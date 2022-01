Cinco Minutos con El Nuevo País: Así estuvo la semana

Biden advierte a Putin que “irá con todo” si invade Ucrania

La Casa Blanca dijo que el presidente norteamericano Joe Biden instó al presidente ruso Vladimir Putin a reducir las tensiones con Ucrania dejando bien en claro que Estados Unidos y sus aliados y los socios responderán de manera decisiva si Rusia invade a Ucrania. En conversación telefónica entre ambos mandatarios, Biden presentó dos caminos para Putin quien continúa acumulando tropas rusas en la frontera con Ucrania: uno, una ruta diplomática hacia la desescalada y otro centrado en la disuasión mediante sanciones económicas, una mayor presencia de tropas estadounidenses en el flanco de la OTAN y mayor asistencia a Ucrania. Por su parte, Vladimir Putin dijo que introducir una nueva ronda de sanciones contra Rusia por Ucrania sería un «error colosal» que podría conducir a una ruptura total de las relaciones entre los dos países.

AN chavista aprueba reforma a Ley Orgánica del TSJ

La AN chavista aprobó este jueves 30 de diciembre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en primera discusión. El nuevo proyecto propone reducir el número de magistrados que integran las distintas salas del Poder Judicial. Extraoficialmente se supo que el oficialismo disminuirá la composición del TSJ a 20 miembros, tal y como funcionaba antes de la reforma de 2004. También está planteado modificar el método de escogencia de los magistrados, así como la conformación del comité de postulaciones judiciales que tiene la tarea de evaluar las credenciales de los aspirantes. De igual manera estaría planteada la sustitución de la unidad tributaria como valor de referencia.

Ex pareja de Epstein podría pasar 65 años en prisión

Ghislaine Maxwell, de 60 años y ex pareja del financista estadounidense Jeffrey Epstein, fue condenada este miércoles por haber colaborado en el tráfico sexual de menores de edad. Maxwell, de 60 años, fue hallada culpable en cinco de seis cargos que se presentaron contra ella en una corte de la ciudad de Nueva York y podría pagar hasta 40 años, lo que significa que podría pasar el resto de su vida tras las rejas. En total podría ser condenada a hasta 65 años de cárcel. Su equipo legal dijo que recurrirá la condena ante otra instancia judicial superior.

EEUU mantiene respaldo a Juan Guaidó

EEUU ratificó su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y presidente encargado de Venezuela. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el gobierno de los Estados Unidos no ha variado en el respaldo que mantiene a Guaidó desde el año 2019 manteniendo a su vez el objetivo de lograr elecciones libres y justas en Venezuela. También dijo que insistirán en las negociaciones entre gobierno y oposición para restaurar la democracia.

Arreaza se rebota y dice que no hará lo que digan los Chávez en Barinas

Jorge Arreaza, candidato oficialista a la Gobernación del estado Barinas, dijo que no hará lo que digan los ex gobernadores Adán Chávez, Argenis Chávez y Hugo Chávez, sino lo que Nicolás Maduro le oriente a hacer en la entidad. Arreaza dijo que “quiere mucho a Adán, al maestro Hugo y a Argenis”, añadiendo “que le pueden dar un consejo, pero el no va a ir a hacer lo que le dicen Adán o Argenis, sino lo que el pueblo de Barinas indique y lo que Maduro le oriente a hacer”. Según Arreaza, en los últimos años al pueblo le faltaron canales de comunicación, por lo que hubo problemas de gestión durante los 20 años de revolución.

Nicaragua expropia bienes que pertenecían a Taiwan

El Gobierno de Nicaragua informó que todos los bienes que pertenecían a Taiwán, con quien rompió relaciones el 9 de diciembre, pasarán “con absoluta e irrestricta propiedad de dominio” de China. El edificio donde se encontraba la sede diplomática de Taiwán, ubicado en una de las zonas con mayor valor comercial en Managua, había sido donado a la Iglesia católica después de la abrupta cancelación de las operaciones diplomáticas entre el gobierno de Ortega y la isla. De paso, Nicaragua también amenazó al clero con llevarlos a los tribunales si se atreven a reclamar la donación.

Venezolano será nuevo Vicepresidente ejecutivo de Disney

El director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Chapek, informó que el abogado venezolano, Horacio Gutiérrez, fue nombrado vicepresidente ejecutivo senior, consejero general y secretario de dicha empresa norteamericana. Gutiérrez fue Jefe de Asuntos Globales y Director Jurídico de Spotity con 35 años de experiencia legal en mercados de todo el mundo con experiencia de dos décadas trabajando para compañías de tecnología de primer nivel.

Sudáfrica eliminará toque de queda tras disminuir contagios por Ómicron

El Gobierno de Sudáfrica anunció que “todos los indicadores” apuntan a que el país “puede haber dejado atrás” el pico de su ola de contagios de la variante ómicron indicando que eliminarán el toque de queda por primera vez desde el comienzo de la pandemia de covid-19. Funcionarios de salud anunciaron un 29,7% de descenso en el número de nuevos casos detectados en la semana que terminó el 25 de diciembre (en comparación con la anterior)”, añadiendo que aunque ómicron es altamente transmisible, ha habido tasas más bajas de hospitalización que en las olas previas.

EEUU: Caen las solicitudes de subsidio por desempleos a niveles históricos

Las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo de Estados Unidos cayeron en la semana previa a Navidad y se deslizaron al nivel más bajo durante la pandemia, dijo el Departamento de Trabajo el jueves al anunciar datos que aún no muestran ningún impacto en el empleo debido a la rápida propagación de la variante Omicron.

Los reclamos iniciales de beneficios estatales por desempleo se redujeron a 198.000 ajustados estacionalmente para la semana que terminó el 25 de diciembre, desde los 206.000 revisados la semana anterior. A principios de este mes, los pedidos cayeron a un nivel visto por última vez en 1969.