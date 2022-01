Cinco Minutos con El Nuevo País: Así estuvo la semana

Vladimir Padrino brinda con Vladimir Putin. Foto cortesía.

Cinco Minutos con Francisco Poleo

Peones

El parroquialismo político ha hecho creer que el tema venezolano se arreglará sólo entre venezolanos. Venezuela, gracias a la revolución que se suponía nacionalista y soberana, se convirtió en un peón más en el tablero que dominan pesos pesados como Estados Unidos y Rusia. También esto es «pisar tierra», ahora que esa expresión anda en boga por la victoria opositora en Barinas.

Cuando los tambores de guerra suenan entre americanos y rusos, queda más que demostrada la relación paterno-filial entre el Kremlin y Miraflores. En el marco de la tensión en la frontera ruso-ucraniana, Moscú amenaza a la OTAN con meter tropas en Cuba y en Venezuela si la alianza americano-europea se expande hacia Ucrania, territorio que Putin considera suyo en base a sus raíces eslavas. El «zar» ruso nunca ha superado la caída de la Unión Soviética. Por supuesto, a quien va dirigida la amenaza rusa es a Washington, el único al que realmente teme. A los europeos los tiene amarrados con el gas ruso que surte a los hogares europeos en el crudo invierno, esa espada de Damocles que los irresponsables burócratas de la Unión Europea permitieron que pendiera sobre sus cabezas.

Sin embargo, hagamos énfasis en el término «amenaza», por no decir bravuconada, que no es más que eso. Vladimirovich no tiene tiempo, dinero ni capacidad logística para cumplir su baladronada. Recuerden algo: las guerras se ganan en la intendencia, y Rusia es la onceava economía del mundo, golpeada tanto por la pandemia como por las sanciones. El oso ruso gruñe y todavía asusta, pero casi por reflejo: su pelaje ya no es el soviético. Lo que sí tiene son cuadros suficientes para desestabilizar al perezoso Occidente, como en el caso del ministro de la Defensa venezolano, Padrinovich, de quien hace tiempo advertimos que había cerrado filas con Putin como su hombre en Caracas y, en consecuencia, verdadero sostén de Maduro.

En fin, que la impúdica bravuconada rusa ha dejado claro lo que hemos dicho a nuestros lectores hace ya largo tiempo: el problema venezolano, aunque desemboque en unas elecciones, no será realmente resuelto por los venezolanos. Es un tema entre quien esté de turno en la Casa Blanca y Putin. Porque, paradojas del destino, gracias a Chávez, terminamos siendo un peón más en el tablero de los gigantes del mundo, aunque Guaidó se niegue a aceptarlo en su ligeramente populista rechazo a la amenaza rusa, porque asumimos que desinformado no está.

Las opiniones publicadas en Zeta son responsabilidad absoluta de su autor.

Djokovic, otra vez encanado

Novak Djokovic ha sido detenido por las autoridades fronterizas australianas. Al tenista le fue revocado el visado este viernes y los funcionarios de inmigración han procedido a detenerle. Las autoridades consideran que es un peligro al haber muestras evidentes de saltarse las normas anti-covid y se expone a estar tres años sin poder pisar suelo australiano. El serbio permanecerá retenido en un sitio seguro a expensas del juicio que decidirá si finalmente será deportado.

Inflación en EEUU dispara las alarmas aunque gobierno llama a la calma

EEUU llamó a la calma luego que los últimos índices muestran que la inflación se mantiene imparable en el país norteamericano. El nuevo dato de IPC correspondiente a diciembre revela que los precios crecieron a una tasa interanual del 7%, niveles no vistos desde junio de 1982. La energía y los vehículos usados siguen siendo los componentes que están empujando a los precios en general en términos interanual. En términos mensuales (cuánto han subido los precios mes a mes), la inflación se ha situado en el 0,5%, siendo los coches nuevos, los usados , la ropa y la comida los componentes que más han contribuido a este indicador.

El último respiro que dio la inflación fue en agosto de 2021, cuando la tasa de precios se estabilizó, ya en niveles muy elevados, en el 5,2%, desde entonces el IPC en EEUU no ha parado de subir.

Gobierno colombiano advierte que podrían extraditar a Piedad Córdoba

El ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz, anunció que la ex congresista de ese país, Piedad Córdoba, pudiera ser extraditada si uno de los países que tenga una investigación en su contra así lo disponga. La afirmación se produce luego que asambleístas ecuatorianos entregaron al presidente Iván Duque información que vincularía a Córdoba con unos supuestos viajes que habría hecho a Ecuador en aviones privados de Álex Saab en 2013. Posteriormente el asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio le recomendó a Piedad Córdoba que busque un “buen” abogado, para que la defienda de las investigaciones en su contra por el escándalo de Saab.

Kazajistán anuncia retirada de tropas rusas tras protestas

El presidente de Kazajistán, Kassym Jomart Tokayev, anunció que el contingente de fuerzas lideradas por Rusia comenzará a abandonar el paíscriticando con fuerza a su predecesor, en lo que fue interpretado como un intento de reforzar su autoridad. El presidente, de 68 años, acusó a Nursultán Nazarbáyev de haber fomentado la aparición de una “casta de ricos, incluso para los parámetros internacionales”,que domina el país. Tokayev dijo que cree que ha llegado el momento de rendir homenaje al pueblo de Kazajistán anunciando que pedirá a “empresas muy rentables” que aporten dinero a un fondo estatal. Además anunció que hará reformas, frenará la inflación e impulsará los salarios, todo esto en momentos en que la antigua república soviética, rica en hidrocarburos, padece la peor crisis de su historia reciente.

Falleció presidente del Parlamento Europeo

David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, murió a los 65 años de edad en la madrugada de este martes 11 de enero en el Centro de Referencia del Cáncer de Aviano (CRO), Pordenone (PN), Italia, donde estaba hospitalizado. Sassoli había sido ingresado el 26 de diciembre en Italia por “una complicación grave debido a una disfunción del sistema inmunitario”. En septiembre del año pasado, fue internado en el hospital por neumonía y no pudo presidir las sesiones plenarias ni asistir a las reuniones de alto nivel durante semanas. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, ofreció sus condolencias a la familia de Sassoli y al Parlamento Europeo mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ofreció sus condolencias.



Corte Suprema de EEUU echa para atrás vacunación para empleados de grandes empresas

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el mandato de vacunación o prueba de detección de covid para empleados de grandes empresas lo que significó un golpe al presidente Joe Biden. Sin embargo, el máximo tribunal de la nación validó la obligación de vacunación para los trabajadores de la salud en las instituciones que reciben fondos federales. Biden se mostró «decepcionado» por la decisión de la corte de anular su orden de que las empresas con más de 100 empleados exijan vacunas contra el covid-19 o hagan pruebas de detección del virus a sus trabajadores. Los seis jueces conservadores de la Corte Suprema dictaminaron que el mandato representaría una «invasión significativa en la vida y la salud de una gran cantidad de empleados».

Estupor en Reino Unido por “rumbeadera” horas antes de funeral del príncipe Felipe

Un nuevo escándalo estalló en Reino Unido luego de conocerse que personal de Downing Street 10 celebró dos fiestas que se alargaron hasta la madrugada y donde se bebieron grandes cantidades de alcohol y se llevaron a cabo bailes sin distancia de seguridad, todo esto horas antes de celebrarse el funeral del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Una de las fiestas se produjo por la despedida del portavoz del Gobierno, James Slack, que abandonaba Downing Street para unirse a la plantilla del periódico ‘The Sun’, mientras que la otra, aparentemente, habría sido organizada por uno de los fotógrafos personales del primer ministro, Boris Johnson quien no se encontraba en los jolgorios.

Quitan títulos militares al príncipe Andrés tras acusación de abuso sexual a menor

La reina Isabel II decidió retirar todos sus títulos militares al príncipe Andrés, quien será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor. El hijo de la reina no podrá tampoco utilizar más el título de «Su Alteza Real» en ningún acto oficial. La Casa Real anunció que el duque de York continuará sin ejercer ninguna función pública y está defendiendo su caso judicial como ciudadano común. La decisión de la monarca llega después de que unos 152 veteranos de guerra de este país instaran a la monarca a que retirara estos honores a su hijo tras conocerse ayer la decisión judicial de no aceptar la petición de la defensa del príncipe Andrés de desestimar el caso, lo que parece indicar que será juzgado en Nueva York.

Nuevo gobernador de Barinas se reunió con Maduro en Miraflores

Sergio Garrido, gobernador del estado Barinas, se reunió este jueves con Nicolás Maduro, cuatro días después de la repetición por orden judicial de la elección en la cuna de Hugo Chávez. Maduro dijo que le había dado la mano y todo su apoyo institucional al opositor. «No se nos dio la victoria por ahora en Barinas, vendrán otras circunstancias» indicó el mandatario. Garrido había dicho anteriormente que estaba dispuesto a conversar con el chavismo para buscar soluciones a los problemas en su estado y poder resolver los mil y un problemas de Barinas.

Encuentran muerto al actor Bob Saget en Florida

El comediante y actor Bob Saget fue encontrado muerto boca arriba en su cama en una habitación de hotel de Florida sin signos de traumatismo. No había signos de juego sucio y la habitación en sí estaba en orden, “con artículos propiedad del Sr. Saget en la mesa de noche, el mueble de la televisión, el armario y el baño”, según el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. Saget era mejor conocido por su papel como el amado padre soltero Danny Tanner en la comedia de situación “Full House” y como el bromista presentador de “America’s Funniest Home Videos”. Tenía 65 años. Su cuerpo fue enviado a la oficina del médico forense local, que dijo que podría tomar hasta cuatro meses desde la fecha del examen para completar un informe de autopsia. Saget estuvo en Florida como parte de su gira “No hago comedia negativa”.