas armadas rusas, lo que atestigua que mañana no van a invadir», dijo Reznikov. «Por eso les pido que no difundan el pánico».

Según los analistas, hay diferentes razones para la desconexión de los mensajes entre los funcionarios ucranianos y sus homólogos estadounidenses. Zelensky debe ser hábil en la elaboración de un mensaje que mantenga el flujo de ayuda occidental, no provoque a Rusia y tranquilice al pueblo ucraniano.

Y tras ocho años de guerra con Rusia, según los expertos, los ucranianos simplemente calculan la amenaza de forma diferente a sus aliados occidentales. En 2014, los comandos rusos se apoderaron de la península de Crimea y los separatistas respaldados por Rusia intentaron arrebatar dos provincias del este de Ucrania. Las tropas están atrincheradas a ambos lados de la llamada línea de contacto que a menudo crepita y estalla con fuego de armas pequeñas y morteros. Más de 13.000 personas han muerto en el conflicto.

«Entendemos los planes y las intenciones de Rusia; para nosotros no es necesario gritar de miedo», dijo Oleksii Danilov, el jefe del consejo de seguridad y defensa nacional de Ucrania, en una entrevista con la BBC publicada el lunes.

Danilov y otros miembros del gobierno ucraniano sostienen que sembrar el pánico y la confusión en la sociedad ucraniana forma parte de la estrategia rusa tanto como una eventual acción militar. Por lo tanto, mostrar miedo, incluso si hay una base para ello, es sólo entregar a sus enemigos una victoria antes de que se dispare un solo tiro.

«La tarea número 1 de Rusia es la ruptura de la situación interna de nuestro país», dijo Danilov. «Y hoy, por desgracia, lo están haciendo con éxito. Nuestra tarea es hacer nuestro trabajo en un entorno tranquilo y equilibrado.»

Estados Unidos tiene sus propias razones para la forma en que ha llamado al Kremlin últimamente. Washington tiene que enviar un mensaje contundente tanto a Moscú como a sus aliados en Europa, como Alemania, que podrían ser más reacios a adoptar una postura enérgica contra Rusia, dijo Maria Zolkina, analista política de la Fundación de Iniciativas Democráticas, un think tank con sede en Kiev.

Pero existe el riesgo de que el mensaje de Washington, que incluye la puesta en «alerta máxima» de 8.500 tropas para su posible despliegue en la frontera oriental de la OTAN, provoque aún más al Kremlin, o al menos se utilice para justificar una postura más agresiva. El martes, Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que Moscú observaba los movimientos de las tropas de la OTAN «con profunda preocupación».

Desde que asumió su cargo hace tres años, Zelensky ha adoptado un toque ligero en el trato con Moscú. Esto pareció dar algunos frutos al principio de su mandato, dijo la Sra. Zolkina, pero ante esta nueva crisis este enfoque puede parecer débil.

«Ahora que hay un escenario real en el que Rusia podría invadir Ucrania o llevar a cabo algún tipo de ataque híbrido contra Ucrania, este tipo de manejo es una estrategia perdedora para Ucrania», dijo. «Occidente está llevando a cabo negociaciones que no nos implican».

No todo el mundo en el país está de acuerdo con el enfoque del gobierno actual. El pasado fin de semana, los líderes de la variada y a menudo estridente oposición política de Ucrania presionaron a Zelensky para que dejara de lado los llamamientos a la calma y preparara al país para la guerra. Una colección de miembros del Parlamento de diferentes partidos, así como el anterior presidente, el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores, firmaron un comunicado en el que pedían a Zelensky que movilizara las fuerzas de Ucrania para hacer frente a «la amenaza mortal de Rusia que se cierne sobre Ucrania.»

«Cree que si asusta al pueblo ucraniano, su índice de aprobación bajará», dijo de Zelensky Arseniy P. Yatsenyuk, que era primer ministro de Ucrania cuando estalló la guerra en 2014. «Si Rusia comienza su invasión, tenemos que olvidarnos de la política y del índice de aprobación en este país porque no estoy seguro de que tengamos la oportunidad de celebrar nuestras próximas elecciones parlamentarias o presidenciales.»

Los ucranianos se están preparando, aunque los signos de movilización total no sean del todo visibles. En todo el país, miles de personas se han inscrito para aprender técnicas de combate en clases organizadas por el gobierno ucraniano y grupos paramilitares privados. El objetivo es crear una fuerza de defensores civiles que puedan llevar a cabo una insurgencia en caso de que la fuerza principal del ejército ucraniano sea diezmada en un ataque ruso.

En la ciudad de Chernihiv -a unas dos horas en coche al norte de Kiev y directamente en la trayectoria de cualquier avance ruso sobre la capital- algunos residentes expresaron su esperanza de que el gobierno hiciera más para preparar al país para un posible ataque.

«El presidente y su administración no ven absolutamente ninguna amenaza», dijo Lyudmila Sliusarenko, una profesora jubilada de 73 años. «Así que todo lo que se pueda hacer para detener a Putin tendrá que venir de Occidente.

«Pero», añadió, «si hay un ataque, todo el pueblo se pondrá de pie como uno solo».

Michael Schwirtz es reportero de investigación de la sección de Internacional del NY Times. En el Times desde 2006, cubrió anteriormente los países de la antigua Unión Soviética desde Moscú y fue uno de los principales reporteros de un equipo que ganó el Premio Pulitzer 2020 por sus artículos sobre las operaciones de inteligencia rusas.

Informe publicado en inglés en The New York Times, traducido al español por Zeta.

También te puede interesar: